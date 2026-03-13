Sonck en Van der Elst kritisch: "Geen enkele ploeg zo goed"

De strijd om de play-offs zou wel eens héél erg spannend kunnen gaan worden de komende twee weekends. En dus is de vraag wie het zal gaan halen. Niemand mag voorlopig met zekerheid worden uitgesloten, zo lijkt het toch alvast.

RSC Anderlecht en KV Mechelen lijken stilaan zeker van de Champions' Play-offs. Zij spelen dit weekend tegen elkaar. Daaronder zijn er nog veel andere ploegen die echter kans maken om toch nog de top-6 te gaan halen.

Wie haalt de Champions' Play-offs?

KAA Gent heeft voorlopig de beste papieren qua aantal punten, maar er zijn veel kapers op de kust. "Je moet met iedereen rekening houden voor play-off 1, dat is eigenlijk een heel duidelijk antwoord", aldus Wesley Sonck.

En hij ging verder in Een-Tweetje: "Westerlo of Standard? Het kan allebei nog wat mij betreft. Er is geen enkele ploeg zo goed bezig dat je kan zeggen die gaan er zeker bij zijn." Waarop Franky Van der Elst meteen inpikte.

Franky Van der Elst wil niemand uitsluiten voor play-off 1

"Ik zou niet zeggen dat je zeker met Standard geen rekening meer moet houden. Ze spelen nu op Antwerp en je moet misschien meer opletten als je ze thuis ontvangt dan als je op Sclessin moet spelen. Ik verschiet er niet van als die nog gaan meedoen."

Lees ook... De cijfertjes over de play-offs: zijn we op weg naar een historisch laagterecord? ›

"KAA Gent speelt nog tegen Zulte Waregem en Dender. Normaal zou je zeggen dat ze er dan zeker bij moeten zijn, maar nu kan je dat niet zeggen. Ik kijk wel uit naar de match tussen Genk en STVV", aldus Van der Elst.