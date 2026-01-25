Antwerp-supporters zijn het kotsbeu en kanten zich tegen Paul Gheysens

Is Antwerp een ploeg in verval geworden? Na de vette jaren lijken nu de magere jaren aangebroken en dat zien de supporters op de Bosuil toch niet zitten.

'Den Dubbel' al lang vergen

Binnen enkele maanden is het 3 jaar geleden dat Antwerp de titel pakte in de Jupiler Pro League na een knal van Toby Alderweireld en in dezelfde jaargang ook nog eens de beker won. In de jaren erna lukte het tweemaal om zich te plaatsen voor de Champions' Play Offs maar eindigde Antwerp na play offs op twee snelheden op plaatsen 5 en 6.

Vooral dit seizoen is het zeer wisselvallig wat Antwerp op de mat brengt. In november stond de Great Old zelfs even op de voorlaatste plaats in het klassement. Na een trainerswissel en enkele goede resultaten hebben ze zich naar de middenmoot geknokt maar van een leien dakje gaat het niet.

"Door PG naar 1B"

En dat voelen de supporters ook want tijdens de wedstrijd tegen Charleroi kwam er na de 0-1 van Scheidler een duidelijk signaal vanuit de tribunes in de vorm van spandoeken.

"Door PG naar 1B", luidt één van de spandoeken (PG verwijzend naar voorzitter Paul Gheysens natuurlijk). "Exit Popol", "Ghelamco faalt, RAFC lijdt", "PF Where is your money", valt er ook nog te lezen. Kortom, de West-Vlaamse zakenman en voorzitter van Antwerp krijgt het stevig te verduren.





De reden daarvoor is niet ver te zoeken want Antwerp ontving de voorbije jaren heel wat transfergeld maar gaf zelf amper iets uit. De kassa ging gretig open voor Lammens, Vermeeren, Ilenikhena, Doumbia, Pacho, Avila en Keita (allen tussen de 10 en 21 miljoen) maar aan inkomende kant zijn het vooral jeugdspelers of transfervrije spelers.

Het is duidelijk dat het imperium van Ghelamco-baas Paul Gheysens aan het afbrokkelen is. Daar is Antwerp ook mee slachtoffer van en als er financieel niets gebeurt, zwakt het sportieve automatisch mee af. De twee sportieve sterkhouders Vincent Janssen en Gyrano Kerk zijn bovendien einde contract. Is er nog geld om hen een verlenging aan te bieden of glijdt Antwerp echt helemaal af richting 1B zoals sommige fans vrezen?