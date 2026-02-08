Antonio Conte geeft duidelijke stand van zaken over bankzitter Romelu Lukaku

Lorenz Lomme
| Reageer
Antonio Conte geeft duidelijke stand van zaken over bankzitter Romelu Lukaku
Foto: © photonews
Word fan van Napoli! 271

Napoli pakte gisteren in de Serie A de volle buit op het veld van Bologna. De Zuid-Italiaanse topclub blijft zo derde in het klassement. Romelu Lukaku behoorde tot de selectie, maar bleef op de bank. Antonio Conte gaf daar tekst en uitleg over.

Napoli haalde het met 2-3 bij Bologna, na goals van Hojlund (x2) en McTominay. Voor de thuisploeg stonden Malinovskiy (ex-Genk) en Colombo aan het kanon. De winnende treffer viel pas diep in de extra tijd vanaf de strafschopstip.

Romelu Lukaku zag het allemaal gebeuren vanaf de bank. De Rode Duivel sukkelde lang met een hamstringblessure en wordt slechts mondjesmaat gebracht door Antonio Conte.

Nog niet de Lukaku die we kennen

De Italiaan was duidelijk na afloop van de wedstrijd tegen Bologna. "Romelu zit nog steeds in zijn herstelproces", wordt hij geciteerd door Sporza. "Jullie weten allemaal hoe hard Napoli hem gemist heeft sinds half augustus, maar we moeten geduld hebben."

"Het was de pees in zijn linkerbeen die geraakt was, dat is zijn schietbeen. We moeten hem de tijd geven om te herstellen. Ik kan hem niet dwingen, het is iets wat de speler zelf moet voelen, hoe zijn lichaam reageert", beseft Conte.


"We hopen natuurlijk dat hij snel weer fit is, want dan kan ik hem misschien samen met Hojlund gebruiken. Er zijn veel mogelijkheden, maar op dit moment is hij nog niet de Romelu die we kennen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Napoli
Romelu Lukaku

Meer nieuws

DR Congo schiet opnieuw in actie: twee spelers met de Belgische nationaliteit in het vizier

DR Congo schiet opnieuw in actie: twee spelers met de Belgische nationaliteit in het vizier

11:00
LIVE: Antwerp strijdt tussen bekerduels met Anderlecht voor top 6 in Mechelen: "Zijn geen schatjes achteraan"

LIVE: Antwerp strijdt tussen bekerduels met Anderlecht voor top 6 in Mechelen: "Zijn geen schatjes achteraan"

10:45
LIVE: Genk op zoek naar top zes, Anderlecht moet het doen zonder zijn metronoom

LIVE: Genk op zoek naar top zes, Anderlecht moet het doen zonder zijn metronoom

10:19
Sterkhouder Charleroi verklaart verrassende keuze van Hans Cornelis tegen Cercle Brugge

Sterkhouder Charleroi verklaart verrassende keuze van Hans Cornelis tegen Cercle Brugge

10:30
LIVE Club Brugge-Standard: Veert blauw-zwart weer recht of kunnen de Rouches verrassen?

LIVE Club Brugge-Standard: Veert blauw-zwart weer recht of kunnen de Rouches verrassen?

09:45
Zulte Waregem is klaar voor cruciale weken in de competitie: "Ook Anderlecht staat niet te springen"

Zulte Waregem is klaar voor cruciale weken in de competitie: "Ook Anderlecht staat niet te springen"

10:00
'Club Brugge ruikt jackpot: Engelse topclub mengt zich in strijd om sterkhouder'

'Club Brugge ruikt jackpot: Engelse topclub mengt zich in strijd om sterkhouder'

09:30
2
"Een natte droom": held van Cercle Brugge door het dolle heen na spektakelzege bij Charleroi

"Een natte droom": held van Cercle Brugge door het dolle heen na spektakelzege bij Charleroi

09:00
Tevreden of niet? CEO Genk maakt de tussentijdse balans op van Nicky Hayen

Tevreden of niet? CEO Genk maakt de tussentijdse balans op van Nicky Hayen

08:40
1
Onur Cinel klopt zich op de borst na spektakelzege bij Charleroi: "Dáárom ben ik heel trots"

Onur Cinel klopt zich op de borst na spektakelzege bij Charleroi: "Dáárom ben ik heel trots"

08:20
3
Vreemd gerucht in Turkije: "Domenico Tedesco heeft Romelu Lukaku geweigerd"

Vreemd gerucht in Turkije: "Domenico Tedesco heeft Romelu Lukaku geweigerd"

07:00
3
Hersenschuddingen, breuken? Planet Group Arena schrikt door botsing Leysen en Kanga: dit zijn eerste indrukken Reactie

Hersenschuddingen, breuken? Planet Group Arena schrikt door botsing Leysen en Kanga: dit zijn eerste indrukken

23:58
Discutabele fase in Charleroi-Cercle Brugge: "Ik ben het niet eens"

Discutabele fase in Charleroi-Cercle Brugge: "Ik ben het niet eens"

06:30
2
Strijd voor Play-off 1 helemaal open: na Charleroi laat ook KAA Gent van zijn pluimen, OHL pakt kostbare zege

Strijd voor Play-off 1 helemaal open: na Charleroi laat ook KAA Gent van zijn pluimen, OHL pakt kostbare zege

22:49
"Hij waakt erover": waarom Hairemans van cruciaal belang kan worden in play-offs (en bekerfinale)

"Hij waakt erover": waarom Hairemans van cruciaal belang kan worden in play-offs (en bekerfinale)

23:00
Johan Boskamp kijkt op van transfersom die Belgische topclub krijgt

Johan Boskamp kijkt op van transfersom die Belgische topclub krijgt

22:30
3
Dit gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League

Dit gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League

21:56
5
Wie of wat kan Anderlecht redden? "Vraag me af of hun plaats in top zes niet in gevaar komt"

Wie of wat kan Anderlecht redden? "Vraag me af of hun plaats in top zes niet in gevaar komt"

21:40
3
Sportief directeur van Beerschot legt uit waarom hij Emile Doucouré liet vertrekken

Sportief directeur van Beerschot legt uit waarom hij Emile Doucouré liet vertrekken

21:20
Sportanker Aster Nzeyimana heeft samen met Lize Feryn heuglijk nieuws te melden De derde helft

Sportanker Aster Nzeyimana heeft samen met Lize Feryn heuglijk nieuws te melden

21:00
Weer miserie voor Rudi Garcia: een Rode Duivel valt geblesseerd uit

Weer miserie voor Rudi Garcia: een Rode Duivel valt geblesseerd uit

20:30
Wat een knotsgekke wedstrijd! Cercle Brugge stunt op het veld van Sporting Charleroi na een spektakelstuk

Wat een knotsgekke wedstrijd! Cercle Brugge stunt op het veld van Sporting Charleroi na een spektakelstuk

20:18
Opvallende afwezigen in de selectie van Club Brugge

Opvallende afwezigen in de selectie van Club Brugge

20:00
14
Fossey spreekt klare taal over duel met ex-trainer Ivan Leko

Fossey spreekt klare taal over duel met ex-trainer Ivan Leko

19:30
Gelooft Ashimeru nog in een kans bij RSC Anderlecht?

Gelooft Ashimeru nog in een kans bij RSC Anderlecht?

19:00
'Club Brugge op zijn hoede: Europese topclub blijft aandringen voor toptalent'

'Club Brugge op zijn hoede: Europese topclub blijft aandringen voor toptalent'

18:30
Dender dieper in het moeras: invaller bezorgt Zulte Waregem cruciale driepunter in strijd tegen degradatie

Dender dieper in het moeras: invaller bezorgt Zulte Waregem cruciale driepunter in strijd tegen degradatie

17:57
🎥 Toby Alderweireld doet Antwerp-fans kirren van plezier op Instagram

🎥 Toby Alderweireld doet Antwerp-fans kirren van plezier op Instagram

18:00
7
OHL-pion komt boven water na lastige periode: "Blij dat ik terug op het veld sta"

OHL-pion komt boven water na lastige periode: "Blij dat ik terug op het veld sta"

17:30
KV Mechelen-speler ruikt zijn kans na wintertransfers:

KV Mechelen-speler ruikt zijn kans na wintertransfers:

17:15
1
Genk-sterkhouder duidelijk: "Ik had liever tegen het Anderlecht van Hasi gespeeld"

Genk-sterkhouder duidelijk: "Ik had liever tegen het Anderlecht van Hasi gespeeld"

17:00
"Ik heb mezelf verraden": Anthony Vanden Borre onthult de grootste fout uit zijn carrière

"Ik heb mezelf verraden": Anthony Vanden Borre onthult de grootste fout uit zijn carrière

16:30
2
12 op 12! Man United en Senne Lammens blijven doorstomen na nieuwe zege

12 op 12! Man United en Senne Lammens blijven doorstomen na nieuwe zege

16:00
Ongenaakbaar SK Beveren heeft er nog een wapen bij: "Als het bevalt, dan komen we er wel uit"

Ongenaakbaar SK Beveren heeft er nog een wapen bij: "Als het bevalt, dan komen we er wel uit"

16:15
Ontslag of niet? Carl Hoefkens krijgt cruciaal nieuws bij NAC Breda

Ontslag of niet? Carl Hoefkens krijgt cruciaal nieuws bij NAC Breda

15:30
Super League: FC Barcelona komt met belangrijk statement

Super League: FC Barcelona komt met belangrijk statement

15:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 24
Hellas Verona Hellas Verona 0-0 Pisa Pisa
Genoa Genoa 2-3 Napoli Napoli
Fiorentina Fiorentina 2-2 Torino Torino
Bologna Bologna 12:30 Parma Parma
Lecce Lecce 15:00 Udinese Udinese
Sassuolo Sassuolo 18:00 Inter Milaan Inter Milaan
Juventus Juventus 20:45 Lazio Lazio
Atalanta Atalanta 09/02 Cremonese Cremonese
AS Roma AS Roma 09/02 Cagliari Cagliari
AC Milan AC Milan 18/02 Como Como

Nieuwste reacties

Olympia86 Olympia86 over Club Brugge - Standard: - Jacques1963. Jacques1963. over "Het deed me iets om hem op de bank te zien zitten": Riemer kijkt op van wat bij Anderlecht gebeurt André Coenen André Coenen over Opvallende afwezigen in de selectie van Club Brugge de zwerte maan de zwerte maan over Anderlecht denkt aan logische naam als nieuwe trainer: 'onderhandelingen al bezig' Negenduuzend Negenduuzend over KAA Gent - OH Leuven: 1-3 rinus michels rinus michels over 'Club Brugge ruikt jackpot: Engelse topclub mengt zich in strijd om sterkhouder' JaKu JaKu over Vreemd gerucht in Turkije: "Domenico Tedesco heeft Romelu Lukaku geweigerd" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht lijkt al duidelijk signaal te geven over de toekomst van Olivier Renard JaKu JaKu over Wie of wat kan Anderlecht redden? "Vraag me af of hun plaats in top zes niet in gevaar komt" Jerre76 Jerre76 over Filip Joos verklaart "minicrisis" bij Bayern en ziet probleem voor Kompany Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved