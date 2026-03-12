Nicky Hayen heeft geleerd uit fouten bij Club Brugge en geeft aan wat hij bijstuurt in Genk

Nicky Hayen heeft geleerd uit fouten bij Club Brugge en geeft aan wat hij bijstuurt in Genk
Foto: © photonews

Nicky Hayen staat vanavond met KRC Genk voor een belangrijke Europese afspraak tegen SC Freiburg in de Europa League. De Limburgers hopen een goede uitgangspositie te nemen, terwijl Hayen intussen ook zijn eigen stempel op de ploeg probeert te drukken.

De coach nam midden in het seizoen over nadat hij eerder werd ontslagen bij Club Brugge KV. In Genk probeert hij zijn aanpak licht bij te sturen. “Ik zit er hier misschien wel iets korter op”, geeft Hayen toe in HLN. Daarmee lijkt hij ook een antwoord te geven op de kritiek die hij in Brugge kreeg.

Daar werd hem namelijk soms verweten dat hij te lief zou zijn voor zijn spelers. “Ik heb altijd de stempel gekregen dat ik te zacht ben om hoofdcoach op het hoogste niveau te zijn”, zegt Hayen. “Maar ik vind niet dat je karakter veel zegt over hoe je als coach functioneert.”

Volgens de Genk-trainer kan hij wel degelijk kordaat zijn wanneer dat nodig is. “Op training ben ik heel fel”, legt hij uit. “Maar daarnaast wil ik ook een vertrouwenspersoon zijn voor mijn spelers. Ze mogen mij dag en nacht bellen als dat nodig is.”

De spelers van Hayen mogen hem dag en nacht bellen

Hij benadrukt ook dat authenticiteit voor hem belangrijk blijft. “In mijn tweede jaar bij Club was ik niet anders dan in mijn eerste jaar. Als ik plots elke dag was beginnen roepen terwijl de spelers mij kennen als een menselijke coach, dan prikken ze daar zo doorheen. Je moet geen rol spelen, maar dicht bij jezelf blijven.”

Toch heeft Hayen naar eigen zeggen ook lessen getrokken uit zijn vorige ervaringen. “Ik durf hier misschien nog duidelijker te benoemen wat er beter moet. Wij willen een echte high performance-cultuur creëren. Train zoals je een wedstrijd speelt, met dezelfde intensiteit en focus. Ik merk dat het niveau op training nu hoger ligt, en dat neem je uiteindelijk ook mee naar de wedstrijden.”

Nicky Hayen wijst op lastig pijnpunt bij Genk en spreekt zich uit voor clash met Freiburg

16:00
Deze Anderlecht-speler houdt de voetjes op de grond: "Denk niet aan transfer"

11:00
Ongezien bij Beerschot: trainer Messoudi legt uit hoe het zover kwam

10:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

10:30
Definitief vertrek bij Anderlecht? Moussa N'Diaye keert - ondanks geen aankoopoptie - mogelijk niet meer terug

10:30
Antwerp neemt belangrijke beslissing over Dennis Praet, maar... dat wil niet zeggen dat hij vertrekt

10:00
1
Jelle Coen spreekt wel heel klare taal over de drie strafschoppen voor Beerschot

10:15
2
Op zijn 38ste terug naar de JPL? "Nieuw contract? Ik heb nog altijd mijn creativiteit"

09:30
Verdwijnt Belgische traditieclub dan toch niet? Op het nippertje een oplossing gevonden

09:00
Opmerkelijk! Voormalig JPL-vedette lijkt op 40-jarige leeftijd ineens op weg naar het WK

08:40
Waarom Mats Rits ineens weer in de wedstrijdkern zit bij Anderlecht (en mogelijk zelfs zal mogen spelen)

08:00
1
Marc Degryse haalt uit naar Pep Guardiola: "Belachelijk!"

08:21
1
Bob Peeters spreekt bijzondere dank uit na titel van SK Beveren

08:10
'Aston Villa moét Tielemans (uit noodzaak) verkopen én heeft een bod van zestig miljoen euro op zak'

07:00
1
Thibaut Courtois laat zich van zijn meest menselijke kant zien, maar haalt ook uit naar Spaanse pers

07:40
3
Is dit het volgende witte konijn van Jérémy Taravel? Alexis Flips zorgt voor verrassing én speelminuten

06:30
2
Karl Vannieuwkerke krijgt er van langs na plots ontslag: "Gaan we een Coucke doen?"

06:00
Behoort Club Brugge bij Europese elite met 347 miljoen euro? Ook Genk en Union duiken op in opvallende lijst

17:00
5
Is Christian Burgess bezig aan laatste maanden bij Union? Aanvoerder spreekt over aflopend contract

22:30
8
🎥 Rondje op Het Kampioenenbal: Courtois levert assist af in knalzege van Real Madrid, Bodo/Glimt blijft Europa verbazen

23:00
10
Een gebrek aan kwaliteit? Thorsten Fink is duidelijk en zegt waarom het bij KRC Genk is fout gelopen

13:30
SK Beveren kroont zich na uitzonderlijk parcours nu al tot kampioen in de Challenger Pro League

22:00
10
Daar is Sunderland nog maar eens: 'Na Sadiki, Angulo en Talbi richten Engelsen de pijlen op volgende sterkhouder uit JPL'

21:40
Dit is de beste coach die Silvio Proto ooit heeft gehad én hij trekt meteen de parallel met Taravel

21:00
Derbykoorts stijgt bij STVV: "We moeten winnen van Genk"

18:30
PSG of Liverpool FC: 'Deze grootmacht heeft héél grote stappen gezet en staat op zucht van Ordoñez'

20:00
1
ONTHULD: Dit is het duizelingwekkende bedrag dat Lionel Messi jaarlijks verdient bij Inter Miami

21:20
3
Gaat hij mee naar Amerika? Genk-speler zit bij voorselectie van Rode Duivels

15:00
2
In het hoofd van Rudi Garcia: dit is onze (eigenzinnige) selectie voor het Belgische oefenkamp in de VS

20:40
1
Ruis op de lijn tussen Real Madrid en Jürgen Klopp? 'Spaanse grootmacht wil Italiaanse topclub van coach beroven'

20:20
Blijft Kevin De Bruyne na het WK... in de Verenigde Staten? 'Napoli plaatst vraagtekens bij toekomst van Rode Duivel en stelt hem voor keuze'

19:40
2
Meer dan één miljoen euro per jaar in de vuilnisbak: Standard moet heel dringend ingrijpen Analyse

18:40
3
Manchester City zet (opnieuw) sterkhouder aan de deur: 'Bernardo Silva kiest voor grootse terugkeer naar het oude nest'

19:20
Met Anderlecht-speler als opvallende afwezige: DR Congo maakt Pro League-getinte selectie bekend

18:00
Eden Hazard heeft nog wat te zeggen over Vinicius Jr.

19:00
2
De cirkel is rond ... en kans als T1 zal afhangen van resultaten

17:50
3

