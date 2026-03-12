Deze Anderlecht-speler houdt de voetjes op de grond: "Denk niet aan transfer"

Tristan Degreef begint steeds meer op te vallen bij RSC Anderlecht. De jonge winger krijgt onder trainer Jérémy Taravel steeds meer vertrouwen en toont zich op cruciale momenten, zoals in de topper tegen Club Brugge KV, waar hij ook scoorde.

Met 22 competitiewedstrijden, drie doelpunten en twee assists speelt Degreef zich langzaam maar zeker in de basis van de ploeg. Zijn constante vooruitgang maakt dat hij ook op langere termijn een vaste waarde kan worden voor Anderlecht.

Toch houdt de 21-jarige flankaanvaller voorlopig de voetjes op de grond. Velen dromen al snel van het buitenland, maar Degreef heeft andere plannen. “Neen, daar denk ik nog niet aan! Eerst hier het beste van mezelf geven en eerst met Anderlecht prijzen pakken", zegt hij aan De Zondag.

Tristan Degreef wil eerst prijzen pakken met Anderlecht

Wel sluit Degreef een buitenlandse stap in de toekomst niet uit. “De Premier League spreekt me bijvoorbeeld sterk aan", vertelt hij. De winger kijkt op naar grote namen uit het Belgische voetbal.

“Ik kon met Eden toch een leuk praatje slaan in de kleedkamer. Ik keek vroeger ook vol bewondering naar hun wedstrijden bij de nationale ploeg. Het zijn toch grote namen in het Belgisch voetbal?”



Ook vroeger had hij enkele spelers waar hij naar opkeek. “Bij Anderlecht Suarez. En Ronaldo. Ook omwille van zijn winnaarsmentaliteit. Maar eigenlijk had ik geen echte idolen. Ik was vooral supporter van Manchester United", besluit hij.