Vele miljoenen naar Jan Breydel? Iedereen wil Bruggeling: zelfs Internazionale droomt van dubbelslag

Joel Ordoñez is grof wild. De Europese grootmachten staan in de rij voor de verdediger van Club Brugge. Ook het Italiaanse Internazionale wil nu een dubbelslag lanceren in Jan Breydel en naast Stankovic ook de verdediger in huis halen.

We schreven eerder al dat PSG méér dan concrete interesse heeft in Joel Ordoñez. Meer zelfs: de Franse grootmacht laat er geen gras over groeien. Zij legden eerder deze week al de eerste contacten met de Brugse entourage.

Haalt Club Brugge de 50 miljoen euro voor Joel Ordonez?

Hier en daar wordt gehoopt of gegokt dat er voor Joel Ordonez een absoluut recordbedrag zal worden neergelegd. Meer dan veertig miljoen euro lijkt een minimum: er wordt zelfs aan een bedrag vijftig miljoen euro gedacht.

En dus zijn het enkel de zeer kapitaalkrachtige teams die hem in huis kunnen halen. Daarbij onder meer Liverpool, Atlético Madrid, Aston Villa en Newcastle United. Zij willen allemaal een sterke verdediger in huis halen.

Internazionale roert zich voor Joel Ordonez van Club Brugge

Makkelijk wordt het niet deze zomer, want er zijn dus heel veel ploegen die wel wat zien in de centrale verdediger die een absolute sterkhouder is van Club Brugge. En met Internazionale is er nu nog een extra team dat zich roert.



De Italianen willen deze zomer Stankovic opnieuw in huis halen met een terugkoopoptie en lijken en passant nog een extra deal te willen sluiten met blauw-zwart. Misschien dat ze op die manier ook beide dossiers wat makkelijker kunnen maken ...