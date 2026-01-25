KV Mechelen KV Mechelen
KV Mechelen beent Gent weer bij maar heeft late gelijkmaker nodig om verdiend punt thuis te houden
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
Foto: © photonews

De thuismatch tegen Westerlo was voor KV Mechelen een gelegenheid om zijn plek in de top zes te verstevigen. Als de Kemepenaars aan het langste eind trokken, zouden heel wat ploegen echter weer op een zakdoek komen te staan.

Het gerucht dat Lauberbach niet zou starten wegens transferperikelen, bleek onwaar. De enige wijziging van Vanderbiest was om Marsa een plek te geven in de driemansdefensie. Westerlo-trainer Charaï gaf nieuwkomers Ourega en Saito de gelegenheid om hun stempel te drukken. Saito had hier niet lang voor nodig. Piedfort vond hem in de rug van Servais, Ferri rondde af op aangeven van de Japanner (0-1).

Nochtans was KV Mechelen de ploeg met de meeste aanvallende intenties. De thuisploeg had overwicht en ook twee uitstekende kansen op de gelijkmaker. Eerst lag een uitbraak van Kireev aan de basis: hij vond in tweede instantie Van Brederode, die spectaculair over trapte. Van Brederode creëerde zelf de tweede kans, maar miste nog nadrukkelijker. Oog in oog met Jungdal besloot de Nederlander naast.

Na de pauze hing zowel de 0-2 als de 1-1 in de lucht. Na een omschakeling kwam Sakamoto vanuit een schuine positie alleen voor doel. Miras kon met een beenveeg Mechelen in de match houden. Kort hierna had het gelijk kunnen staan. Een afgeweken poging van Marsa van in de rechthoek strandde op de dwarsligger. Na dit prangende begin van de tweede helft viel het weer eerder wat stil.

Veel pogingen van Mechelen maar weinig binnen het kader

Westerlo leunde vooral achteruit en loerde op de tegenaanval om de doodsteek te kunnen geven. KV Mechelen bleef het vol goede wil proberen, maar het bleek geen evidentie om het Westelse blok te doen kraken. Na 80 minuten gaven de statistieken het volgende aan: 13 doelpogingen van Mechelen maar 0 tussen de palen. Dat zegt genoeg.

Desondanks verdiende Malinwa absoluut de gelijkmaker. Die kwam er ook nog in de slotfase. De vijftiende Mechelse doelpoging was de eerste binnen het doelkader: Mrabti kopte de 1-1 tegen de netten. Met dit punt beent KVM Gent weer bij, maar ploeg in vorm Charleroi is zo wel  genaderd tot op twee punten. Westerlo had ook liever wat meer ademruimte gehad ten opzichte van de onderste vier ploegen. 

Opstellingen

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 6.89 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Marsa Jose 87' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 53/63 (84.1%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
Halhal Redouane 90' 6.86 -
  • Nauwkeurige passes: 69/77 (89.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
St. Jago Tommy   90' 6.79 -
  • Nauwkeurige passes: 66/69 (95.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Servais Mathis A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 49/57 (86%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/11 (27.3%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik   90' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 40/46 (87%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Konaté Mory 45' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Koudou Therence 45' 6.22 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
van Brederode Myron 90' 6.78 -
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/9 (22.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Lauberbach Lion 90' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Buitenspel: 4
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Kireev Maxim 65' 5.89 -
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Bank
Diouf Gora 0'  
Bafdili Bilal 0'  
Bandé Hassane 3' 6.53  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Van Ingelgom Tijn 0'  
Truyf Ian 0'  
Struyf Ian 0'  
Mrabti Kerim 45' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Vanrafelghem Keano 25' 6.69 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Antonio Bill   45' 5.97 -
  • Nauwkeurige passes: 8/17 (47.1%)
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Decoene Massimo 0'  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.56 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 3
  • Geslaagde plukballen: 2
Meer statistieken
Reynolds Bryan   90' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bayram Emin 90' 6.78 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Lapage Amando 90' 7.34 -
  • Nauwkeurige passes: 35/38 (92.1%)
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Ourega Dylan 90' 6.75 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Haspolat Dogucan 90' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 23/32 (71.9%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Piedfort Arthur 90' 6.51 -
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Sayyadmanesh Allahyar 78' 6.31 -
  • Nauwkeurige passes: 13/25 (52%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Sakamoto Isa 90' 6.88 -
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 3/8 (37.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Saito Shunsuke A 58' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Nacho Ferri 78' 7.74 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/17 (41.2%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Bank
Bohamdi-Kamoni Naoufal 0' 6.24  
Meer statistieken
Sydorchuk Sergiy 0' 6.44  
Meer statistieken
Vaesen Kyan 12' 6.06 -
Meer statistieken
Smekens Raf 0'  
Mbamba-Muanda Lucas 0'  
Vanlangendonck Koen 0'  
Neustädter Roman 0'  
Van Den Keybus Thomas 12' 6.57 -
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Alcocer Josimar 32' 6.68 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Westerlo Westerlo
