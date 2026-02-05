Transfernieuws en Transfergeruchten 05/02: Murillo

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/02: Murillo
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 05/02 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Murillo

Ex-Anderlecht-sterkhouder zoekt oplossing na héél zware kritiek van zijn coach

Amir Murillo zit bij Olympique Marseille op een zijspoor. De voormalige flankverdediger van RSC Anderlecht kreeg kritiek en werd door Roberto De Zerbi uit de ploeg gezet. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 04/02

Meer nieuws

DONE DEAL: Belgische ex-speler Anderlecht en Oostende heeft nieuwe exotische bestemming beet

DONE DEAL: Belgische ex-speler Anderlecht en Oostende heeft nieuwe exotische bestemming beet

14:20
DONE DEAL: KV Mechelen zet in op de toekomst en legt versterking vast

DONE DEAL: KV Mechelen zet in op de toekomst en legt versterking vast

14:00
1
STVV-aanwinst doet meteen stevige belofte en komt met lof voor de fans

STVV-aanwinst doet meteen stevige belofte en komt met lof voor de fans

13:50
David Hubert houdt hart vast na twee blessures: "Ik ben geen radioloog, maar ..."

David Hubert houdt hart vast na twee blessures: "Ik ben geen radioloog, maar ..."

13:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/02: Murillo

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/02: Murillo

12:20
Het liefste Anderlecht, Standard of Antwerp? Coryfee hakt de knoop door

Het liefste Anderlecht, Standard of Antwerp? Coryfee hakt de knoop door

13:00
Topkandidaat RSC Anderlecht zegt neen: zoektocht gaat verder

Topkandidaat RSC Anderlecht zegt neen: zoektocht gaat verder

12:40
6
Ex-Anderlecht-sterkhouder zoekt oplossing na héél zware kritiek van zijn coach

Ex-Anderlecht-sterkhouder zoekt oplossing na héél zware kritiek van zijn coach

12:20
2
Wordt dat ook bij Anderlecht een probleem? "Complex voor jongens met minder spelinzicht"

Wordt dat ook bij Anderlecht een probleem? "Complex voor jongens met minder spelinzicht"

12:00
1
Dé Belgische jeugdspeler om in het oog te houden: topclubs hebben hem al in het vizier, Rode Duivels ook

Dé Belgische jeugdspeler om in het oog te houden: topclubs hebben hem al in het vizier, Rode Duivels ook

11:40
Icoon van Anderlecht spreekt zich uit over trainerskeuze: "Hij kan interessant zijn"

Icoon van Anderlecht spreekt zich uit over trainerskeuze: "Hij kan interessant zijn"

11:20
Matte Smets legt zelf uit waarom hij een topaanbieding vanuit de Bundesliga weigerde

Matte Smets legt zelf uit waarom hij een topaanbieding vanuit de Bundesliga weigerde

11:00
LIVE: Uitkijken naar wat Edward Still uit zijn mouw schudt: dit kan alvast vervanger Angulo zijn

LIVE: Uitkijken naar wat Edward Still uit zijn mouw schudt: dit kan alvast vervanger Angulo zijn

10:15
Wedstrijdpremies bij de topclubs: twee spelers bij Club Brugge met 4.000 euro per punt, Anderlecht veel minder

Wedstrijdpremies bij de topclubs: twee spelers bij Club Brugge met 4.000 euro per punt, Anderlecht veel minder

10:30
10
Mauves Army geeft heel hard signaal af aan Anderlecht-spelers en -bestuur: "U verdient dit niet meer"

Mauves Army geeft heel hard signaal af aan Anderlecht-spelers en -bestuur: "U verdient dit niet meer"

09:46
5
Staat de verkeerde supporter terecht voor incident Club Brugge-Barcelona?

Staat de verkeerde supporter terecht voor incident Club Brugge-Barcelona?

09:30
Olivier Deschacht onthult het grootste probleem van Anderlecht: "Als dat beestje niet in je zit..."

Olivier Deschacht onthult het grootste probleem van Anderlecht: "Als dat beestje niet in je zit..."

09:00
1
Extra pigment bij Anderlecht - Antwerp: 'Coucke wil Kindermans terughalen, Gheysens speelt het spel keihard'

Extra pigment bij Anderlecht - Antwerp: 'Coucke wil Kindermans terughalen, Gheysens speelt het spel keihard'

08:40
16
KV Mechelen anticipeert op onder andere belangstelling Anderlecht met slimme verlenging

KV Mechelen anticipeert op onder andere belangstelling Anderlecht met slimme verlenging

08:20
5
Felle kritiek op beslissing: vuurwerk mag ineens weer in voetbalstadions

Felle kritiek op beslissing: vuurwerk mag ineens weer in voetbalstadions

08:00
17
Antwerp-trainer Oosting kijkt verder dan de beker: "Ik heb hem al gevraagd om te blijven"

Antwerp-trainer Oosting kijkt verder dan de beker: "Ik heb hem al gevraagd om te blijven"

07:20
1
Antwerp ziet Van Den Bosch straks gratis vertrekken: "Dat is niet zijn schuld"

Antwerp ziet Van Den Bosch straks gratis vertrekken: "Dat is niet zijn schuld"

07:40
19
Anderlecht polst ook deze Belgische coach al als opvolger van Besnik Hasi

Anderlecht polst ook deze Belgische coach al als opvolger van Besnik Hasi

07:02
Opmerkelijke transfersoap: 'Mogi Bayat ging met deze speler de Belgische topclubs af tijdens wintermercato'

Opmerkelijke transfersoap: 'Mogi Bayat ging met deze speler de Belgische topclubs af tijdens wintermercato'

06:30
7
'OH Leuven houdt Manchester City af én wil opvallende spitsentrainer in huis halen'

'OH Leuven houdt Manchester City af én wil opvallende spitsentrainer in huis halen'

23:30
🎥 Influencers en... Club Brugge-fans doen Anderlecht-aanhang met dolle stunt geloven dat Axel Witsel naar Brussel komt

🎥 Influencers en... Club Brugge-fans doen Anderlecht-aanhang met dolle stunt geloven dat Axel Witsel naar Brussel komt

23:00
6
Charleroi houdt de droom levendig met billijk gelijkspel tegen Union SG

Charleroi houdt de droom levendig met billijk gelijkspel tegen Union SG

22:30
'Aston Villa wil dé stap naar Engelse top zetten en daarvoor moeten... de twee Rode Duivels vertrekken'

'Aston Villa wil dé stap naar Engelse top zetten en daarvoor moeten... de twee Rode Duivels vertrekken'

22:30
17
OFFICIEEL: KRC Genk passeert langs de kassa en vangt dan toch miljoenen euro's voor Oh

OFFICIEEL: KRC Genk passeert langs de kassa en vangt dan toch miljoenen euro's voor Oh

22:00
5
Geen consensus in Lotto Park? 'Anderlecht-CEO wil niét overhaasten, deze man kan wél voor ontslag van Renard zorgen'

Geen consensus in Lotto Park? 'Anderlecht-CEO wil niét overhaasten, deze man kan wél voor ontslag van Renard zorgen'

21:40
3
'Nederlandse topclub rook een kans en... probeerde spits van 77 miljoen euro (!) naar Eredivisie te halen'

'Nederlandse topclub rook een kans en... probeerde spits van 77 miljoen euro (!) naar Eredivisie te halen'

21:20
Met de neus op de feiten gedrukt: 'Vermeeren ziet transfer afspringen omdat... coach hem om deze reden niét wil zien komen'

Met de neus op de feiten gedrukt: 'Vermeeren ziet transfer afspringen omdat... coach hem om deze reden niét wil zien komen'

21:00
9
Edward Still is coach nummer veertien onder Marc Coucke, maar... hoe was het destijds bij RSC Anderlecht onder Roger Vanden Stock?

Edward Still is coach nummer veertien onder Marc Coucke, maar... hoe was het destijds bij RSC Anderlecht onder Roger Vanden Stock?

20:40
2
Deze wintertransfer doet alle deals verbleken: 'Galatasaray slaagt in het onmogelijke en haalt Messi voor enkele maanden naar Turkije'

Deze wintertransfer doet alle deals verbleken: 'Galatasaray slaagt in het onmogelijke en haalt Messi voor enkele maanden naar Turkije'

20:20
17
Gaat Club Brugge deze zomer méér dan 17 miljoen euro moéten uitgeven aan één speler? Transferzomer belooft cruciale beslissingen

Gaat Club Brugge deze zomer méér dan 17 miljoen euro moéten uitgeven aan één speler? Transferzomer belooft cruciale beslissingen

20:00
11
En wie gaat de afkoopsom betalen? 'Cristiano Ronaldo verrast vriend en vrijand en keert terug naar Sporting CP'

En wie gaat de afkoopsom betalen? 'Cristiano Ronaldo verrast vriend en vrijand en keert terug naar Sporting CP'

19:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 06/02 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 07/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Felle kritiek op beslissing: vuurwerk mag ineens weer in voetbalstadions Snipergoal Snipergoal over Met de neus op de feiten gedrukt: 'Vermeeren ziet transfer afspringen omdat... coach hem om deze reden niét wil zien komen' aangespoelde aangespoelde over DONE DEAL: KV Mechelen zet in op de toekomst en legt versterking vast OH boy OH boy over Gaat Club Brugge deze zomer méér dan 17 miljoen euro moéten uitgeven aan één speler? Transferzomer belooft cruciale beslissingen Snipergoal Snipergoal over Antwerp ziet Van Den Bosch straks gratis vertrekken: "Dat is niet zijn schuld" FCBalto FCBalto over Topkandidaat RSC Anderlecht zegt neen: zoektocht gaat verder De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Extra pigment bij Anderlecht - Antwerp: 'Coucke wil Kindermans terughalen, Gheysens speelt het spel keihard' franchi franchi over Wedstrijdpremies bij de topclubs: twee spelers bij Club Brugge met 4.000 euro per punt, Anderlecht veel minder King of Highbury King of Highbury over 🎥 Influencers en... Club Brugge-fans doen Anderlecht-aanhang geloven dat Axel Witsel naar Brussel komt De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp-trainer Oosting kijkt verder dan de beker: "Ik heb hem al gevraagd om te blijven" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved