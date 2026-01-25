📷 "Schaam jullie": Charleroi-supporters met héél stevige boodschap richting Antwerp

Sporting Charleroi opende de voetbalzondag met een pittig duel op bezoek bij Royal Antwerp FC. Opvallend daarbij was dat de Storm Ultras daarbij niet voltallig in het stadion aanwezig waren. Zij hielden een protest buiten het stadion.

Versterkt door zijn kwalificatie voor de halve finale van de Belgische beker en zijn overwinning op Standard afgelopen weekend, trok Sporting Charleroi deze zondag naar Antwerpen om ook daar op een goed resultaat te azen.

Het was een duidelijke missie voor de mannen van Hans Cornelis: winnen om de goede reeks voort te zetten en druk uit te oefenen op de andere kandidaten voor de top-6. Hiervoor had een grote delegatie Carolo-supporters zich 's ochtends richting Bosuil begeven.

Onder hen bevonden zich ook de Storm Ultras, die een spandoek hadden voorbereid ter nagedachtenis aan hun vriend en Charleroi-supporter William, die een jaar geleden is overleden. "William, altijd bij ons", stond daarop.

De Storm Ultras wilden het Bosuil-stadion niet binnengaan

Dit spandoek werd echter bij de ingang van het stadion geweigerd. Dat schreven de Storm Ultras op hun officiële account. De belangrijkste supportersgroep van Charleroi besloot daarom hun entree in de Antwerpse stadionomheining uit te stellen.



Een deel van hen heeft zo waarschijnlijk de openingsgoal van Aurélien Scheidler gemist, na slechts negen minuten. De regels omtrent spandoeken zijn natuurlijk duidelijk, maar menselijkheid is natuurlijk ook belangrijk.