Datum: 23/01/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 22
KAA Gent maakt tandenloos Standard alweer helemaal in: Kanga de grote man met hattrick
Foto: © photonews

KAA Gent staat ineens met vijf punten voorsprong in de top zes. Na de winst tegen Anderlecht ging ook Standard over de knie. Heel diep moesten ze daarvoor niet gaan. Kanga besliste het duel in de eerste helft met twee doelpunten. Standard stelde daar bitter weinig tegenover en verloor nog zwaar.

Standard heeft in eigen huis een probleem. Ze hebben nu 12 op 33 in het ooit zo gevreesde Sclessin. Vincent Euvrard had Teddy Teuma direct in de basis gedropt, maar dat liep al na tien minuten verkeerd. De nieuwe middenvelder verloor de bal en Kadri stuurde meteen Kanga diep. Die scoorde vanuit een wel heel scherpe hoek met een schitterende knal.

Standard legde Gent weinig in de weg

Standard worstelde heel die eerste helft met de bal en leed constant balverlies. Echte kansen waren er dan ook niet van Luikse zijde. Gent deed het veel beter en dreigde meer en je voelde dat de 0-2 dichter was dan de 1-1. En zo gebeurde ook...

Op het halfuur zette Kanga de aanval zelf op en via Hong en Ito kon hij de bal voor de tweede keer achter Epolo leggen. Mooi uitgespeeld, maar ook veel te simpel. Standard stond organisatorisch zeker niet op punt, om het eufemistisch uit te drukken. 

Gent - de laatste jaren toch het zwarte beest van de Rouches - behield de controle, ondanks enkele kopbalkansjes voor Henry en Dierckx. Standard toonde veel te weinig kwaliteit om de Buffalo's te verontrusten. De voorsprong bij de rust was dan ook meer dan verdiend voor Gent.

Kanga maakt hattrick rond, Epolo zag er niet goed uit

Vincent Euvrard probeerde het spelbeeld te wijzigen met de inbreng van Ayensa en Nguene bij de rust, maar het bracht amper zoden aan de dijk. De thuisploeg zocht naar openingen en... vond die niet. Gent leunde achteruit, maar kwam nooit in de problemen, al kwam het goed weg toen Hautekiet de lat trof. In de slotfase maakte Kanga het helemaal af met zijn derde van de avond. Epolo zag er trouwens niet te best uit bij zijn kopbal.

Een paar minuten later maakte Pastoski er - weeral op hoekschop - nog 0-4 van. Dezelfde uitslag als in de heenmatch in Gent. Standard verloor nu acht van de laatste negen duels tegen Gent. Een pijnlijk bilan tegen een rechtstreekse concurrent voor de Champions' Play-offs. 

Opstellingen

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 6.0 5
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/12 (41.7%)

Lawrence Henry 85' 5.1 5
  • Nauwkeurige passes: 24/34 (70.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)

Hautekiet Ibe 90' 6.1 2
  • Nauwkeurige passes: 51/55 (92.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)

Dierckx Daan 70' 6.5 2
  • Nauwkeurige passes: 51/59 (86.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/12 (41.7%)

Mortensen Gustav 90' 6
Ilaimaharitra Marco   90' 5.8 5
  • Nauwkeurige passes: 62/76 (81.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)

Teuma Teddy 90' 6.8 7
  • Nauwkeurige passes: 49/67 (73.1%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 5/12 (41.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
  • Balverliezen: 29

Mehssatou Nayel 45' 6.4 4
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)

Abid Adnane 45' 6.0 4
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)

Henry Thomas 62' 5
Said Rafiki 90' 5.9 5
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)

Bank
Bates David 5' 5.7  

Mohr Tobias   20' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)

Ayensa Dennis 45' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1

Kuavita Leandre 0'  
René Mitongo 28' 6.2 -

Pirard Lucas 0'  
Homawoo Josué 0'  
Nguene Bernard 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)

Spoden Charli 0'  
 

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 6.6 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 21/59 (35.6%)
  • Balverliezen: 26

Volckaert Matties 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)

Van Der Heyden Siebe 90' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)

Paskotsi Maksim 90' 9.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/32 (90.6%)
  • Schoten op doel: 1/1

Araujo Tiago 89' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 18/31 (58.1%)
  • Intercepties: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
  • Balverliezen: 21

Kadri Abdelkahar A A 89' 8.6 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 28/31 (90.3%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)

Lopes Leonardo Da Silva 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 33/36 (91.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)

Ito Atsuki A 82' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)

Skoras Michal A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)

Kanga Wilfried ⚽ ⚽ ⚽ 89' 9.6 -
  • Goals: 3
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Schoten op doel: 3/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)

Hong Hyun-Seok 66' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)

Bank
Omgba Aimé 8' 7.3  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)

Sonko Momodou 1' 6.9  
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)

Dean Max 1' 6.3  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1

El Âdfaoui Mohammed 0'  
Duverne Jean-Kevin 0'  
Peersman Kjell 0'  
Abdoul Ayinde Rachid 1' 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)

Goore Hyllarion 24' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1

Asselman Wout 0'  
Herbeleef Standard - KAA Gent
Het loopt helemaal uit de klauwen: Ultra's Standard dringen kleedkamers binnen

Het loopt helemaal uit de klauwen: Ultra's Standard dringen kleedkamers binnen

23/01 10

De nederlaag van Standard tegen KAA Gent heeft er fel op ingehakt. Na het laatste fluitsignaal zijn de supporters van de Rouches helemaal losgegaan. Daarbij hebben ze ook d...

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 16:00 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 20:45 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/01 Westerlo Westerlo
