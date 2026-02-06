Vertrekt Gaëtan Englebert bij RFC Luik voor een ambitieuzer project? Dit is zijn ondubbelzinnig antwoord

Gaëtan Englebert staat meer dan ooit aan het roer bij RFC Luik. En hij lijkt nog steeds even sterk betrokken bij het project.

Al 14 jaar is Gaëtan Englebert actief bij RFC Luik. Sinds 2012 heeft de man uit de streek zowat elke functie vervuld bij de ploeg: van opleidingshoofd tot trainer, en van speler tot sportief directeur. Hij speelde een belangrijke rol in de terugkeer van de eerste landskampioen uit de Belgische voetbalgeschiedenis naar het profvoetbal. In 1B botst de club echter op bepaalde grenzen in haar ontwikkeling.

Nog steeds centraal in het project

Zouden die beperkingen hem kunnen aanzetten om in te stappen in een project met meer middelen? “Luik is de club die ik als kind al steunde”, vertelt hij in La Meuse. Hij benadrukt het belang van de werkomgeving. “We hebben een heel goede staf, we amuseren ons, de goede werksfeer is ook een van de kwaliteiten van deze ploeg.”

Hij ziet geen reden om elders te gaan kijken. “Wanneer je je ergens goed voelt, wanneer je jaar na jaar verbeteringen ziet en op alle niveaus vooruitgang boekt, zelfs al wil je soms dat het sneller gaat, dan is er geen nood of verlangen om ergens anders heen te gaan”, gaat hij verder.

RFC Luik blijft volgens hem op eigen tempo groeien. “De voorbije jaren tonen we opnieuw een positief beeld, zowel sportief als financieel. We tonen dat de club goed bestuurd wordt.” Hij beseft dat de grootste stap nog moet komen. “De moeilijkste hindernis ligt nog voor ons. We gaan er alles aan doen om die te nemen, op een duurzame manier. Niet voor een one shot dat alles opnieuw in gevaar zou brengen.”

Traditie en toekomstperspectief



Dat is de uitdaging voor een club die leeft van tradities maar tegelijk naar toekomstkansen zoekt. “We moeten het verleden achter ons laten en blijven doorgaan en vooruitkijken”, besluit Englebert.