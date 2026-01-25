Felice Mazzu is het niet eens met VAR en scheidsrechter en laat dat duidelijk merken

OH Leuven heeft leider Union op een 0-0-gelijkspel gehouden, maar na afloop overheerste toch de ontgoocheling bij de thuisploeg. Vooral na de rust maakte OHL de meeste aanspraak op de zege, al bleef een doelpunt uit.

Het sleutelmoment volgde kort na de pauze. Scheidsrechter Michiel Allaerts wees na een handspel van Union-verdediger Guilherme eerst naar de stip, wat het stadion deed ontploffen. Die vreugde was echter van korte duur.

Na een VAR-interventie werd de strafschop alsnog ingetrokken. De bal kwam eerst tegen het lichaam van Guilherme en botste daarna tegen zijn arm, die zich volgens de VAR in een natuurlijke beweging bevond. De ref draaide zijn beslissing terug: geen penalty.

Felice Mazzu vond dat OH Leuven een penalty moest krijgen tegen Union

Coach Felice Mazzu kon zich daar moeilijk bij neerleggen. “Ik interpreteer de fase dat de speler van Union de bal meeneemt met zijn hand”,, analyseerde hij. “De bal valt op zijn lichaam, maar hij neemt hem daarna mee met zijn hand. Dat is anders geïnterpreteerd geweest, en dan moeten we dat accepteren”,.

Los van die fase was Mazzu bijzonder tevreden over de prestatie van zijn ploeg. “We hebben meer duels gewonnen dan de tegenstander. We hebben energie in ons spel gestoken en mooi voetbal gebracht. Er was veel goesting. Ik heb een goed OHL gezien en we verdienden om te winnen”,.

Het bleef echter bij 0-0, ondanks een bal op de paal en enkele nipte buitenspelfases. “We hadden die penaltyfase, die bal op de paal en die details die net niet onze kant opvallen. Dat we niet scoren, is jammer, maar na deze prestatie kan ik alleen maar fier zijn op mijn spelers”,.