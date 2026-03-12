Volg KRC Genk - Freiburg live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.
-
Datum: 12/03/2026 21:00
Competitie: Europa League
Speeldag: 1/16 Finales
Stadion: Cegeka Arena

Racing Genk staat donderdagavond voor een lastige opdracht in de Europa League. Hayen verrast in zijn basisopstelling: Kongolo vervangt Sadick. Verder komt Bibout in de plaats van Mirisola. Sor, Sattlberger en Ito verliezen hun plek aan Heynen, Adedeji-Sternberg en Bangoura.

Tijd   21:00 
Brandon Morren vanuit Genk
KRC Genk (KRC Genk - Freiburg)
KRC Genk: Tobias Lawal - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Josue Ndenge Kongolo - Joris Kayembe - Ibrahima Sory Bangoura - Bryan Heynen - Konstantinos Karetsas - Daan Heymans - Noah Adedeji-Sternberg - Aaron Bibout
Bank: Hendrik Van Crombrugge - Mujaid Sadick Aliu - Jarne Steuckers - Junya Ito - Yira Collins Sor - Yaimar Medina - Nikolas Sattlberger - Ken Nkuba - Robin Mirisola - Ayumu Yokoyama - Adrian Palacios - Jusef Erabi

Freiburg:
Bank: Noah Atubolu - Philipp Lienhart - Anthony Jung - Patrick Osterhage - Derry Scherhant - Lucas Höler - Yuito Suzuki - Lukas Kübler - Jan-Niklas Beste - Florian Müller - Cyriaque Irié - Jannik Huth - Nicolas Höfler - Matthias Ginter - Philipp Treu - Christian Günter - Igor Matanovic - Vincenzo Grifo - Jordy Makengo - Bruno Ifechukwu Ogbus - Johan Manzambi

Vooraf

LIVE: KRC Genk moet thuis resultaat boeken, Freiburg-coach doet opvallende uitspraak
Foto: © photonews

Racing Genk staat donderdagavond voor een lastige opdracht in de Europa League. In de Cegeka Arena willen de Limburgers tegen SC Freiburg een stevige uitgangspositie afdwingen.

Racing Genk neemt het donderdagavond op tegen SC Freiburg in de achtste finale van de Europa League. De heenwedstrijd gaat om 21u door in de Cegeka Arena.

De Limburgers hadden niet de beste generale repetitie met oog op de EL-clash. Afgelopen weekend gingen ze met 2-1 onderuit op het veld van Union SG, zonder echt goed te spelen.

SC Freiburg tempert verwachtingen, Genk moet thuis resultaat boeken

Freiburg speelde 3-3-gelijk tegen Bayer Leverkusen en staat momenteel achtste in de Bundesliga. De Duitse club lijkt vanavond de favoriet te zijn, al proberen ze die druk van zich weg te houden. 

Of ze vrede kunnen nemen met een gelijkspel? "Dat is voor de wedstrijd moeilijk te zeggen, maar omdat we thuis sterk zijn, zouden we daar wel mee kunnen leven", zei trainer Julian Schuster.

De Smurfen moeten er vooral alles aan doen om een goede uitgangspositie te versieren. Op Freiburg nog voor een ommekeer zorgen zou enorm moeilijk moeilijk worden. Bij Genk is iedereen fit.

Prono KRC Genk - Freiburg

KRC Genk wint
Gelijk
Freiburg wint
KRC Genk KRC Genk wint Gelijk Freiburg Freiburg wint
35.71% 28.57% 35.71%
Populairste
1-2
(3x)		 2-1
(3x)		 1-1
(3x)

Vergelijking KRC Genk - Freiburg

Positie

8
7

Punten

16
17

Gewonnen

5
5

Verloren

2
1

Gescoorde doelpunten

11
10

Doelpunten tegen

7
4

Gele kaarten

14
10

Rode kaarten

0
1
