Een moedig OH Leuven verdiende meer tegen landskampioen Union

Een pittig begin van Union, OH Leuven dat de wedstrijd in evenwicht brengt, een schitterende tweede helft en veel kansen. Deze wedstrijd had alles om een doelpuntrijke wedstrijd te worden, maar eindigde toch in een brilscore. Vooral OH Leuven zal teleurgesteld zijn na 90 minuten.

Voor David Hubert was het een blij weerzien met de club waar hij aan het seizoen begon. Nadat zowel Club Brugge als STVV hun wedstrijden wonnen lag de druk bij de Brusselaars van Union. OH Leuven kent een moeilijk seizoen. De heenwedstrijd verloren ze met 5-0 en de Leuvenaars vinden moeilijk de weg naar doel dit seizoen.

Union nam het voortouw

In het begin van de wedstrijd was het Union dat de wedstrijd in handen nam. Vooral het middenveld met Zorgane, Ait El Hadj en Schoofs domineerde het spel en controleerde de bal. Tot grote kansen kwamen ze echter niet.

OHL kwam meer en meer in de wedstrijd. Ze kregen terug ruimte op het middenveld en probeerden via de flanken om tot aan het doel van Union te komen. Even leek de doelman van Union hun even te helpen, maar ondanks het te lang wachten kon Kjell Scherpen uiteindelijk de bal toch wegwerken.

Op en neer, op en neer

De laatste 15 minuten van de eerste helft waren het meest interessante om te bekijken. Het regende kansen langs beide kanten en het spel ging op en neer. Beide ploegen speelden zonder middenveld en het leek wel 'kick and rush' zoals de Engelse Premier League in de jaren negentig.

Takahiro Akimoto kon een vrije trap prima verlengen en ei zo na kon Siebe Schrijvers bij de bal. Een enorme kans voor OHL om op voorsprong te komen, maar de bal dwarrelde langszij het doel. De beste kans van de eerste helft was voor Union. Rob Schoofs met een prima voorzet en Ait El Hadj dook in de diepte. Hij had verschillende keuzes, maar besloot een slechte controle met de knie te doen. Zo ging de bal naast de paal. Ondanks een leuke eerste helft gingen we rusten met een brilscore.





Bijna de voorsprong voor OH Leuven

De Leuvenaars waren goed uit de kleedkamer gekomen. Siebe Schrijvers las het spel prima en ging voor de snelle vrije trap. Zo kwam Youssef Maziz alleen voor doel. Hij schoot echter vol op de paal en zag de 1-0 zo de mist ingaan.

Even nadien kreeg OHL wederom een hoekschop. Het was Guilherme Smith van Union die de bal al voertballend probeerde weg te werken. Hij controleerde de bal met de buik en deze kwam nadien tegen zijn hand. De scheidsrechter twijfelde niet en legde de bal op de stip.

De VAR kwam tussenbeide en riep de scheidsrechter naar het scherm om te overleggen. Het spel lag bijna 5 minuten stil, maar dan kwam toch de beslissing. Geen strafschop voor OHL! Een beslissing die voor heel wat woede zorgde bij OHL en iemand van de bank van OHL kreeg zelfs een rode kaart. Het was echter een correcte beslissing van de scheidsrechter want als de bal eerst van het eigen lichaam komt en dan pas tegen de hand is het nooit strafschop.

Union had Beierse benen en dat zag een fris OH Leuven

Je zag bij Union dat de midweekwedstrijd in de Champions League duidelijk nog niet was verteerd. De verplaatsing en vooral zware wedstrijd tegen Bayern München zat duidelijk nog in de benen, want Union had het moeilijk tegen een fris OHL.

Al was er Adem Zorgane. De creatieve middenvelder van Union liet zich zien, maar zijn vizier stond niet goed afgesteld. Tot driemaal toe kreeg hij een prima kans, maar tweemaal stond Tobe Leysen in de weg en éénmaal zag hij zijn bal in de tribune belanden. Langs de andere kant kregen Noë Dussenne en Ewoud Pletinckx nog een goede kans, maar Kjell Scherpen zat tot tweemaal in de weg van een doelpunt.

Slotoffensief van OHL

In het slot van de partij zette OHL alles op alles. De invallers toonden zich en glipten geregeld door de verdediging van Union. Dikwijls kwamen ze echter een prima Kjell Scherpen tegen die niet van plan was om een doelpunt toe te staan.

Helemaal in het slot kreeg Besfort Zeneli nog een enorme grote kans. Ei zo na ging Union op een diefje met drie punten lopen, maar de bal ging voorlangs. Zo eindigde de partij op een 0-0 gelijkspel. Ondanks de brilscore was het een prima partij en was voor OHL de morel winnaar.