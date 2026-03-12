Jackpot rinkelt bij Club Brugge: ook Barcelona en Juventus mengen zich in de debatten

Een nieuwe dag, een nieuwe geïnteresseerde. Joel Ordonez is en blijft gegeerd wild bij Club Brugge. De vraag is niet of hij deze zomer zal vertrekken, maar wel naar waar én vooral voor hoeveel geld. The sky lijkt the limit, echt wel.

We schreven eerder al dat PSG méér dan concrete interesse heeft in Joel Ordoñez. Meer zelfs: de Franse grootmacht laat er geen gras over groeien. Zij legden eerder deze week al de eerste contacten met de Brugse entourage.

Haalt Club Brugge recordbedrag op voor Joel Ordonez?

En dat heeft andere clubs wakker gemaakt. Nadat onder meer Atlético Madrid en Liverpool zich eerder al hadden geroerd, kwam er met Internazionale een nieuwe grootmacht aankloppen op Jan Breydel voor de verdediger.

Elke dag komen er echter nieuwe ploegen die zich mengen in de debatten. Op donderdag kwam het nieuws naar buiten dat ook Barcelona en Juventus Turijn bij de geïnteresseerde ploegen mogen gerekend worden voor de centrale verdediger.

Barcelona en Juventus mengen zich in de debatten voor Joel Ordonez

Ook La Gazzetta Dello Sport is overtuigd dat naast Internazionale ook Juventus wel wat ziet in de Ecuadoriaan. En zo wordt het opbod voor hem steeds boeiender en interessanter, met mogelijk de absolute jackpot voor blauw-zwart tot gevolg.





Hier en daar wordt gehoopt of gegokt dat er voor Joel Ordonez een absoluut recordbedrag zal worden neergelegd. Meer dan veertig miljoen euro lijkt een minimum, vijftig miljoen euro of meer de droom. De marktwaarde van Ordonez? 28 miljoen euro volgens Transfermarkt.