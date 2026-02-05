Antwerp ziet Van Den Bosch straks gratis vertrekken: "Dat is niet zijn schuld"

Jelle Van Damme heeft meer duiding gegeven bij het nakende vertrek van Zeno Van den Bosch bij Antwerp. De verdediger trekt komende zomer transfervrij naar Union Berlin, en dat zorgt voor heel wat reacties bij de fans van de Great Old.

Van Damme begeleidde Van den Bosch een tijdlang en weet hoe de keuzes tot stand kwamen. “Zeno is iemand die heel graag in Antwerpen is, laat mij dat vooropstellen. Met hem en zijn entourage hadden we de afspraak dat een buitenlandse stap vooral goed moest zijn voor zijn ontwikkeling", zegt Van Damme in GvA.

Zo werd een eerdere piste bewust afgewezen. “Lecce, dat degradatievoetbal speelt, was dat niet. Dan moet je eerlijk zijn en wachten op een betere optie.”

Zeno Van Den Bosch heeft één van de kleinste contracten in de kern van Antwerp

Die lijkt er nu met Union Berlin wel te komen. “Voilà. Da’s een competitie die Zeno kan liggen”, klinkt het overtuigd bij Van Damme over de Duitse eersteklasser.

Dat hij gratis de Bosuil verlaat, wordt hem door sommigen kwalijk genomen, maar volgens Van Damme is het verhaal genuanceerder. “Dat is niet per se Zeno zijn fout geweest. Van de contractvoorstellen weet ik het fijne niet, maar ik vind wel dat men hem – met een van de kleinste contracten in de kern – meer naar waarde mocht schatten.”

Lees ook... Antwerp-trainer Oosting kijkt verder dan de beker: "Ik heb hem al gevraagd om te blijven"›

Van den Bosch kan zijn periode bij Antwerp mogelijk nog mooi afsluiten. “Antwerp zal altijd zijn club blijven. Die jongen heeft hier serieuze stappen gezet. Op zijn 22ste staan er al 125 matchen op zijn teller en hij is de laatste jaren nooit geblesseerd geweest. Ik gun hem van harte een volgende stap.”