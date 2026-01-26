🎥 Vanderbiest grijnst over veelbesproken onderwerp bij KV Mechelen: "Maakt me geen reet uit"

Het is een onderwerp waar het de jongste dagen vaak over gaat bij KV Mechelen. Ironisch, want trainer Fred Vanderbiest is niet de man die wakker ligt van de expected goals.

Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Westerlo benadrukte hij al fijntjes het verschil tussen de rangschikking hoe die er zou uitzien op basis van de expected goals en de realiteit. Hieronder kunt u zijn analyse bekijken van het gelijkspel van voorbije zondagavond. U hoort hem zeggen: "Er wordt tegenwoordig altijd veel aandacht besteed aan de expected goals. Soms zelfs meer dan aan het resultaat."

Vanderbiest gaat er nog even op door, want Mechelen heeft best wel wat kansen gecreëerd de afgelopen speeldag. "We halen bijna 3,0 expected goals. Ik denk dat dat voor ons een unicum is dit seizoen." Het is een lichte overdrijving, maar Malinwa ging wel vlot boven de 2 expected goals, terwijl tegenstander Westerlo maar net aan 1 expected goal raakte.

"We hebben wedstrijden gewonnen met 0,4 expected goals ofzo", bedenkt Vanderbiest zich. "Dan kun je je afvragen: wat heb je het liefst?" Winnen met minder expected goals of puntenverlies met meer expected goals: de voorkeur van Vanderbiest laat zich al raden. Hij geeft een inkijk in zijn favoriete scenario. "0,0 expected goals en winnen", moet hij lachen.

Volle focus van Vanderbiest op het resultaat

Het mag dan ook niet verbazen dat de volledige focus van Vanderbiest gaat naar het resultaat en niet naar dit soort statistieken. We vroegen er toch nog eens naar, omdat hij het zelf aanhaalde. "Welk belang ik schenk aan expected goals? Geen enkel. Totaal niets. Het maakt me geen reet uit", grijnst de trainer van KV Mechelen.

Je moet hem wel nageven: hij is heel consequent in welke zaken hij belangrijk vindt en welke helemaal niet. Vanderbiest onderstreept dan ook dat hij op dit vlak niet veranderd is. "Dit zeg ik al het hele seizoen, dat weet je." Uitkijken maar hoeveel expected goals KVM haalt in de volgende match bij OHL en wat het resultaat is.