Luikse politie gaat ingrijpen na Standard-Gent: verschillende agenten lichtgewond

Na de zware 0-4-nederlaag van Standard Luik tegen AA Gent vrijdagavond is het zondag rustig gebleven, maar de afloop van de wedstrijd leidde tot onrust bij het stadion.

Boze supporters lieten hun frustratie blijken door projectielen te gooien naar de politie, waarbij enkele agenten lichtgewond raakten. Volgens de politie van Luik probeerden sommige fans ook de kleedkamers binnen te dringen, maar werden ze tegengehouden.

Het verlies was de derde op rij voor Standard, dat na de nederlaag duidelijk worstelt met vormverlies. Het team kon op het veld niet bijblijven tegen een overtuigend spelend Gent, dat zowel offensief als defensief de bovenhand had.

Er zullen pv's opgesteld worden

De Luikse politie meldt dat er tijdens de avond geen arrestaties zijn verricht, maar dat camerabeelden gebruikt zullen worden om de verantwoordelijken te identificeren. Er zullen processen-verbaal worden opgesteld.

Na de gebeurtenissen kwamen supporters en clubverantwoordelijken samen om de situatie te bespreken en te proberen de gemoederen te bedaren. De club wil duidelijk maken dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is.



Sportief gezien moet Standard snel herstellen. De reeks van drie nederlagen op rij is een serieuze waarschuwing, zeker met belangrijke wedstrijden in het vooruitzicht.