Officieel: Lucas Biglia hakt de knoop door na ontslag van Besnik Hasi
Foto: © photonews
Besnik Hasi is sinds deze week niet langer de T1 van RSC Anderlecht. En dus was de vraag wat er met Lucas Biglia zou gaan gebeuren. De knoop is nu doorgehakt: ook de Argentijn stopt bij paars-wit en neemt zijn ontslag.
"Lucas Biglia heeft de club geïnformeerd over zijn beslissing om de staf van het eerste elftal te verlaten. Lucas, die vorige zomer de staf versterkte als assistent van Besnik Hasi, keert terug naar zijn familie in Italië", aldus Anderlecht op haar webstek.
Lucas Biglia stopt bij RSC Anderlecht
"Lucas Biglia keerde vorige zomer terug naar de club van zijn hart om zijn eerste stappen als coach binnen een eerste elftal te zetten. Na zijn spelerscarrière bij RSCA, Lazio, AC Milan en Başakşehir werd hij assistent van hoofdcoach Besnik Hasi."
Lucas Biglia is leaving the first team staff. RSC Anderlecht regrets but respects his decision. The club is extremely grateful to Lucas for his work. 🟣⚪— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) February 6, 2026
▸ More info on https://t.co/RCdwJJNkVl pic.twitter.com/Mm7uzxlF9k
De gewezen middenvelder liet zelf weten dat hij blij is met zijn periode bij Anderlecht en legt uit waarom hij de club zal verlaten: “Ik ben RSC Anderlecht heel dankbaar dat ik deze ervaring heb mogen opdoen bij mijn club. Mijn beslissing om de club nu te verlaten, is puur persoonlijk en uit loyauteit tegenover Besnik Hasi."
Lucas Biglia toont loyauteit tegenover Besnik Hasi
"Ik kijk met veel waardering terug op deze leerrijke periode. Wie weet kruisen onze wegen in de toekomst nog. Ik wens de club, de spelers, de staf en de supporters enkel het allerbeste toe en blijf RSC Anderlecht van nabij volgen.”
"RSC Anderlecht betreurt maar respecteert de beslissing van Lucas. De club is hem enorm dankbaar voor zijn werk. Gracias, Lucas", klinkt het dan weer bij paars-wit zelf. Zij moeten op die manier op zoek naar een compleet nieuwe staff.
