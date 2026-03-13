"Van Club Brugge mag je toch wel meer verwachten dan dat"

Club Brugge gaat de play-offs vermoedelijk niet in als leider. Momenteel staan ze gedeeld tweede en staan ze drie punten in het krijt bij leider Union SG. Ook in de wedstrijden onder de top-6 doen ze het eigenlijk niet zo goed.

Club Brugge haalt momenteel amper 11 op 27 tegen de ploegen uit de huidige top-6, inclusief KV Mechelen en KAA Gent dus. Daarmee doen ze minder goed dan STVV, Union SG én Anderlecht - al houden ze wel Mechelen en KAA Gent af in die statistiek.

De rapportpunten van Club Brugge vallen danig tegen

Franky Van der Elst vindt het rapportpunt van Club Brugge toch teleurstellend: "11 op 27? Dat is wel heel weinig. Je mag van een club als Club Brugge toch wel meer verwachten dan zo’n 11 op 27", was hij streng in Een-Tweetje.

"Ze kiezen voor de moeilijkste weg door zeer dominant te willen zijn, door achteraan man op man te spelen met backs die heel hard naar voren gaan. Toch mag je meer van Club Brugge verwachten. Als je dat doortrekt naar play-off 1, dan is Union SG nu al kampioen bij wijze van spreken."

Waar ligt het probleem voor Club Brugge?

Wesley Sonck pikte meteen in: "Is het moeilijker voor Club Brugge om een lager blok te ontmantelen? Ik denk dat andere ploegen zich daarop instellen en het aan Club Brugge laten. Union kan veel meer de nul houden, sowieso thuis."



"Balbezit interesseert hen niet per se, ze hebben meer clean sheets door hun manier van spelen. Moet Club Brugge ook directer gaan voetballen? Het zijn allemaal denkpistes die je als trainersstaf moet hebben", aldus de gewezen spits.