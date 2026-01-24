Het is crisis bij Standard! Rouches danig onder de indruk van supporters: "Dit gaat te ver!"

Het ongenoegen bij de Standard-aanhang heeft vrijdagavond een nieuw dieptepunt bereikt. Na de pijnlijke 0-4-nederlaag tegen AA Gent liep de frustratie in Sclessin hoog op, met verregaande gevolgen na het laatste fluitsignaal.

Nog voor scheidsrechter Lothar D’Hondt affloot, had een deel van de Luikse ultra’s de tribunes verlaten. Hun doel: verhaal halen bij de clubleiding. Enkele supporters gingen nog verder en drongen via de catacomben zelfs door tot in de kleedkamer van de thuisploeg.

Daar kregen de spelers stevig hun oren gewassen. Pas na heel wat tumult en de tussenkomst van extra stewards werden de ultra’s uit de kleedkamer verwijderd, wat de chaos compleet maakte.

Vincent Euvrard noemt de situatie bij Standard "een crisis"

Door de onrustige situatie verscheen Standard-coach Vincent Euvrard niet voor de camera’s van DAZN. Op de persconferentie bevestigde hij wel de feiten. “Ik heb het niet met eigen ogen gezien, maar het klopt dat supporters tot in de kleedkamer zijn geraakt”, klonk het.

Over de impact op zijn spelers was Euvrard duidelijker. “Dat is een grens die overschreden wordt. Zoiets kruipt in de hoofden en zorgt voor angst. Standard leeft op emotie, maar op dit moment moeten we vooral proberen de rust te laten terugkeren.”

Lees ook... Het loopt helemaal uit de klauwen: Ultra's Standard dringen kleedkamers binnen›

De coach ontkende ook de ernst van de sportieve situatie niet. “Met drie nederlagen op rij mogen we dit gerust een crisis noemen. Ik neem mijn verantwoordelijkheid en geloof dat we hier samen uit kunnen komen, maar vandaag zijn we simpelweg niet goed genoeg voor de top zes. Daar moet snel verandering in komen.”