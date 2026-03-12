Nicky Hayen heeft geleerd uit fouten bij Club Brugge en geeft aan wat hij bijstuurt in Genk

Nicky Hayen staat vanavond met KRC Genk voor een belangrijke Europese afspraak tegen SC Freiburg in de Europa League. De Limburgers hopen een goede uitgangspositie te nemen, terwijl Hayen intussen ook zijn eigen stempel op de ploeg probeert te drukken.

De coach nam midden in het seizoen over nadat hij eerder werd ontslagen bij Club Brugge KV. In Genk probeert hij zijn aanpak licht bij te sturen. “Ik zit er hier misschien wel iets korter op”, geeft Hayen toe in HLN. Daarmee lijkt hij ook een antwoord te geven op de kritiek die hij in Brugge kreeg.

Daar werd hem namelijk soms verweten dat hij te lief zou zijn voor zijn spelers. “Ik heb altijd de stempel gekregen dat ik te zacht ben om hoofdcoach op het hoogste niveau te zijn”, zegt Hayen. “Maar ik vind niet dat je karakter veel zegt over hoe je als coach functioneert.”

Volgens de Genk-trainer kan hij wel degelijk kordaat zijn wanneer dat nodig is. “Op training ben ik heel fel”, legt hij uit. “Maar daarnaast wil ik ook een vertrouwenspersoon zijn voor mijn spelers. Ze mogen mij dag en nacht bellen als dat nodig is.”

Hij benadrukt ook dat authenticiteit voor hem belangrijk blijft. “In mijn tweede jaar bij Club was ik niet anders dan in mijn eerste jaar. Als ik plots elke dag was beginnen roepen terwijl de spelers mij kennen als een menselijke coach, dan prikken ze daar zo doorheen. Je moet geen rol spelen, maar dicht bij jezelf blijven.”

Toch heeft Hayen naar eigen zeggen ook lessen getrokken uit zijn vorige ervaringen. “Ik durf hier misschien nog duidelijker te benoemen wat er beter moet. Wij willen een echte high performance-cultuur creëren. Train zoals je een wedstrijd speelt, met dezelfde intensiteit en focus. Ik merk dat het niveau op training nu hoger ligt, en dat neem je uiteindelijk ook mee naar de wedstrijden.”