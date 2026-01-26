Drukke dag bij KV Mechelen: Lauberbach vertrekt, nieuwe spits héél dichtbij

KV Mechelen lijkt de vervanger van Lion Lauberbach beet te hebben. De 20-jarige Nederlandse aanvaller Bouke Boersma van De Graafschap staat zelf te springen om naar Malinwa te komen.

De 20-jarige Boersma zou de positie van Lion Lauberbach overnemen, die op het punt staat te vertrekken naar Venezia. De transfer van Lauberbach zit in de eindfase en kan de club 2 à 2,5 miljoen euro opleveren, inclusief bonussen.

Voor KV Mechelen is Boersma een voordelige oplossing. De Graafschap accepteerde eerder een bod van Serie B-club Avellino van 1,1 miljoen euro, een indicatie van zijn marktwaarde.

Bouke Boersma komt zo goed als zeker naar KV Mechelen

Sportief gezien heeft Boersma dit seizoen indruk gemaakt. Met 12 doelpunten in 21 wedstrijden in de Nederlandse tweede klasse trekt hij de aandacht van meerdere clubs.

Ook Go Ahead Eagles toont interesse, maar alle partijen zijn er zo goed als uit dat Boersma naar Mechelen komt. Het lijkt een kwestie van tijd voor de deal officieel wordt.

Op clubniveau zijn de onderhandelingen al ver gevorderd, waardoor KV Mechelen binnenkort een jonge, doelgerichte spits kan verwelkomen die meteen het vertrek van Lauberbach moet opvangen.