Bob Peeters spreekt bijzondere dank uit na titel van SK Beveren

SK Beveren speelde woensdagavond kampioen in de Challenger Pro League. Met een straatlengte voorsprong op de achtervolgers is de titel meer dan verdiend.

Ongelofelijke cijfers voor SK Beveren

SK Beveren heeft dit seizoen in de Challenger Pro League ongelofelijke cijfers neergezet. Het had al eventjes zekerheid over de promotie naar de Jupiler Pro League, maar nu is ook de titel een feit na een zege tegen RWDM.

Geen enkele ploeg kon ook maar iets inbrengen tegen de ploeg van Marink Reedijk. De Nederlander leidde de ploeg ondertussen al naar 24 overwinningen en 3 gelijke spelen in 27 wedstrijden.

Er werd ook 60 keer gescoord en er waren amper 19 tegendoelpunten. General Manager Sports Bob Peeters was dan ook, als architect van dit succes, enorm in zijn nopjes nu de titel in 1B helemaal binnen was.

Bedanking aan de supporters

“De promotie was al een ongelooflijk gevoel en de titel zat er ook aan te komen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “75 punten is gewoon waanzinnig. Er staat niemand op de foto. Vanaf dag één waren we de beste ploeg van de reeks. Daarvoor zijn we nu beloond.”

Nochtans komt de ploeg van heel ver terug. “Anderhalf jaar geleden ben ik heir in moeilijke omstandigheden toegekomen. Nu spelen we kampioen en keren we terug naar 1A. Iedereen droomt om die beker in de lucht te zien gaan.”



Peeters sprak ook woorden van dank uit. “Ik wil ook de supporters bedanken die vanaf dag één in ons geloofd hebben, ook in moeilijke momenten”, besluit hij.