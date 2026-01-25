Reactie Vrezen voor de VAR en wijzen naar Club Brugge: Mrabti nog eens reddende engel voor KV Mechelen

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
| 1 reacties
Vrezen voor de VAR en wijzen naar Club Brugge: Mrabti nog eens reddende engel voor KV Mechelen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Mechelen had vanavond een reddende engel nodig en 'good old' Kerim Mrabti stond op dat moment op. De Zweed, bezig aan zijn zesde seizoen Achter de Kazerne, verijdelde een thuisnederlaag tegen Westerlo.

Is 1-1 nu ook een billijke uitslag? "Het is moeilijk te zeggen, want we spelen al bij al een goede wedstrijd", vindt Mrabti. "Als we in de eerste helft hadden gescoord, konden we een beter resultaat boeken. In het algemeen deden we het in de tweede helft nog beter om kansen te creëren. Wij wilden de 1-1 forceren, uiteraard had Westerlo dan mogelijkheden op de tegenaanval. Zowel wij als zij hadden kunnen winnen."

Mechelen wist alleszins een achterstand op te halen dankzij een kopbaldoelpunt van Mrabti twee minuten voor tijd. "Ik probeerde een verdediger wat opzij te duwen en de bal licht te raken. Daar slaagde ik in. Ik had wat schrik dat het buitenspel zou zijn, maar het was een mooie goal." De VAR keek inderdaad nog even naar de buitenspellijn. Uiteindelijk werd de gelijkmaker wel gevalideerd.

Mrabti blij met variatie in spelerskern KV Mechelen

Het was dus lang wachten op de 1-1, maar eigenlijk was dit wel een van de betere prestaties van Malinwa in eigen huis. In weinig matchen zocht KVM zo doorlopend de aanval. "Je hangt altijd af van de tegenstander en van geblesseerde spelers die al dan niet terugkomen. We hebben wel een goede variatie aan type spelers in de kern."

Mrabti heeft met KV Mechelen al vaak gestreden voor een plek in de top zes. Dit seizoen doet hij dat dus opnieuw. "We zitten in een andere situatie in vergelijking met vorige seizoenen, want veel mensen hadden niet gedacht dat we zouden meedoen voor de top zes. Het zou fantastisch zijn als het lukt in het laatste seizoen met play-offs."

Nivellering van het niveau in de JPL

Lees ook... KV Mechelen beent Gent weer bij maar heeft late gelijkmaker nodig om verdiend punt thuis te houden
De polyvalente middenvelder doet wel een vaststelling over het Belgische voetbal: er is een nivellering van het niveau. "Iedereen kan van iedereen winnen. Kijk maar naar de overwinning van La Louvière tegen Club Brugge vorige week. Onze volgende uitmatch bij OHL zal bijvoorbeeld ook moeilijk zijn. Het wordt belangrijk om het als groep en tactisch goed te blijven doen."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Westerlo
KV Mechelen
Kerim Mrabti

Meer nieuws

KV Mechelen beent Gent weer bij maar heeft late gelijkmaker nodig om verdiend punt thuis te houden

KV Mechelen beent Gent weer bij maar heeft late gelijkmaker nodig om verdiend punt thuis te houden

21:11
'Voor 4 jaar: speler van KV Mechelen krijgt contract aangeboden in Italië'

'Voor 4 jaar: speler van KV Mechelen krijgt contract aangeboden in Italië'

21:40
'Deze update over transfer van Joaquin Seys zal men in Brugge graag horen'

'Deze update over transfer van Joaquin Seys zal men in Brugge graag horen'

23:00
Besnik Hasi krijgt de vraag of hij zichzelf nog de juiste trainer voor Anderlecht vindt en reageert Reactie

Besnik Hasi krijgt de vraag of hij zichzelf nog de juiste trainer voor Anderlecht vindt en reageert

21:45
5
Zorgen bij Genk: Karetsas en Heymans moesten noodgedwongen naar de kant

Zorgen bij Genk: Karetsas en Heymans moesten noodgedwongen naar de kant

21:45
'KAA Gent genoemd voor aanvaller die verdacht werd horloge van Kasper Dolberg gestolen te hebben'

'KAA Gent genoemd voor aanvaller die verdacht werd horloge van Kasper Dolberg gestolen te hebben'

22:30
Anderlecht-spelers moeten het uitleggen aan woedende fans, Thorgan Hazard reageert Reactie

Anderlecht-spelers moeten het uitleggen aan woedende fans, Thorgan Hazard reageert

21:10
6
"Om eerlijk te zijn...": David Hubert legt de waarheid bloot

"Om eerlijk te zijn...": David Hubert legt de waarheid bloot

22:00
1
Fans Anderlecht hebben het gehad: het wordt heet onder de voeten van Besnik Hasi

Fans Anderlecht hebben het gehad: het wordt heet onder de voeten van Besnik Hasi

20:46
8
Na schandalig slechte eerste helft laat Anderlecht tegen hekkensluiter Dender weer punten liggen

Na schandalig slechte eerste helft laat Anderlecht tegen hekkensluiter Dender weer punten liggen

20:27
Ontslag in de maak voor Euvrard na blamage tegen KAA Gent?

Ontslag in de maak voor Euvrard na blamage tegen KAA Gent?

20:30
3
Juventus geeft Napoli een pak slaag: maar Romelu Lukaku is wel terug na vijf maanden

Juventus geeft Napoli een pak slaag: maar Romelu Lukaku is wel terug na vijf maanden

21:20
'Maandag al prijs? Liverpool had contact met grote naam als nieuwe trainer'

'Maandag al prijs? Liverpool had contact met grote naam als nieuwe trainer'

21:00
Met opvallend veel lof voor Genk: Cercle-coach Onur Cinel is duidelijk na punt in extremis

Met opvallend veel lof voor Genk: Cercle-coach Onur Cinel is duidelijk na punt in extremis

19:45
Fans van Club Brugge niet langer in cel in Kazachstan: dit was hun boete

Fans van Club Brugge niet langer in cel in Kazachstan: dit was hun boete

20:02
🎥 Ondanks foutje van Lammens zorgt Man United voor stuntzege in Premier League

🎥 Ondanks foutje van Lammens zorgt Man United voor stuntzege in Premier League

19:30
'KV Mechelen ziet spits vertrekken en gaat meteen de strijd aan voor gedroomde opvolger'

'KV Mechelen ziet spits vertrekken en gaat meteen de strijd aan voor gedroomde opvolger'

15:30
2
LIVE: KVM koestert verschil met statistieken bij bezoek van Westerlo: "Realiteit is dat wij zesde staan"

LIVE: KVM koestert verschil met statistieken bij bezoek van Westerlo: "Realiteit is dat wij zesde staan"

10:45
🎥 Racing Genk geeft zege weg in allerlaatste seconde: dit heeft Genk-trainer Nicky Hayen te zeggen

🎥 Racing Genk geeft zege weg in allerlaatste seconde: dit heeft Genk-trainer Nicky Hayen te zeggen

18:46
Bedrag is gekend: Club Brugge tast dieper in de buidel dan aanvankelijk gedacht

Bedrag is gekend: Club Brugge tast dieper in de buidel dan aanvankelijk gedacht

19:00
1
Nipter kan niet: KRC Genk krijgt het deksel op de neus in de allerlaatste seconde tegen Cercle Brugge

Nipter kan niet: KRC Genk krijgt het deksel op de neus in de allerlaatste seconde tegen Cercle Brugge

17:57
Kapitein Vincent Janssen op zoek naar verklaringen: "Als je naar de verkeerde kleur speelt, houdt het op" Reactie

Kapitein Vincent Janssen op zoek naar verklaringen: "Als je naar de verkeerde kleur speelt, houdt het op"

16:59
10
Waar stopt het sprookje van Charleroi? Cornelis tempert zelf verwachtingen en ambitie Reactie

Waar stopt het sprookje van Charleroi? Cornelis tempert zelf verwachtingen en ambitie

17:14
1
🎥 Opnieuw zorgen voor Garcia? Belangrijke Rode Duivel geblesseerd

🎥 Opnieuw zorgen voor Garcia? Belangrijke Rode Duivel geblesseerd

18:30
Reuzendoder: wie dit een maand geleden had voorspeld ... is nu ongezien rijk

Reuzendoder: wie dit een maand geleden had voorspeld ... is nu ongezien rijk

17:30
2
🎥 Niet te geloven: Lierse-supporters leggen match tegen Beveren stil

🎥 Niet te geloven: Lierse-supporters leggen match tegen Beveren stil

18:00
Oosting hekelt vooral één fase na 0 op 6 bij Antwerp: "Dat kan écht niet" Reactie

Oosting hekelt vooral één fase na 0 op 6 bij Antwerp: "Dat kan écht niet"

16:32
2
📷 "Schaam jullie": Charleroi-supporters met héél stevige boodschap richting Antwerp

📷 "Schaam jullie": Charleroi-supporters met héél stevige boodschap richting Antwerp

16:30
5
Nieuwe wending in het verhaal van Yasin Özcan bij RSC Anderlecht

Nieuwe wending in het verhaal van Yasin Özcan bij RSC Anderlecht

17:00
1
RSC Anderlecht en Gent mogen in hun handen wrijven: deze spelers steken er enorm boven uit

RSC Anderlecht en Gent mogen in hun handen wrijven: deze spelers steken er enorm boven uit

16:00
Charleroi blijft maar winnen in 2026, Antwerp pakt na eerste meteen ook tweede nederlaag onder Oosting

Charleroi blijft maar winnen in 2026, Antwerp pakt na eerste meteen ook tweede nederlaag onder Oosting

15:25
🎥 Essevee verschalkte Club bijna: Vandenbroeck onthult waar het fout ging Reactie

🎥 Essevee verschalkte Club bijna: Vandenbroeck onthult waar het fout ging

15:15
3
Fans confronteren Bart Verhaeghe met stevige uitspraak in december: hoe zit het nu?

Fans confronteren Bart Verhaeghe met stevige uitspraak in december: hoe zit het nu?

14:30
Catastrofe voor Antwerp: aanwinst na halfuur ... geblesseerd naar de kant

Catastrofe voor Antwerp: aanwinst na halfuur ... geblesseerd naar de kant

15:00
2
Gaat Reynolds zijn landgenoot Yow achterna en trekt hij naar MLS?

Gaat Reynolds zijn landgenoot Yow achterna en trekt hij naar MLS?

06:30
Antwerp-supporters zijn het kotsbeu en kanten zich tegen Paul Gheysens

Antwerp-supporters zijn het kotsbeu en kanten zich tegen Paul Gheysens

14:04
25

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

roodwit1880 roodwit1880 over Kapitein Vincent Janssen op zoek naar verklaringen: "Als je naar de verkeerde kleur speelt, houdt het op" TatstOn TatstOn over 🎥 Eden Hazard is bijzonder helder: "Er is geen twijfel: hij wint de Ballon d'Or" TatstOn TatstOn over Ook hij denkt aan terugkeer naar Anderlecht: "Over gesproken met Romelu Lukaku" Shake spier Shake spier over Antwerp-supporters zijn het kotsbeu en kanten zich tegen Paul Gheysens Swakke25 Swakke25 over Vrezen voor de VAR en wijzen naar Club Brugge: Mrabti nog eens reddende engel voor KV Mechelen Arthur Shelby Arthur Shelby over KV Mechelen - Westerlo: 1-1 Joe Joe over Besnik Hasi krijgt de vraag of hij zichzelf nog de juiste trainer voor Anderlecht vindt en reageert Sv1978 Sv1978 over Fans Anderlecht hebben het gehad: het wordt heet onder de voeten van Besnik Hasi Joe Joe over Anderlecht-spelers moeten het uitleggen aan woedende fans, Thorgan Hazard reageert stephen king stephen king over KRC Genk - Cercle Brugge: 1-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved