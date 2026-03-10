Middenvelder van degradatiekandidaat staat op lijstje van elke Belgische topclub: wie haalt hem binnen?

Hij is 25, speelt voor Zulte Waregem, scoort makkelijk en is één van de meest gegeerde spelers in het Belgische voetbal. En toch wordt er weinig gezegd of geschreven over Jeppe Erenbjerg. Nochtans heeft elke topclub hem al op hun lijstje gezet voor een mogelijke transfer.

Het is dat Zulte Waregem een degradatiekandidaat is of Erenbjerg zou heel wat meer in de picture staan. De aanvallende middenvelder van Essevee heeft al 9 goals en 3 assists. In een elftal dat moeite heeft om te scoren, is dat niet slecht.

Jeppe Erenbjerg heeft alles van een moderne middenvelder

Intussen horen we wel van overal dat hij deze zomer niet bij Zulte Waregem gaat blijven. De Deen heeft nog een contract tot 2029 in de Elindus Arena, maar ze gaan komen aankloppen uit binnen- en buitenland.

Zo heeft Standard al zeker hun oog laten vallen op Erenbjerg, maar ook de andere topclubs hebben hem opgemerkt. Erenbjerg is immers niet enkel goed voor doel, maar heeft ook alles wat ze van een moderne middenvelder verwachten.

Hij kan 90 minuten druk zetten, is slim in zijn loopacties en kan een elftal beter laten voetballen. Ware het niet dat zijn spitsen weinig efficiënt zijn, hij had al een pak meer assists gehad ook.

Zulte Waregem kocht Erenbjerg voor 300.000 euro

Zulte Waregem weet dat de interesse straks groot zal zijn en gaat hem ook niet tegenhouden, maar het zal wel tegen het juiste bod moeten zijn. Essevee staat heel sterk in de schoenen nadat ze al snel zijn potentieel erkenden.



Ze haalden hem voor de bescheiden prijs van 300.000 euro weg bij de Deense tweedeklasser B.93. Intussen is zijn waarde gestegen tot meer dan tien keer dat bedrag.

Dat betekent ook dat hij geen spek is voor eender welke bek. Voor clubs als Standard, Antwerp, Gent en zelfs Anderlecht is dat al een serieuze som. Voor Club Brugge en Genk is dat zeker haalbaar.

Waar zijn toekomst ligt, is echter nog koffiedik kijken. Bij Zulte Waregem willen ze nu over niets anders spreken dan over de redding. Eerst een nieuwe coach vinden en de Relegation Play-offs vermijden. Maar daarna kan de miljoenendans weer beginnen.