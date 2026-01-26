Geen goed nieuws over nieuwkomer bij Royal Antwerp FC

Antwerp kreeg slecht nieuws over winteraanwinst Rein Van Helden. De verdediger liep tegen Charleroi een blessure op die zijn seizoen in de reguliere competitie kan bedreigen.

Blessure bij debuut van Van Helden

Rein Van Helden maakte zondag zijn eerste minuten voor Antwerp, maar zijn debuut eindigde vroegtijdig. Na een lange bal voelde hij pijn in de hamstrings en moest hij al binnen het halfuur worden vervangen door Yuto Tsunashima. De eerste inschatting binnen de club wijst op een mogelijke scheur.

De komende dagen volgen bijkomende medische onderzoeken om de ernst van de blessure te bepalen. Indien de vermoedens worden bevestigd, wacht Van Helden een revalidatieperiode van zes tot zeven weken. Dat zou betekenen dat hij pas na het einde van de reguliere competitie opnieuw inzetbaar is, zo meldt Het Nieuwsblad.

De blessure komt ongelegen voor Antwerp, dat de verdediger net had binnengehaald om de defensieve opties te versterken richting de cruciale maanden.

Ook Benitez geblesseerd bij Antwerp

Voor coach Joseph Oosting is het opnieuw een tegenvaller. Eerder viel ook Mauricio Benitez uit met een hamstringprobleem tijdens de wedstrijd op Dender. De staf hoopt hem klaar te krijgen voor de dubbele bekerconfrontatie met Anderlecht begin februari, maar zekerheid is er niet.

Benítez groeide sinds de komst van Oosting uit tot een vaste waarde in de opbouw en zijn mogelijke afwezigheid zou opnieuw een aderlating betekenen. Met de blessure van Van Helden komt daar nu een extra puzzelstuk bij.



Antwerp wacht dus op duidelijkheid over beide spelers, terwijl de kalender de komende weken zwaar blijft. De club moet mogelijk langere tijd verder zonder twee belangrijke schakels.