Antwerp-voorzitter Paul Gheysens breekt de stilte en reageert fel op harde woorden van supporters

Antwerp blijft strijden voor de Champions' Play-offs, maar naast het veld groeit de onrust. Supporters richtten hun pijlen openlijk op voorzitter Paul Gheysens, die nu zelf reageert op de harde boodschappen in de tribunes.

Antwerp begon bijzonder slecht aan het seizoen, maar kende een geweldige reeks voor de winterstop. Nadien viel het weer even stil, maar afgelopen weekend knoopte The Great Old aan met een stevige uitzege op Cercle Brugge.

Het strijdt nog volop mee voor de Champions' Play-offs, al zal dat een moeilijke zaak worden. De club wisselde al van coach, maar de fans kijken ook serieus richting voorzitter Paul Gheysens.

Gheysens minimaliseert protest van fans

Tijdens de thuiswedstrijd tegen Charleroi lieten de supporters zich duidelijk horen. Er waren spandoeken gemaakt waarop geen al te positieve boodschappen stonden voor voorzitter Gheysens.

"Door PG naar 1B", "Exit Popol", "Ghelamco faalt, RAFC lijdt" en "PF Where is your money" viel er te lezen. Die berichten bereikten uiteraard ook Gheysens, die een duidelijke reactie in huis heeft.

"Ik stoor mij daar niet aan", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Dat gaat om tweehonderd man. En die mensen worden zelf aangepakt op social media, want voor de rest hoor ik niks anders dan lof", klinkt het nog bij Gheysens. Veel effect lijken de acties niet te hebben.