"Hij waakt erover": waarom Hairemans van cruciaal belang kan worden in play-offs (en bekerfinale)

Zondagavond staan KV Mechelen en Royal Antwerp FC tegenover elkaar. Een match die met stip in de agenda stond van Geoffry Hairemans.

Nieuwe operatie voor Hairemans

Eind augustus maakte Geoffry Hairemans na zijn zware blessure duidelijk dat hij dit weekend op de bank wou zitten tijdens de wedstrijd tussen KV Mechelen en Royal Antwerp FC.

Dan moest zijn revalidatie wel heel vlot verlopen, maar de deadline was met amper zes maanden na een kruisbandletsel veel te scherp gesteld, zo is nu ook gebleken. En er was nog meer aan de hand.

Vorige week ging Hairemans zelfs opnieuw onder het mes, omdat littekenweefsel voor de nodige irritatie zorgde. Dat werd operatief verwijderd en zou normaal weinig invloed moeten hebben op de revalidatie.

Antwerp-DNA bij Hairemans

De hoop is dat hij in de play-offs opnieuw voluit kan gaan. Moneytime voor The Great Old komt er immers nog aan, met hopelijk voor de club de top zes en een bekerfinale. Assistent Faris Haroun kijkt er alvast naar uit.

“In die zes jaar dat hij is weggeweest, zijn we via berichten in contact gebleven met elkaar. Het is goed dat hij nu terug is. Jongens als Geoff, maar ook Ritchie (De Laet, red.) in het verleden, waken over het Antwerp-DNA”, klinkt het in Het Nieuwsblad.