Datum: 13/03/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 29

LIVE: Zulte Waregem krijgt penalty, maar daar is alweer... Davy Roef

Het wordt vrijdagavond een bijzonder duel in de Jupiler Pro League wanneer KAA Gent het opneemt tegen SV Zulte Waregem. Aan de Gaverbeek was het een turbulente week na het ontslag van Sven Vandenbroeck, waardoor clubicoon Steve Colpaert tijdelijk het roer overneemt. 

Tijd   62' 49" 
Johan Walckiers vanuit de Planet Group Arena
61
 Vervangen Hyun-Seok Hong
Ingevallen Abdelkahar Kadri
56
 Topkans voor Kanga, maar de spits krijgt de bal er niet in. Hij schiet voorlangs vanuit een scherpe hoek.
55
 Ake schiet voorlangs. Een wel heel optimistische poging.
53
 Zulte Waregem heeft duidelijk het initiatief genomen, maar die gemiste penalty gaat toch even blijven spoken.
50

Gemiste penalty 		Jeppe Erenbjerg mist penalty
48

Penalty 		Penalty voor Zulte Waregem
Hands van Hong? En was de bal buiten voor de voorzet kwam? Nee dus, want Erenbjerg zet zich achter de bal. Maar Davy Roef maakt zijn reputatie nogmaals waar. Hij duikt naar de hoek en pakt met overtuiging. Een schitterende redding!
47
  Gele kaart voor Tibe De Vlieger


Scheidsrechter 		Rust


45
 Vervangen Wilguens Paugain
Ingevallen Marley Ake
45
 Vervangen Benoit De Jaegere
Ingevallen Laurent Lemoine
42
 Gabriël krijgt de woede van ploeggenoot Kiilerich over zich omdat hij de bal tot twee keer toe op de verkeerde plaats legt voor een vrije trap.
38

Goal 		Doelpunt van Max Dean
Duverne zet voor, maar de bal wordt slecht wegggewerkt en valt voor de voeten van Max Dean. De aanvaller twijfelt niet en schiet hard in de hoek. Onhoudbaar!
32
 Daar is Gent weer! Hong duwt een voorzet met de borst naar doel. Iedereen ziet het leer er al in, maar dat is buiten doelman Gabriel gerekend. Hij pakt uit met een fantastische beenveeg.
31
 Nu haalt Hong - op pass van Skoras - wel de achterlijn en legt goed terug, maar Dean zijn schot wordt afgeblokt.
30
 De bal gaat wel rond bij Gent, maar veel te traag allemaal. En behalve Skoras durft niemand een actie maken.
29
 Veel slordigheden in deze eerste helft, die veel te traag loopt. Vooral aan Gentse zijde ontbreekt er wat vuur.
24
 Een afgeweken voorzet van Skoras zorgt toch nog voor werk voor Gabriels.
18
 Erenbjerg trapt vol in het zijnet na een listig passje van Ementa.
13
 Schot van Skoras in de korte hoek, maar Gabriël duwt in hoekschop.
12
 Paugain lijkt te ontsnappen en kan alleen op Roef af, maar de doelman trekt aan het langste eind. Er was echter ook handsspel toen Paugain de bal veroverde.
12
 Een goeie voorzet van Gent, maar onderschept.
6
 De fans van Gent steken nu toch het vuur aan de lont.
1
 De fan is het stadion uitgedragen onder luid applaus. De match gaat dus nu van start onder wel heel vreemde omstandigheden. Iedereen in het stadion laat het lichtje van zijn gsm branden. Voetbal is niet de prioriteit momenteel.
1
 KAA Gent - Zulte Waregem: 0-0
20:45
 De reanimatie is hervat. Iedereen hoopt mee in dit stadion.
20:45
 Ze zijn nog steeds de supporter aan het reanimeren. Dit ziet er niet goed uit.
20:45
 Een supporter moet gereanimeerd worden. Daardoor is de match nog steeds niet bezig.
20:45
 Het is wachten tot de rook van de pyro is opgetrokken in de Planet Group Arena.
KAA Gent (KAA Gent - Zulte Waregem)
KAA Gent: Davy Roef - Tibe De Vlieger - Siebe Van Der Heyden - Matties Volckaert - Jean-Kevin Duverne - Michal Skoras - Hyun-Seok Hong - Leonardo Da Silva Lopes - Daiki Hashioka - Wilfried Kanga - Max Dean
Bank: Aimé Omgba - Momodou Sonko - Atsuki Ito - Hatim Essaouabi - Kjell Peersman - Gilles De Meyer - Abdelkahar Kadri - Hyllarion Goore

Zulte Waregem (KAA Gent - Zulte Waregem)
Zulte Waregem: Brent Gabriel - Lukas Willen - Jakob Kiilerich - Benoit De Jaegere - Wilguens Paugain - Jeppe Erenbjerg - Dirk Asare - Thomas Claes - Yannick Cappelle - Joseph Opoku - Anosike Ementa
Bank: Louis Bostyn - Anton Tanghe - Laurent Lemoine - Enrique Lofolomo - Jelle Vossen - Stavros Gavriel - Malick Mbaye - Serxho Ujka - Marley Ake
Gereanimeerde supporter uit stadion gedragen: scheidsrechter laat de match Gent-Zulte Waregem doorgaan

21:09

Eerst dacht iedereen dat het om de rook in het stadion ging dat de match tussen Gent en Zulte Waregem niet van start ging. Maar even later bleek het om iets veel ernstiger ...
KAA Gent opgeschrikt door vandalisme voor duel tegen Zulte Waregem

22:30

KAA Gent ontvangt vanavond Zulte Waregem. Die wedstrijd werd voor de aftrap ontsierd door verschillende incidenten.
KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 7.42 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
De Vlieger Tibe   90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 33/35 (94.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Van Der Heyden Siebe 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 40/44 (90.9%)
  • Intercepties: 6
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Volckaert Matties 90' 7.27 -
  • Nauwkeurige passes: 39/41 (95.1%)
Duverne Jean-Kevin 90' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Skoras Michal 90' 6.87 -
  • Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Hong Hyun-Seok 90' 6.99 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Lopes Leonardo Da Silva 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 30/32 (93.8%)
Hashioka Daiki 90' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 23/34 (67.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Kanga Wilfried 90' 6.96 -
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Schoten op doel: 1/3
Dean Max 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/4
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Bank
Omgba Aimé 0'  
Sonko Momodou 0'  
Ito Atsuki 0'  
Essaouabi Hatim 0'  
Peersman Kjell 0'  
De Meyer Gilles 0'  
Kadri Abdelkahar 0'  
Goore Hyllarion 0'  
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 6.46 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/25 (32%)
Willen Lukas 90' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Kiilerich Jakob 90' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 23/31 (74.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
De Jaegere Benoit 45' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Paugain Wilguens 45' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Erenbjerg Jeppe 90' 6.72 -
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Asare Dirk 90' 6.92 -
  • Nauwkeurige passes: 24/27 (88.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Claes Thomas 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Cappelle Yannick 90' 6.07 -
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Opoku Joseph 90' 5.99 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Ementa Anosike 90' 6.56 -
  • Nauwkeurige passes: 12/20 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Bostyn Louis 0'  
Tanghe Anton 0'  
Lemoine Laurent 45' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Lofolomo Enrique 0'  
Vossen Jelle 0'  
Gavriel Stavros 0'  
Mbaye Malick 0'  
Ujka Serxho 0'  
Ake Marley 45' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Vooraf

LIVE: Levensbelangrijk duel tussen Gent en Zulte Waregem: "Onze Champions League-finale"
Foto: © photonews

Hij staat meteen voor een stevige opdracht tegen een Gent dat volop mikt op de Champions’ Play-offs. Colpaert, die als speler liefst 250 wedstrijden voor Zulte Waregem afwerkte, werd begin dit jaar nog toegevoegd aan de staf van Vandenbroeck. 

Het ontslag van zijn hoofdcoach kwam hard aan. “Het ontslag van Sven was voor iedereen een verrassing”, vertelde de interim-trainer. “We hebben de week proberen aan te vatten zoals elke andere. Het was vooral belangrijk om positiviteit te brengen vanaf de eerste training.”

De 39-jarige Colpaert kijkt voorlopig niet verder dan de komende wedstrijd. “Hoofdtrainer blijven is momenteel niet aan de orde. Ik lig daar helemaal niet wakker van”, klinkt het nuchter. Toch blijft hij ambitieus en volgt hij ondertussen een Pro Licence-opleiding. Tegen Gent wil hij enkele accenten verleggen. “Ik ga mijn gameplan niet op tafel gooien, maar we hebben deze week extra gewerkt aan efficiëntie in beide zestienmeters.”

Rik De Mil waarschijnlijk zonder Kanga

Aan de overkant staat met Rik De Mil een oude bekende. Colpaert werkte eerder met hem samen bij Club Brugge en KVC Westerlo. “Dat kan een voordeel zijn”, lachte hij. “Rik heeft me de kneepjes van het vak geleerd. Het zal een mooi weerzien zijn.”

Voor Gent staat er veel op het spel in de strijd om een plaats in de Champions’ Play-offs. De Mil maakte duidelijk hoe belangrijk het duel is. “Dit is als een Champions League-finale voor ons”, klonk het. “We moeten het veld opstappen met die mindset. Anders gaan we problemen hebben.”

Toch moet De Mil puzzelen in zijn ploeg. Wilfried Kanga is twijfelachtig na zijn blessure tegen KV Mechelen, waardoor youngster Cissé opnieuw in de basis kan starten. Daarnaast is linksachter Araujo geschorst. “We zullen ons een beetje moeten aanpassen. Soms moet je eens out of the box denken”, besloot De Mil. Zo belooft het een boeiende avond te worden in Gent.

🎥 Het grote werkpunt van KAA Gent is meteen ook een waarschuwing richting Zulte Waregem

11/03

KAA Gent heeft tegen KV Mechelen een goede zaak gedaan in de strijd om de Champions' Play-offs. Door de 3-1 zege staan ze opnieuw in de top-6, met nog amper twee speeldagen...

Wil Steve Colpaert bij Zulte Waregem nu ook Hayen en Taravel achterna? "Hoofdtrainer blijven?"

12/03

Na het vertrek van Sven Vandenbroeck staat Steve Colpaert tijdelijk aan het roer bij SV Zulte Waregem. De voormalige verdediger neemt vrijdag de rol van interim-coach op zi...

Rik De Mil moet puzzelen tegen Zulte Waregem na domper bij KAA Gent

07:40

KAA Gent staat vrijdagavond voor een wedstrijd met enorme inzet. Tegen Zulte Waregem kunnen de Buffalo's een grote stap zetten richting de Champions' Play-offs, maar de dru...

LIVE: Levensbelangrijk duel tussen Gent en Zulte Waregem: "Onze Champions League-finale"

10:15

Het wordt vrijdagavond een bijzonder duel in de Jupiler Pro League wanneer KAA Gent het opneemt tegen SV Zulte Waregem. Aan de Gaverbeek was het een turbulente week na het ...

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/03 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 14/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 14/03 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Leuven OH Leuven
