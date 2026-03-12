Op zijn 38ste terug naar de JPL? "Nieuw contract? Ik heb nog altijd mijn creativiteit"

Op zijn 38ste terug naar de JPL? "Nieuw contract? Ik heb nog altijd mijn creativiteit"
Christian Brüls beleefde gisteren een historische avond met SK Beveren. De club kroonde zich tot kampioen en blijft dit seizoen ongeslagen. Voor Brüls betekent dat de kans om volgend seizoen in de Jupiler Pro League uit te komen, maar hij moet eerst nog een nieuw contract afsluiten.

Brüls benadrukt dat de stap naar de hoogste klasse voor hem meer perspectief biedt. “Het voetbal in de elite is rustiger en beter georganiseerd. In tweede klasse gaat het heel snel van links naar rechts en teams zoals Patro Eisden zetten gewoon elf man voor hun doel. In D1A ligt het niveau tactisch, technisch en mentaal veel hoger", aldus de ervaren middenvelder bij de RTBF.

Christian Brüls zegt dat hij ook in de JPL van waarde kan zijn voor SK Beveren

Hoewel hij zegt dat hij vandaag niet meer de snelheid van vroeger heeft, kan hij volgens zichzelf nog steeds van groot nut zijn. “Ik kan ook zonder bal helpen: ik creëer ruimte, varieer het tempo, laat de tegenstander lopen en schep mogelijkheden voor mijn ploeggenoten. Met de bal heb ik nog altijd mijn creativiteit en kan ik het spel versnellen,” legt Brüls uit.

De bijna 38-jarige Brüls ziet zichzelf als een speler die elegant speelt, geïnspireerd door grootheden als Zinedine Zidane. “Mensen zeggen altijd dat ik elegant ben. Natuurlijk ben ik niet Zidane, maar ik probeer hetzelfde soort spel te brengen", glimlacht hij.

Nieuw contract

Brüls maakt zich ook zorgen over de evolutie van het moderne voetbal. “Vandaag gaat alles om snelheid en atletisch vermogen. Een snelle, jonge speler met groot potentieel wordt veel hoger gewaardeerd dan iemand zoals ik, die technisch sterk is maar wat trager. Kijk bijvoorbeeld naar Kaye Furo: nauwelijks gespeeld en al voor 10 miljoen verkocht."

Lees ook... Bob Peeters spreekt bijzondere dank uit na titel van SK Beveren
Toch hoopt hij dat zijn ervaring en inzicht alsnog een contract in eerste klasse kunnen opleveren. “Met mijn kennis van het spel en mijn creativiteit kan ik Beveren helpen in D1A. Ik wil niet dat al mijn werk voor niets was. Eerst moeten we een akkoord vinden over mijn nieuwe contract, en daarna kijken we naar de topklasse", besluit de kampioen van gisteren.

