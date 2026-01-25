Charleroi blijft maar winnen in 2026, Antwerp pakt na eerste meteen ook tweede nederlaag onder Oosting

Antwerp is er niet in geslaagd om na de nederlaag tegen Dender de rug te rechten. In het eigen Bosuilstadion was Antwerp opnieuw enorm zwak en verloor het met 0-2 van Charleroi. Scheidler zorgde voor de snelle voorsprong, Guiagon verdubbelde de score.

Scheidler zorgt voor vroege voorsprong

Oosting twijfelde niet en zette nieuwkomer Van Helden meteen in de basis waardoor Kouyaté naar de bank ging en ook Tsunashima bankzitter bleef. Bij Charleroi zette Hans Cornelis Camara en Titraoui opnieuw voor de defensie ondanks de 2-0 overwinning tegen Charleroi met Khalifi en Boukamir.

Antwerp en Charleroi openden allebei met veel enthousiasme in wat leek een leuke voetbalnamiddag te worden op het eerste gezicht. Janssen en Bernier kwamen al snel tot bijna kansjes maar konden de goalies niet testen.

De doelman testen deed Scheidler niet veel later ook niet want hij kopte het leer voorbij Nozawa in doel. Na een voorzet van Van den Kerkhof richting tweede paal koos Nzita er onzelfzuchtig voor om de bal opnieuw voor doel te koppen richting zijn spits. Het was voor Scheidler een koud kunstje om tegenvoets de score te openen.

Debuut in mineur

Het snelle openingsdoelpunt kwam de wedstrijd echter niet bepaald ten goede Bij Charleroi maakten ze er een sport van om het tempo eruit te halen terwijl sterkhouders Janssen en Kerk bij Antwerp niet thuis gaven. Ook van Helden gaf niet thuis, de nieuwkomer moest na een halfuur vervangen worden na een blessure.





Onmondig Antwerp

Antwerp moest duidelijk uit een ander vaatje tappen als ze na de nederlaag tegen Dender vorige week opnieuw een nederlaag wilden vermijden. Ook de supporters mengden zich en kantten zich met behulp van spandoeken tegen voorzitter Paul Gheysens.

De tweede helft bracht echter geen soelaas. Meer nog, het ging van kwaad naar erger na een penaltyfout van jeugdproduct Xander Dierckx. De jagende Bernier werd aangetikt in de 16 waardoor Boterberg naar de stip wees. Guiagon faalde niet en zette de Carolo's op 0-2.

Scheidler, Pflücke en Guiagon hadden ook een kans om de schaapjes helemaal op het droge te zetten voor de bezoekers maar konden niet tussen de palen besluiten om de 0-3 te scoren.

En hoe zwak Antwerp ook was en het aan creativiteit ontbrak, de kansen kwamen wel voor de thuisploeg. De beste was misschien wel voor Vincent Janssen die de bal overnam na een mooie dribbel van Valencia maar hij raakte niet voorbij Delavallée. Enkele minuten later trapte Valencia op zijn spits waardoor de bal gevaarlijk van richting veranderde, opnieuw bracht de Charleroi-doelman redding.

Een echt slotoffensief kwam er niet meer van de thuisploeg waardoor de 0/6 een feit is. Het vizier van Antwerp zal wellicht op de beker gericht worden terwijl Charleroi dicht bij de zesde plaats van KV Mechelen opschuift.