KRC Genk onder zware druk: "De ergste nachtmerrie"

Voor Genk komen de belangrijkste twee weken van het seizoen er misschien wel aan. Als het allemaal wat meevalt, dan is er veel mogelijk. Als het tegenvalt, dan lonkt de crisis meteen om de hoek.

Er komt een belangrijke week aan voor KRC Genk. Peter Vandenbempt was zeer duidelijk in zijn analyse deze week in de podcast Vandenbempt: "Op Union SG kan je verliezen, maar de manier waarop was echt wel een teleurstelling."

KRC Genk speelde geen goede wedstrijd tegen Union SG

"Ze hebben zonder lef en overtuiging gevoetbald en er echt wel niets van gebakken op het eerste kwartier na. Burgess had natuurlijk rood moeten krijgen, maar dan nog denk ik dat ze geen krimp hadden gegeven tegen een Genk dat zonder idee voetbalde."

"Het is toch een nederlaag met een zware prijs: voorbijgestoken door Gent en Standard en bijgehaald door Westerlo en vooral plat met de rug tegen de muur geduwd voor de derby van zondag tegen STVV. Dat kan toch op geen beter moment vallen?"

KRC Genk staat onder druk tegen Freiburg én STVV

"Dat is werkelijk de ergste nachtmerrie voor de club en zijn fans. STVV speelde geweldig tegen Cercle Brugge en kan spelen zonder druk en met het grootste vertrouwen en gretigheid om de grote buur een kolossale peer te stoven."

"Het zal elke dag bladzijden lang vol staan in de kranten en Genk moet donderdag dan ook nog eens spelen tegen Freiburg. Genk kan er een geweldige week van maken, maar ze gaan het wel zelf moeten doen", voorspelde Vandenbempt. Te beginnen met een goede prestatie tegen Freiburg?