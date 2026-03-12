Ongezien bij Beerschot: trainer Messoudi legt uit hoe het zover kwam

Beerschot won deze week met 4-2 van RSCA Futures. Daarbij nam verdediger Brian Plat drie goals voor zijn rekening, allemaal vanop de stip.

Drie strafschoppen voor Beerschot

De strafschoppen waren dinsdagavond in promotie bij Beerschot. Ze kregen er tegen RSCA Futures maar liefst drie. En die werden allemaal omgezet door Brian Plat.

Normaal verwacht je hem niet achter de bal voor een penalty. “We waren op zoek naar iemand nieuw om de strafschoppen voor zijn rekening te nemen”, legt coach Messoudi uit aan Het Nieuwsblad.

En Plat bood zichzelf aan, iets waar iedereen verrast van was. “Zo hebben we hem dan die kans gegeven. Ik weet dat hij in zijn hele carrière nog nooit een hattrick gescoord heeft, laat staan op deze manier.”

Productie maal vier

Voor dinsdag had Plat in zijn carrière nog maar één doelpunt gescoord. Nu heeft hij er met één wedstrijd extra al vier achter zijn naam staan.

Lees ook... Jelle Coen spreekt wel heel klare taal over de drie strafschoppen voor Beerschot›

“Ik ben blij voor hem en hij speelt gewoon een heel goed seizoen. En dat tegen zijn voet in. Toch wordt hij defensief niet vaak in verlegenheid gebracht en zijn prestaties blijven vaak wat onder de radar, vind ik. Dit is fantastisch voor hem”, besluit Messoudi.