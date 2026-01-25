Antwerp Antwerp
Charleroi blijft maar winnen in 2026, Antwerp pakt na eerste meteen ook tweede nederlaag onder Oosting

Charleroi blijft maar winnen in 2026, Antwerp pakt na eerste meteen ook tweede nederlaag onder Oosting
Foto: © photonews

Antwerp is er niet in geslaagd om na de nederlaag tegen Dender de rug te rechten. In het eigen Bosuilstadion was Antwerp opnieuw enorm zwak en verloor het met 0-2 van Charleroi. Scheidler zorgde voor de snelle voorsprong, Guiagon verdubbelde de score.

Scheidler zorgt voor vroege voorsprong

Oosting twijfelde niet en zette nieuwkomer Van Helden meteen in de basis waardoor Kouyaté naar de bank ging en ook Tsunashima bankzitter bleef. Bij Charleroi zette Hans Cornelis Camara en Titraoui opnieuw voor de defensie ondanks de 2-0 overwinning tegen Charleroi met Khalifi en Boukamir.

Antwerp en Charleroi openden allebei met veel enthousiasme in wat leek een leuke voetbalnamiddag te worden op het eerste gezicht. Janssen en Bernier kwamen al snel tot bijna kansjes maar konden de goalies niet testen.

De doelman testen deed Scheidler niet veel later ook niet want hij kopte het leer voorbij Nozawa in doel. Na een voorzet van Van den Kerkhof richting tweede paal koos Nzita er onzelfzuchtig voor om de bal opnieuw voor doel te koppen richting zijn spits. Het was voor Scheidler een koud kunstje om tegenvoets de score te openen.

Debuut in mineur

Het snelle openingsdoelpunt kwam de wedstrijd echter niet bepaald ten goede Bij Charleroi maakten ze er een sport van om het tempo eruit te halen terwijl sterkhouders Janssen en Kerk bij Antwerp niet thuis gaven. Ook van Helden gaf niet thuis, de nieuwkomer moest na een halfuur vervangen worden na een blessure.

Onmondig Antwerp

Antwerp moest duidelijk uit een ander vaatje tappen als ze na de nederlaag tegen Dender vorige week opnieuw een nederlaag wilden vermijden. Ook de supporters mengden zich en kantten zich met behulp van spandoeken tegen voorzitter Paul Gheysens.

De tweede helft bracht echter geen soelaas. Meer nog, het ging van kwaad naar erger na een penaltyfout van jeugdproduct Xander Dierckx. De jagende Bernier werd aangetikt in de 16 waardoor Boterberg naar de stip wees. Guiagon faalde niet en zette de Carolo's op 0-2.

Scheidler, Pflücke en Guiagon hadden ook een kans om de schaapjes helemaal op het droge te zetten voor de bezoekers maar konden niet tussen de palen besluiten om de 0-3 te scoren.

En hoe zwak Antwerp ook was en het aan creativiteit ontbrak, de kansen kwamen wel voor de thuisploeg. De beste was misschien wel voor Vincent Janssen die de bal overnam na een mooie dribbel van Valencia maar hij raakte niet voorbij Delavallée. Enkele minuten later trapte Valencia op zijn spits waardoor de bal gevaarlijk van richting veranderde, opnieuw bracht de Charleroi-doelman redding.

Een echt slotoffensief kwam er niet meer van de thuisploeg waardoor de 0/6 een feit is. Het vizier van Antwerp zal wellicht op de beker gericht worden terwijl Charleroi dicht bij de zesde plaats van KV Mechelen opschuift.

Opstellingen

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.4 1
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Somers Thibo   58' 5.4 5
  • Nauwkeurige passes: 10/20 (50%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Van Den Bosch Zeno 90' 5.9 6
  • Nauwkeurige passes: 37/54 (68.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/19 (26.3%)
Van Helden Rein 36' 6.2 7
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
Foulon Daam 72' 6.0 9
  • Nauwkeurige passes: 13/20 (65%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
Praet Dennis 90' 6.4 1
  • Nauwkeurige passes: 31/38 (81.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
Dierckx Xander 72' 6.0 7
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Verstraeten Andreas 90' 6.7 7
  • Nauwkeurige passes: 58/71 (81.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/22 (45.5%)
Al-Sahafi Marwan 58' 6.3 1
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Janssen Vincent   90' 6.2 6
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Kerk Gyrano 90' 5.7 6
  • Nauwkeurige passes: 7/14 (50%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Bank
Tsunashima Yuto 54' 6.1 5
  • Nauwkeurige passes: 26/35 (74.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Babadi Isaac 0'  
Valencia Anthony 32' 7.2 6
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Thoelen Yannick 0'  
Urinboev Mukhammadali 0'  
Adekami Farouck 32' 5.8 6
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Kouyaté Kiki 0'  
Scott Christopher 18' 6.6 8
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Vandeplas Gerard 18' 6.5 8
Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 7.4 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 12/25 (48%)
Van Den Kerkhof Kevin 61' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Ousou Aiham 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Keita Cheick 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
Nzita Mardochee A 90' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/31 (67.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Camara Etienne   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 34/45 (75.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Titraoui Yacine   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 31/41 (75.6%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bernier Antoine 88' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Pflücke Patrick 81' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Guiagon Parfait 88' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/28 (96.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 0/6 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Scheidler Aurélien 90' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/30 (60%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Bank
Romsaas Jakob Napoleon 9' 6.8  
Szymczak Filip 0'  
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 2' 6.8  
  • Sleutelpasses: 1
Blum Lewin 29' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Kone Mohamed 0'  
Boukamir Mehdi 2' 7.0  
Khalifi Yassine 0'  
Boukamir Amine 0'  
