Westerlo kraakt op corners: Lapage is duidelijk
Vier tegendoelpunten incasseren, er zijn leukere avonden voor een verdediger. Westerlo-speler Armando Lapage probeerde na de 0-4 nederlaag tegen STVV te verklaren waar het fout ging.

Man laten lopen?

“We moeten eerst alles rustig eens bekijken,” begon Lapage zijn analyse. “Vooral die stilstaande fases. Ze kunnen twee keer doorkoppen in de eerste zone, maar op dit moment weet ik niet exact wat er fout is gelopen. Of iemand zijn man heeft laten lopen of niet, dat moeten we nog uitzoeken.”

Volgens Lapage is het duidelijk dat Westerlo hier werk van moet maken. “Dit zijn fases waarop je zeker kan trainen. We hebben onze defensieve organisatie en we weten ook welke varianten tegenstanders kunnen gebruiken. Daar worden we ook vooraf voor gewaarschuwd.”

Zwaar slot

Toch liep het mis tegen STVV, iets wat de jonge verdediger niet wil verdoezelen. “Dan moeten we eerlijk zijn: de concentratie bij die stilstaande fases moest hoger. Dat is iets waar we uit moeten leren.”

Lapage, kleinzoon van Paul Van Hims, blijft ondanks de zware nederlaag geloven in verbetering. “Het is nu zaak om eruit te leren en dit mee te nemen. Alleen zo kunnen we volgende week sterker voor de dag komen.”

Lapage en co hebben alvast tijd om lessen te trekken voor de volgende wedstrijd. Nadat ze de 24e speeldag openden op vrijdagavond, moeten ze pas volgende zondag opnieuw aan de bak, op het veld van Antwerp. Met ook nog duels tegen Charleroi, Union en Club Brugge voor de boeg wordt het een zwaar slot van de reguliere competitie voor Westerlo.

STVV
Westerlo
Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 20:45 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp

