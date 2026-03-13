Zware dobber op komst voor Vincent Kompany ... en wat met de door te hakken knopen door blessures?

Zware dobber op komst voor Vincent Kompany ... en wat met de door te hakken knopen door blessures?

Zaterdagnamiddag (15u30) speelt het Bayern van Vincent Kompany op verplaatsing bij Bayer Leverkusen op speeldag 26 in de Bundesliga. De Belgische tacticus sprak op de persconferentie voorafgaand aan deze wedstrijd.

Tegen de nummer zes in de competitie, die net Arsenal op 1-1 hield in de heenmatch van de achtste finales van de Champions League, weten Vincent Kompany en zijn spelers dat het niet makkelijk wordt. "Tactisch hebben ze een heel duidelijke structuur. Ze spelen in een 5-2-3 en Ernest Poku zakt soms terug naar het middenveld om extra druk te zetten."

Vincent Kompany zag match tussen Leverkusen en Arsenal

"Het resultaat tegen Arsenal toont aan dat het een lastige match wordt. Ze waren moeilijk uit hun organisatie te halen. Misschien hadden ze zelfs meer uit die wedstrijd verdiend", aldus de Belgische coach.

De mannen van Vincent Kompany zullen op niveau moeten zijn tegen zo’n tegenstander, waar niets cadeau wordt gedaan. "Dat is perfect voor mij, want de spelers weten dat het niet makkelijk zal zijn. We zullen agressief moeten zijn als we een resultaat willen. Leverkusen heeft veel talent, maar iets minder ervaring dan in de voorbije jaren. Het wordt een mooie match voor de supporters en, hopelijk, ook voor Bayern."

Met of zonder Harry Kane?

Bayern kan trouwens mogelijk rekenen op de recent geblesseerde Harry Kane: "Hij zou morgen kunnen spelen. Hij heeft een volledige trainingsweek achter de rug. We hebben geen enkel risico met hem genomen. We mogen de druk niet laten zakken, ook al hebben we elf punten voorsprong. Als Harry fit is, zal hij spelen. We verzamelen vandaag nog extra info over zijn fysieke toestand."


Wat Manuel Neuer betreft: hij keert vermoedelijk niet terug voor de interlandbreak eind maart. De derde doelman, Sven Ulreich, zal normaal onder de lat staan, aangezien Jonas Urbig met een hersenschudding kampt.

Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 20:30 FC St. Pauli FC St. Pauli
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 14/03 Bayern München Bayern München
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 14/03 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 14/03 FC Augsburg FC Augsburg
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 14/03 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Hamburger SV Hamburger SV 14/03 1. FC Köln 1. FC Köln
Werder Bremen Werder Bremen 15/03 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Freiburg Freiburg 15/03 Union Berlin Union Berlin
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 15/03 RB Leipzig RB Leipzig

