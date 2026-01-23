KAA Gent maakt tandenloos Standard alweer helemaal in: Kanga de grote man met hattrick

KAA Gent staat ineens met vijf punten voorsprong in de top zes. Na de winst tegen Anderlecht ging ook Standard over de knie. Heel diep moesten ze daarvoor niet gaan. Kanga besliste het duel in de eerste helft met twee doelpunten. Standard stelde daar bitter weinig tegenover en verloor nog zwaar.

Standard heeft in eigen huis een probleem. Ze hebben nu 12 op 33 in het ooit zo gevreesde Sclessin. Vincent Euvrard had Teddy Teuma direct in de basis gedropt, maar dat liep al na tien minuten verkeerd. De nieuwe middenvelder verloor de bal en Kadri stuurde meteen Kanga diep. Die scoorde vanuit een wel heel scherpe hoek met een schitterende knal.

Standard legde Gent weinig in de weg

Standard worstelde heel die eerste helft met de bal en leed constant balverlies. Echte kansen waren er dan ook niet van Luikse zijde. Gent deed het veel beter en dreigde meer en je voelde dat de 0-2 dichter was dan de 1-1. En zo gebeurde ook...

Op het halfuur zette Kanga de aanval zelf op en via Hong en Ito kon hij de bal voor de tweede keer achter Epolo leggen. Mooi uitgespeeld, maar ook veel te simpel. Standard stond organisatorisch zeker niet op punt, om het eufemistisch uit te drukken.

Gent - de laatste jaren toch het zwarte beest van de Rouches - behield de controle, ondanks enkele kopbalkansjes voor Henry en Dierckx. Standard toonde veel te weinig kwaliteit om de Buffalo's te verontrusten. De voorsprong bij de rust was dan ook meer dan verdiend voor Gent.

Kanga maakt hattrick rond, Epolo zag er niet goed uit

Vincent Euvrard probeerde het spelbeeld te wijzigen met de inbreng van Ayensa en Nguene bij de rust, maar het bracht amper zoden aan de dijk. De thuisploeg zocht naar openingen en... vond die niet. Gent leunde achteruit, maar kwam nooit in de problemen, al kwam het goed weg toen Hautekiet de lat trof. In de slotfase maakte Kanga het helemaal af met zijn derde van de avond. Epolo zag er trouwens niet te best uit bij zijn kopbal.





Een paar minuten later maakte Pastoski er - weeral op hoekschop - nog 0-4 van. Dezelfde uitslag als in de heenmatch in Gent. Standard verloor nu acht van de laatste negen duels tegen Gent. Een pijnlijk bilan tegen een rechtstreekse concurrent voor de Champions' Play-offs.