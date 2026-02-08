Antonio Conte geeft duidelijke stand van zaken over bankzitter Romelu Lukaku

Napoli pakte gisteren in de Serie A de volle buit op het veld van Bologna. De Zuid-Italiaanse topclub blijft zo derde in het klassement. Romelu Lukaku behoorde tot de selectie, maar bleef op de bank. Antonio Conte gaf daar tekst en uitleg over.

Napoli haalde het met 2-3 bij Bologna, na goals van Hojlund (x2) en McTominay. Voor de thuisploeg stonden Malinovskiy (ex-Genk) en Colombo aan het kanon. De winnende treffer viel pas diep in de extra tijd vanaf de strafschopstip.

Romelu Lukaku zag het allemaal gebeuren vanaf de bank. De Rode Duivel sukkelde lang met een hamstringblessure en wordt slechts mondjesmaat gebracht door Antonio Conte.

Nog niet de Lukaku die we kennen

De Italiaan was duidelijk na afloop van de wedstrijd tegen Bologna. "Romelu zit nog steeds in zijn herstelproces", wordt hij geciteerd door Sporza. "Jullie weten allemaal hoe hard Napoli hem gemist heeft sinds half augustus, maar we moeten geduld hebben."

"Het was de pees in zijn linkerbeen die geraakt was, dat is zijn schietbeen. We moeten hem de tijd geven om te herstellen. Ik kan hem niet dwingen, het is iets wat de speler zelf moet voelen, hoe zijn lichaam reageert", beseft Conte.



"We hopen natuurlijk dat hij snel weer fit is, want dan kan ik hem misschien samen met Hojlund gebruiken. Er zijn veel mogelijkheden, maar op dit moment is hij nog niet de Romelu die we kennen."