Middenvelder van degradatiekandidaat staat op lijstje van elke Belgische topclub: wie haalt hem binnen?

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 4 reacties
Middenvelder van degradatiekandidaat staat op lijstje van elke Belgische topclub: wie haalt hem binnen?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hij is 25, speelt voor Zulte Waregem, scoort makkelijk en is één van de meest gegeerde spelers in het Belgische voetbal. En toch wordt er weinig gezegd of geschreven over Jeppe Erenbjerg. Nochtans heeft elke topclub hem al op hun lijstje gezet voor een mogelijke transfer.

Het is dat Zulte Waregem een degradatiekandidaat is of Erenbjerg zou heel wat meer in de picture staan. De aanvallende middenvelder van Essevee heeft al 9 goals en 3 assists. In een elftal dat moeite heeft om te scoren, is dat niet slecht. 

Jeppe Erenbjerg heeft alles van een moderne middenvelder

Intussen horen we wel van overal dat hij deze zomer niet bij Zulte Waregem gaat blijven. De Deen heeft nog een contract tot 2029 in de Elindus Arena, maar ze gaan komen aankloppen uit binnen- en buitenland.

Zo heeft Standard al zeker hun oog laten vallen op Erenbjerg, maar ook de andere topclubs hebben hem opgemerkt. Erenbjerg is immers niet enkel goed voor doel, maar heeft ook alles wat ze van een moderne middenvelder verwachten.

Hij kan 90 minuten druk zetten, is slim in zijn loopacties en kan een elftal beter laten voetballen. Ware het niet dat zijn spitsen weinig efficiënt zijn, hij had al een pak meer assists gehad ook. 

Zulte Waregem kocht Erenbjerg voor 300.000 euro

Zulte Waregem weet dat de interesse straks groot zal zijn en gaat hem ook niet tegenhouden, maar het zal wel tegen het juiste bod moeten zijn. Essevee staat heel sterk in de schoenen nadat ze al snel zijn potentieel erkenden.

Lees ook... Sam Kerkhofs en Tuur Dierckx leven op hoop voor Anderlecht na topper op Club Brugge

Ze haalden hem voor de bescheiden prijs van 300.000 euro weg bij de Deense tweedeklasser B.93. Intussen is zijn waarde gestegen tot meer dan tien keer dat bedrag. 

Dat betekent ook dat hij geen spek is voor eender welke bek. Voor clubs als Standard, Antwerp, Gent en zelfs Anderlecht is dat al een serieuze som. Voor Club Brugge en Genk is dat zeker haalbaar. 

Waar zijn toekomst ligt, is echter nog koffiedik kijken. Bij Zulte Waregem willen ze nu over niets anders spreken dan over de redding. Eerst een nieuwe coach vinden en de Relegation Play-offs vermijden. Maar daarna kan de miljoenendans weer beginnen.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Jeppe Erenbjerg

Meer nieuws

Waarom de zoektocht naar een nieuw sportief directeur blijft aanslepen bij Anderlecht

Waarom de zoektocht naar een nieuw sportief directeur blijft aanslepen bij Anderlecht

14:40
Sam Kerkhofs en Tuur Dierckx leven op hoop voor Anderlecht na topper op Club Brugge

Sam Kerkhofs en Tuur Dierckx leven op hoop voor Anderlecht na topper op Club Brugge

13:00
Nicky Hayen reageert op uitspraken van Bart Verhaeghe én Dévy Rigaux: "Halve waarheid"

Nicky Hayen reageert op uitspraken van Bart Verhaeghe én Dévy Rigaux: "Halve waarheid"

12:00
1
Thorsten Fink geeft aan waarom hij Anderlecht resoluut weigerde

Thorsten Fink geeft aan waarom hij Anderlecht resoluut weigerde

10:00
1
Eden Hazard stelt eis voor broer Thorgan bij Rode Duivels en kijkt verder: "Hij zou de ideale bondscoach zijn"

Eden Hazard stelt eis voor broer Thorgan bij Rode Duivels en kijkt verder: "Hij zou de ideale bondscoach zijn"

14:20
1
Jelle Vossen eindelijk bevrijd? Dit is waarom het ontslag van Vandenbroeck alles zou kunnen veranderen

Jelle Vossen eindelijk bevrijd? Dit is waarom het ontslag van Vandenbroeck alles zou kunnen veranderen

12:20
DONE DEAL: Gewezen Rode Duivel Laurent Ciman heeft een opvallende nieuwe uitdaging gevonden

DONE DEAL: Gewezen Rode Duivel Laurent Ciman heeft een opvallende nieuwe uitdaging gevonden

14:00
"Ons spel brengen": De Camargo hoopt op zege met Jong Genk tegen andere beloftenploeg

"Ons spel brengen": De Camargo hoopt op zege met Jong Genk tegen andere beloftenploeg

11:30
Had de 2-2 van Club Brugge niet mogen doorgaan? Scheidsrechtersbaas Lardot schept duidelijkheid

Had de 2-2 van Club Brugge niet mogen doorgaan? Scheidsrechtersbaas Lardot schept duidelijkheid

07:20
13
"Anderlecht moet de aankoopoptie van Moussa Diarra niet lichten"

"Anderlecht moet de aankoopoptie van Moussa Diarra niet lichten"

11:20
8
'Club Brugge klopt op tafel: Hugo Broos laat speler uit selectie'

'Club Brugge klopt op tafel: Hugo Broos laat speler uit selectie'

13:30
Aanduidingen speeldag 29: deze scheidsrechter fluit de wedstrijd van uw favoriete ploeg

Aanduidingen speeldag 29: deze scheidsrechter fluit de wedstrijd van uw favoriete ploeg

18:20
Chatelle wil meer zien van STVV-invaller: "Ben er benieuwd naar"

Chatelle wil meer zien van STVV-invaller: "Ben er benieuwd naar"

13:15
Olivier Deschacht heeft raad voor Anderlecht én Nathan De Cat: hij kent de ideale volgende stap

Olivier Deschacht heeft raad voor Anderlecht én Nathan De Cat: hij kent de ideale volgende stap

09:00
5
OFFICIEEL: Anderlecht geeft een profcontract aan jong talent geboren in 2010

OFFICIEEL: Anderlecht geeft een profcontract aan jong talent geboren in 2010

11:00
Ook Vanhaezebrouck heeft zijn mening over De Cat: "Dan mag Rudi Garcia gaan eten met Anderlecht"

Ook Vanhaezebrouck heeft zijn mening over De Cat: "Dan mag Rudi Garcia gaan eten met Anderlecht"

08:00
3
Straf! De ferme bonussen in het contract van Nicolo Tresoldi die hij allemaal nog kan halen

Straf! De ferme bonussen in het contract van Nicolo Tresoldi die hij allemaal nog kan halen

07:40
8
Belgische profclub dicht bij failliet? Sterke man zet deur open voor verkoop, mét zwarte lijst

Belgische profclub dicht bij failliet? Sterke man zet deur open voor verkoop, mét zwarte lijst

12:40
Coen heel tevreden met uitvoering wedstrijdplan Futures: "Dan ben je al eindje op weg"

Coen heel tevreden met uitvoering wedstrijdplan Futures: "Dan ben je al eindje op weg"

11:10
Marc Degryse is héél lovend over de prestatie van RSC Anderlecht: "Beste prestatie van laatste twee jaar"

Marc Degryse is héél lovend over de prestatie van RSC Anderlecht: "Beste prestatie van laatste twee jaar"

21:00
1
"Ergere dingen meegemaakt bij Anderlecht": Colassin wil niet opgeven bij Charleroi

"Ergere dingen meegemaakt bij Anderlecht": Colassin wil niet opgeven bij Charleroi

10:45
Verdediger Bayern München laat zich uit over Vincent Kompany en houdt zich niet in

Verdediger Bayern München laat zich uit over Vincent Kompany en houdt zich niet in

09:30
Na zege tegen OHL: doet Westerlo nog mee voor Champions' Play-offs?

Na zege tegen OHL: doet Westerlo nog mee voor Champions' Play-offs?

10:15
De Roeck spreekt klare taal over heel strenge strafschop die Club NXT tegenkrijgt

De Roeck spreekt klare taal over heel strenge strafschop die Club NXT tegenkrijgt

09:15
Sam Kerkhofs over de gesprekken met Thibaut Courtois: "Ik ga de Challenger Pro League niet alleen betalen"

Sam Kerkhofs over de gesprekken met Thibaut Courtois: "Ik ga de Challenger Pro League niet alleen betalen"

10:30
De tijd is nu? KV Mechelen weet wat het moet doen tegen Anderlecht en wil van één ding niets weten

De tijd is nu? KV Mechelen weet wat het moet doen tegen Anderlecht en wil van één ding niets weten

06:00
KV Mechelen met stress richting Anderlecht: maken ze het tegen paars-wit af? Goots geeft zijn mening

KV Mechelen met stress richting Anderlecht: maken ze het tegen paars-wit af? Goots geeft zijn mening

08:20
4
Iraanse vrouwen van nationaal team riskeren doodstraf: Australië redt al vijf van hen

Iraanse vrouwen van nationaal team riskeren doodstraf: Australië redt al vijf van hen

08:40
32
Na tien jaar weer topschutter bij Club Brugge? Stankovic onthult geheim van Tresoldi Reactie

Na tien jaar weer topschutter bij Club Brugge? Stankovic onthult geheim van Tresoldi

17:15
5
Proto is niét onder de indruk van de wierookstokjes van Bertaccini: "Er stond plots een exorcist in onze kleedkamer"

Proto is niét onder de indruk van de wierookstokjes van Bertaccini: "Er stond plots een exorcist in onze kleedkamer"

21:40
Eentje van Club Brugge en vier Brusselaars in de kijker: dit is ons elftal van het weekend

Eentje van Club Brugge en vier Brusselaars in de kijker: dit is ons elftal van het weekend

18:40
2
Na ontslag van Vandenbroeck: toch ook goed nieuws bij Zulte Waregem

Na ontslag van Vandenbroeck: toch ook goed nieuws bij Zulte Waregem

16:30
6
Deze Belgische eersteklasser neemt ingrijpende beslissing en trekt stekker uit beloftenploeg

Deze Belgische eersteklasser neemt ingrijpende beslissing en trekt stekker uit beloftenploeg

06:30
3
Afscheid met Engelse titel: 'Trossard moét (!) vertrekken bij Arsenal, verhuis naar Serie A is héél concreet'

Afscheid met Engelse titel: 'Trossard moét (!) vertrekken bij Arsenal, verhuis naar Serie A is héél concreet'

07:00
Standard wil verrassen: coach Vincent Euvrard komt met woorden die fans graag zullen horen

Standard wil verrassen: coach Vincent Euvrard komt met woorden die fans graag zullen horen

16:00
Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum"

Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum"

15:00
16

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over "Anderlecht moet de aankoopoptie van Moussa Diarra niet lichten" JaKu JaKu over Eden Hazard stelt eis voor broer Thorgan bij Rode Duivels en kijkt verder: "Hij zou de ideale bondscoach zijn" Demogorgon Demogorgon over Nicky Hayen reageert op uitspraken van Bart Verhaeghe én Dévy Rigaux: "Halve waarheid" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Middenvelder van degradatiekandidaat staat op lijstje van elke Belgische topclub: wie haalt hem binnen? luc01 luc01 over Club-icoon Franky Van der Elst ziet de nieuwe Ceulemans lopen bij ... RSC Anderlecht CringeMedia CringeMedia over Nathan De Cat enkel nog spek voor de bek van absolute top... als Anderlecht een goeie sportief directeur vindt FCB vo altijd FCB vo altijd over Iraanse vrouwen van nationaal team riskeren doodstraf: Australië redt al vijf van hen LordJozef LordJozef over Straf! De ferme bonussen in het contract van Nicolo Tresoldi die hij allemaal nog kan halen bompi55 bompi55 over Marc Degryse is héél lovend over de prestatie van RSC Anderlecht: "Beste prestatie van laatste twee jaar" deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Deze Belgische eersteklasser neemt ingrijpende beslissing en trekt stekker uit beloftenploeg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved