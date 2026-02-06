'Beerschot zag goalie vertrekken naar Genk en haalt opvolger in logisch land'

Beerschot wil de komende maanden promotie proberen af te dwingen richting de Jupiler Pro League. Als het kan rechtstreeks via de top-2, als het moet via de play-offs en een barragewedstrijd tegen het nummer zestien uit de JPL.

Om de ambities waar te gaan maken, zijn ze bij Beerschot alvast van plan om toch nog wat versterking in huis te gaan halen. Daarbij zijn ze nu ook uitgekomen bij een ervaren doelman uit de Japanse competitie, zo blijkt.

William Popp moet opvolger worden van Emile Doucouré bij Beerschot

Beerschot zag op Transfer Deadline Day met Emile Doucouré nog een goalie vertrekken naar Genk en moet dus op die manier dat gat proberen te gaan invullen. Daarbij zouden ze dus volgens Sponichi in Japan zijn uitgekomen.

William Popp staat volgens de Japanners op het punt om de overstap te maken naar België, ook al is de transfermarkt al dicht in ons land. Mogelijk laat zijn Japanse club hem transfervrij vertrekken, waarna hij zijn Europese droom kan waarmaken.

Beerschot haalt derde Japanner in huis

De 31-jarige goalie is eigendom van het Japanse Shonan Bellmare uit de Japanse tweede J-League. Daar hebben ze al aangegeven dat hij zal vertrekken en dus nieuwe oorden kan en mag gaan opzoeken, mogelijk heel snel.

Beerschot werd onlangs eigendom van de Japanse groep Kinpoudou Holdings. Met Haraguchi en Masui hebben ze al twee spelers uit Japan op de loonlijst staan, maar daar lijkt dus een derde naam aan te zullen worden toegevoegd.