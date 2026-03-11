Manchester City zet (opnieuw) sterkhouder aan de deur: 'Bernardo Silva kiest voor grootse terugkeer naar het oude nest'

Manchester City zet (opnieuw) sterkhouder aan de deur: 'Bernardo Silva kiest voor grootse terugkeer naar het oude nest'

Manchester City wil deze zomer opnieuw een meubelstuk naar de uitgang begeleiden. Maar Bernardo Silva lijkt alvast niet werkloos te moeten toekijken.

Kevin De Bruyne is uiteraard het meest gekende voorbeeld, maar Manchester City duwde de voorbije maanden en jaren wel meer sterkhouders én meubelstukken naar de uitgang. De namen zijn legio.

John Stones, Ederson, Mateo Kovacic, Ilkay Gundogan,… Eén voor één werd hun contract niet verlengd én kregen ze te horen dat er geen plaats meer was in de kleedkamer van The Citizens.

(Gedwongen) vertrek na negen jaar

Aan de lijst kan komende zomer een extra naam worden toegevoegd. Ook Bernardo Silva mag na negen jaar vertrekken. De aanvoerder van Manchester City kreeg de niet mis te verstane boodschap dat zijn contract niét zal worden verlengd.

Die overeenkomst loopt op het einde van het seizoen af. Met andere woorden: de 31-jarige Portugees is vrij om zijn krabbel te zetten bij een nieuwe werkgever. En het lijkt erop dat hij géén sollicitatiegesprekken zal moeten afhaspelen.

Terugkeer naar het oude nest


Enkele Saoedische clubs tonen interesse, net als FC Barcelona en Atlético Madrid. MARCA weet echter dat SL Benfica het kortst op de bal heeft gespeeld. Silva keert komende zomer terug naar de club waar hij de jeugdreeksen doorliep én debuteerde op het hoogste niveau.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Primeira Liga

 Speeldag 25
FC Famalicao FC Famalicao 1-0 Arouca Arouca
Alverca Alverca 0-0 Vilafranquense Vilafranquense
Moreirense Moreirense 1-1 Nacional Nacional
Braga Braga 2-2 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Estoril Estoril 0-0 Casa Pia AC Casa Pia AC
Estrela Amadora Estrela Amadora 2-2 Gil Vicente Gil Vicente
SL Benfica SL Benfica 2-2 FC Porto FC Porto
CD Santa Clara CD Santa Clara 2-0 Vitória Guimarães Vitória Guimarães
CD Tondela CD Tondela 0-1 Rio Ave Rio Ave

