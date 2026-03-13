Club de primus, Essevee de koning van de kleintjes: hoeveel keer zat jouw favoriete team in play-off 1?

Nog twee speeldagen en we weten op 22 maart rond 20.30 uur welke ploegen dit seizoen allemaal de Champions' Play-offs zullen halen. KV Mechelen voor het eerst, of toch nog een grote club?

De strijd om de play-offs was niet altijd even eenduidig. Er is het coronajaar geweest, waarin geen play-offs werden afgewerkt. Daarna speelden we ook nog een paar seizoenen met achttien ploegen in eerste klasse, met 34 speeldagen en amper vier teams in play-off 1.

Club Brugge elk jaar actief in de Champions’ Play-offs

Club Brugge was er elk jaar bij in de play-offs en zal er dit jaar voor de zestiende keer bij zijn. RSC Anderlecht miste amper één editie en zal er ook dit seizoen bij zijn. Genk is op zoek naar een twaalfde kwalificatie voor de Champions’ Play-offs en maakt het podium compleet.

KAA Gent zit aan negen deelnames, Standard aan zeven deelnames in het verdere verleden. Antwerp is de laatste jaren er altijd bij geweest en gaat op zoek naar een zevende opeenvolgende deelname aan de top-6, al wordt dat dus moeilijk.

Welke ‘kleintjes’ speelden al het meeste play-off 1?

Zulte Waregem doet op dit moment met vijf deelnames nog beter dan Union SG, al hebben die zich ondertussen wel al geplaatst voor hun vijfde episode. Essevee is daarmee wel de beste van de ‘kleine’ clubs, want alle ander clubs komen niet in de buurt.

Sporting Lokeren, Charleroi en KV Kortrijk klokken af op drie deelnames, KV Oostende zit aan twee deelnames en Cercle Brugge een (twee seizoenen geleden). STVV haalde in 2009-2010 in het eerste jaar de play-offs en doet dat nu ook in het laatste jaar. Voor Mechelen kan het een eerste keer worden, ook Westerlo kan nog zijn debuut maken.