Club de primus, Essevee de koning van de kleintjes: hoeveel keer zat jouw favoriete team in play-off 1?

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nog twee speeldagen en we weten op 22 maart rond 20.30 uur welke ploegen dit seizoen allemaal de Champions' Play-offs zullen halen. KV Mechelen voor het eerst, of toch nog een grote club?

De strijd om de play-offs was niet altijd even eenduidig. Er is het coronajaar geweest, waarin geen play-offs werden afgewerkt. Daarna speelden we ook nog een paar seizoenen met achttien ploegen in eerste klasse, met 34 speeldagen en amper vier teams in play-off 1.

Club Brugge elk jaar actief in de Champions’ Play-offs

Club Brugge was er elk jaar bij in de play-offs en zal er dit jaar voor de zestiende keer bij zijn. RSC Anderlecht miste amper één editie en zal er ook dit seizoen bij zijn. Genk is op zoek naar een twaalfde kwalificatie voor de Champions’ Play-offs en maakt het podium compleet.

KAA Gent zit aan negen deelnames, Standard aan zeven deelnames in het verdere verleden. Antwerp is de laatste jaren er altijd bij geweest en gaat op zoek naar een zevende opeenvolgende deelname aan de top-6, al wordt dat dus moeilijk.

Welke ‘kleintjes’ speelden al het meeste play-off 1?

Zulte Waregem doet op dit moment met vijf deelnames nog beter dan Union SG, al hebben die zich ondertussen wel al geplaatst voor hun vijfde episode. Essevee is daarmee wel de beste van de ‘kleine’ clubs, want alle ander clubs komen niet in de buurt.

Sporting Lokeren, Charleroi en KV Kortrijk klokken af op drie deelnames, KV Oostende zit aan twee deelnames en Cercle Brugge een (twee seizoenen geleden). STVV haalde in 2009-2010 in het eerste jaar de play-offs en doet dat nu ook in het laatste jaar. Voor Mechelen kan het een eerste keer worden, ook Westerlo kan nog zijn debuut maken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/03 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 14/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 14/03 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Eden Hazard maakt zich grote zorgen over ex-ploegmaat bij Real Madrid CCpl CCpl over Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd Stefaan_82 Stefaan_82 over Nathan De Cat mee naar WK? Is er wel plaats? Dit is de zware concurrentie op het middenveld kukeluku kukeluku over Dit heeft Jérémy Taravel te zeggen over zijn kans bij RSC Anderlecht Mike59 Mike59 over Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder storfstievel storfstievel over Ex-speler van Standard is duidelijk: "Anderlecht blijft de beste club van België" storfstievel storfstievel over Standard maakt einde aan historische vriendschap: "Acties die ingaan tegen de waarden van Sclessin" stefje stefje over Club Brugge, Anderlecht, Union en Gent willen hem... De meest begeerde doelman van België zit in 1B Johnnie Walker Johnnie Walker over Club Brugge en supporters worden wereldberoemd tijdens komende WK petorian petorian over Opvallende afwezige op feestmatch van KV Kortrijk en hij legt ook uit waarom Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved