Nipter kan niet: KRC Genk krijgt het deksel op de neus in de allerlaatste seconde tegen Cercle Brugge

KRC Genk kreeg zondagnamiddag het deksel op de neus tegen Cercle Brugge. Na lange tijd 1-0 voor te staan, scoorde Pieter Gerkens in de allerlaatste tel van de wedstrijd de gelijkmaker.

KRC Genk ontving Cercle Brugge zondag met vertrouwen na de zege tegen Utrecht. Nicky Hayen koos voor dezelfde elf als op donderdag. Dante Vanzeir zat dan toch op de bank bij Cercle, waar Pieter Gerkens mocht starten.

Cercle Brugge begon de wedstrijd met veel intensiteit en kwam goed jagen. Genk had het daar even moeilijk mee, maar kon snel oplossingen vinden. Nadat de Vereniging al twee keer goed weg was gekomen viel het openingsdoelpunt dan toch.

Sor scoort, Cercle ziet doelpunt afgekeurd worden

Na 17 minuten spelen gaf Karetsas het leer tot bij Sor, die veel te veel ruimte kreeg in het strafschopgebied. De flankaanvaller werkte proper af, maar dit zag er vooral slecht uit van de Brugse defensie. Na het tegendoelpunt probeerde Cercle zich terug in de wedstrijd te knokken.

Kort voor de pauze scoorde Adewumi de gelijkmaker, maar die werd snel afgekeurd voor buitenspel. Beide coaches hadden werk tijdens de rust, want er stonden twee zeer matige ploegen op het veld in de eerste helft.

Na de pauze ging het spelniveau niet bepaald omhoog. Zowel Racing Genk als Cercle Brugge brachten maar weinig op de mat. Buiten een kopkans van Bibout viel er lange tijd weinig te noteren. Het is duidelijk dat de Limburgers gewoon punten willen pakken.





De focus op het mooie voetbal brengen is verlegd. Het stadion zat goed vol, maar veel sfeer was er deze keer niet. Het weinig opwindende voetbal had daar alles mee te maken. Grote kansen volgden er niet meer in de tweede helft, maar toch werd er nog gescoord.

Gerkens bezorgt Cercle belangrijk punt

In de allerlaatste seconde van de wedstrijd kreeg Pieter Gerkens de bal richting hem gekopt. Hij twijfelde niet en trapte de bal in de volley over doelman Tobias Lawal. Genk kreeg het deksel op de neus en verspeelt zo kostbare punten.

De Limburgers blijven met 26 punten op de elfde plaats hangen in de het klassement. Cercle Brugge blijft voorlaatste in het klassement, maar staat met 21 punten wel naast OH Leuven.