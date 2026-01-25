Vrezen voor de VAR en wijzen naar Club Brugge: Mrabti nog eens reddende engel voor KV Mechelen

KV Mechelen had vanavond een reddende engel nodig en 'good old' Kerim Mrabti stond op dat moment op. De Zweed, bezig aan zijn zesde seizoen Achter de Kazerne, verijdelde een thuisnederlaag tegen Westerlo.

Is 1-1 nu ook een billijke uitslag? "Het is moeilijk te zeggen, want we spelen al bij al een goede wedstrijd", vindt Mrabti. "Als we in de eerste helft hadden gescoord, konden we een beter resultaat boeken. In het algemeen deden we het in de tweede helft nog beter om kansen te creëren. Wij wilden de 1-1 forceren, uiteraard had Westerlo dan mogelijkheden op de tegenaanval. Zowel wij als zij hadden kunnen winnen."

Mechelen wist alleszins een achterstand op te halen dankzij een kopbaldoelpunt van Mrabti twee minuten voor tijd. "Ik probeerde een verdediger wat opzij te duwen en de bal licht te raken. Daar slaagde ik in. Ik had wat schrik dat het buitenspel zou zijn, maar het was een mooie goal." De VAR keek inderdaad nog even naar de buitenspellijn. Uiteindelijk werd de gelijkmaker wel gevalideerd.

Mrabti blij met variatie in spelerskern KV Mechelen

Het was dus lang wachten op de 1-1, maar eigenlijk was dit wel een van de betere prestaties van Malinwa in eigen huis. In weinig matchen zocht KVM zo doorlopend de aanval. "Je hangt altijd af van de tegenstander en van geblesseerde spelers die al dan niet terugkomen. We hebben wel een goede variatie aan type spelers in de kern."

Mrabti heeft met KV Mechelen al vaak gestreden voor een plek in de top zes. Dit seizoen doet hij dat dus opnieuw. "We zitten in een andere situatie in vergelijking met vorige seizoenen, want veel mensen hadden niet gedacht dat we zouden meedoen voor de top zes. Het zou fantastisch zijn als het lukt in het laatste seizoen met play-offs."

Nivellering van het niveau in de JPL

De polyvalente middenvelder doet wel een vaststelling over het Belgische voetbal: er is een nivellering van het niveau. "Iedereen kan van iedereen winnen. Kijk maar naar de overwinning van La Louvière tegen Club Brugge vorige week. Onze volgende uitmatch bij OHL zal bijvoorbeeld ook moeilijk zijn. Het wordt belangrijk om het als groep en tactisch goed te blijven doen."