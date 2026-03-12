Deze Anderlecht-speler houdt de voetjes op de grond: "Denk niet aan transfer"

Deze Anderlecht-speler houdt de voetjes op de grond: "Denk niet aan transfer"
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4339

Tristan Degreef begint steeds meer op te vallen bij RSC Anderlecht. De jonge winger krijgt onder trainer Jérémy Taravel steeds meer vertrouwen en toont zich op cruciale momenten, zoals in de topper tegen Club Brugge KV, waar hij ook scoorde.

Met 22 competitiewedstrijden, drie doelpunten en twee assists speelt Degreef zich langzaam maar zeker in de basis van de ploeg. Zijn constante vooruitgang maakt dat hij ook op langere termijn een vaste waarde kan worden voor Anderlecht.

Toch houdt de 21-jarige flankaanvaller voorlopig de voetjes op de grond. Velen dromen al snel van het buitenland, maar Degreef heeft andere plannen. “Neen, daar denk ik nog niet aan! Eerst hier het beste van mezelf geven en eerst met Anderlecht prijzen pakken", zegt hij aan De Zondag

Tristan Degreef wil eerst prijzen pakken met Anderlecht

Wel sluit Degreef een buitenlandse stap in de toekomst niet uit. “De Premier League spreekt me bijvoorbeeld sterk aan", vertelt hij. De winger kijkt op naar grote namen uit het Belgische voetbal. 

“Ik kon met Eden toch een leuk praatje slaan in de kleedkamer. Ik keek vroeger ook vol bewondering naar hun wedstrijden bij de nationale ploeg. Het zijn toch grote namen in het Belgisch voetbal?”


Ook vroeger had hij enkele spelers waar hij naar opkeek. “Bij Anderlecht Suarez. En Ronaldo. Ook omwille van zijn winnaarsmentaliteit. Maar eigenlijk had ik geen echte idolen. Ik was vooral supporter van Manchester United", besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Tristan Degreef

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

10:30
Ongezien bij Beerschot: trainer Messoudi legt uit hoe het zover kwam

Ongezien bij Beerschot: trainer Messoudi legt uit hoe het zover kwam

10:45
Definitief vertrek bij Anderlecht? Moussa N'Diaye keert - ondanks geen aankoopoptie - mogelijk niet meer terug

Definitief vertrek bij Anderlecht? Moussa N'Diaye keert - ondanks geen aankoopoptie - mogelijk niet meer terug

10:30
Waarom Mats Rits ineens weer in de wedstrijdkern zit bij Anderlecht (en mogelijk zelfs zal mogen spelen)

Waarom Mats Rits ineens weer in de wedstrijdkern zit bij Anderlecht (en mogelijk zelfs zal mogen spelen)

08:00
1
Jelle Coen spreekt wel heel klare taal over de drie strafschoppen voor Beerschot

Jelle Coen spreekt wel heel klare taal over de drie strafschoppen voor Beerschot

10:15
2
Is dit het volgende witte konijn van Jérémy Taravel? Alexis Flips zorgt voor verrassing én speelminuten

Is dit het volgende witte konijn van Jérémy Taravel? Alexis Flips zorgt voor verrassing én speelminuten

06:30
2
Antwerp neemt belangrijke beslissing over Dennis Praet, maar... dat wil niet zeggen dat hij vertrekt

Antwerp neemt belangrijke beslissing over Dennis Praet, maar... dat wil niet zeggen dat hij vertrekt

10:00
1
Op zijn 38ste terug naar de JPL? "Nieuw contract? Ik heb nog altijd mijn creativiteit"

Op zijn 38ste terug naar de JPL? "Nieuw contract? Ik heb nog altijd mijn creativiteit"

09:30
Verdwijnt Belgische traditieclub dan toch niet? Op het nippertje een oplossing gevonden

Verdwijnt Belgische traditieclub dan toch niet? Op het nippertje een oplossing gevonden

09:00
Opmerkelijk! Voormalig JPL-vedette lijkt op 40-jarige leeftijd ineens op weg naar het WK

Opmerkelijk! Voormalig JPL-vedette lijkt op 40-jarige leeftijd ineens op weg naar het WK

08:40
Marc Degryse haalt uit naar Pep Guardiola: "Belachelijk!"

Marc Degryse haalt uit naar Pep Guardiola: "Belachelijk!"

08:21
1
Bob Peeters spreekt bijzondere dank uit na titel van SK Beveren

Bob Peeters spreekt bijzondere dank uit na titel van SK Beveren

08:10
Dit is de beste coach die Silvio Proto ooit heeft gehad én hij trekt meteen de parallel met Taravel

Dit is de beste coach die Silvio Proto ooit heeft gehad én hij trekt meteen de parallel met Taravel

21:00
Nicky Hayen heeft geleerd uit fouten bij Club Brugge en geeft aan wat hij bijstuurt in Genk

Nicky Hayen heeft geleerd uit fouten bij Club Brugge en geeft aan wat hij bijstuurt in Genk

07:20
Thibaut Courtois laat zich van zijn meest menselijke kant zien, maar haalt ook uit naar Spaanse pers

Thibaut Courtois laat zich van zijn meest menselijke kant zien, maar haalt ook uit naar Spaanse pers

07:40
3
'Aston Villa moét Tielemans (uit noodzaak) verkopen én heeft een bod van zestig miljoen euro op zak'

'Aston Villa moét Tielemans (uit noodzaak) verkopen én heeft een bod van zestig miljoen euro op zak'

07:00
1
Karl Vannieuwkerke krijgt er van langs na plots ontslag: "Gaan we een Coucke doen?"

Karl Vannieuwkerke krijgt er van langs na plots ontslag: "Gaan we een Coucke doen?"

06:00
Is Christian Burgess bezig aan laatste maanden bij Union? Aanvoerder spreekt over aflopend contract

Is Christian Burgess bezig aan laatste maanden bij Union? Aanvoerder spreekt over aflopend contract

22:30
8
🎥 Rondje op Het Kampioenenbal: Courtois levert assist af in knalzege van Real Madrid, Bodo/Glimt blijft Europa verbazen

🎥 Rondje op Het Kampioenenbal: Courtois levert assist af in knalzege van Real Madrid, Bodo/Glimt blijft Europa verbazen

23:00
10
SK Beveren kroont zich na uitzonderlijk parcours nu al tot kampioen in de Challenger Pro League

SK Beveren kroont zich na uitzonderlijk parcours nu al tot kampioen in de Challenger Pro League

22:00
10
Daar is Sunderland nog maar eens: 'Na Sadiki, Angulo en Talbi richten Engelsen de pijlen op volgende sterkhouder uit JPL'

Daar is Sunderland nog maar eens: 'Na Sadiki, Angulo en Talbi richten Engelsen de pijlen op volgende sterkhouder uit JPL'

21:40
ONTHULD: Dit is het duizelingwekkende bedrag dat Lionel Messi jaarlijks verdient bij Inter Miami

ONTHULD: Dit is het duizelingwekkende bedrag dat Lionel Messi jaarlijks verdient bij Inter Miami

21:20
3
In het hoofd van Rudi Garcia: dit is onze (eigenzinnige) selectie voor het Belgische oefenkamp in de VS

In het hoofd van Rudi Garcia: dit is onze (eigenzinnige) selectie voor het Belgische oefenkamp in de VS

20:40
1
KV Mechelen kan geschiedenis schrijven maar fans zijn woedend: "De waanzin voorbij"

KV Mechelen kan geschiedenis schrijven maar fans zijn woedend: "De waanzin voorbij"

17:40
6
PSG of Liverpool FC: 'Deze grootmacht heeft héél grote stappen gezet en staat op zucht van Ordoñez'

PSG of Liverpool FC: 'Deze grootmacht heeft héél grote stappen gezet en staat op zucht van Ordoñez'

20:00
1
Ruis op de lijn tussen Real Madrid en Jürgen Klopp? 'Spaanse grootmacht wil Italiaanse topclub van coach beroven'

Ruis op de lijn tussen Real Madrid en Jürgen Klopp? 'Spaanse grootmacht wil Italiaanse topclub van coach beroven'

20:20
Derbykoorts stijgt bij STVV: "We moeten winnen van Genk"

Derbykoorts stijgt bij STVV: "We moeten winnen van Genk"

18:30
Blijft Kevin De Bruyne na het WK... in de Verenigde Staten? 'Napoli plaatst vraagtekens bij toekomst van Rode Duivel en stelt hem voor keuze'

Blijft Kevin De Bruyne na het WK... in de Verenigde Staten? 'Napoli plaatst vraagtekens bij toekomst van Rode Duivel en stelt hem voor keuze'

19:40
2
Meer dan één miljoen euro per jaar in de vuilnisbak: Standard moet heel dringend ingrijpen Analyse

Meer dan één miljoen euro per jaar in de vuilnisbak: Standard moet heel dringend ingrijpen

18:40
3
Manchester City zet (opnieuw) sterkhouder aan de deur: 'Bernardo Silva kiest voor grootse terugkeer naar het oude nest'

Manchester City zet (opnieuw) sterkhouder aan de deur: 'Bernardo Silva kiest voor grootse terugkeer naar het oude nest'

19:20
Met Anderlecht-speler als opvallende afwezige: DR Congo maakt Pro League-getinte selectie bekend

Met Anderlecht-speler als opvallende afwezige: DR Congo maakt Pro League-getinte selectie bekend

18:00
Eden Hazard heeft nog wat te zeggen over Vinicius Jr.

Eden Hazard heeft nog wat te zeggen over Vinicius Jr.

19:00
2
De cirkel is rond ... en kans als T1 zal afhangen van resultaten

De cirkel is rond ... en kans als T1 zal afhangen van resultaten

17:50
3
Bayern-uitblinker doet monden openvallen: Kompany haalt plots naam van Kevin De Bruyne erbij

Bayern-uitblinker doet monden openvallen: Kompany haalt plots naam van Kevin De Bruyne erbij

18:20
Behoort Club Brugge bij Europese elite met 347 miljoen euro? Ook Genk en Union duiken op in opvallende lijst

Behoort Club Brugge bij Europese elite met 347 miljoen euro? Ook Genk en Union duiken op in opvallende lijst

17:00
5
Met grote gevolgen voor Rode Duivels: Iran bevestigt dat het niet meedoet aan het WK

Met grote gevolgen voor Rode Duivels: Iran bevestigt dat het niet meedoet aan het WK

17:20
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 13/03 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/03 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 14/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 14/03 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Is Christian Burgess bezig aan laatste maanden bij Union? Aanvoerder spreekt over aflopend contract FCBalto FCBalto over Tristan Degreef verrast: "Niet minder kwaliteit dan Club Brugge" André Coenen André Coenen over Thibaut Courtois laat zich van zijn meest menselijke kant zien, maar haalt ook uit naar Spaanse pers Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Franky Van der Elst houdt zich niet in over Club Brugge en Leko voor clash met Anderlecht cartman_96 cartman_96 over Waarom Mats Rits ineens weer in de wedstrijdkern zit bij Anderlecht (en mogelijk zelfs zal mogen spelen) Don Bozhinov Don Bozhinov over Jelle Coen spreekt wel heel klare taal over de drie strafschoppen voor Beerschot franchi franchi over Blijft Kevin De Bruyne na het WK... in de Verenigde Staten? 'Napoli plaatst vraagtekens bij toekomst van Rode Duivel en stelt hem voor keuze' franchi franchi over Marc Degryse haalt uit naar Pep Guardiola: "Belachelijk!" CringeMedia CringeMedia over 🎥 Rondje op Het Kampioenenbal: Courtois levert assist af in knalzege van Real Madrid, Bodo/Glimt blijft Europa verbazen André Coenen André Coenen over Meer dan één miljoen euro per jaar in de vuilnisbak: Standard moet heel dringend ingrijpen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved