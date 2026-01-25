Datum: 25/01/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 22
Nipter kan niet: KRC Genk krijgt het deksel op de neus in de allerlaatste seconde tegen Cercle Brugge
Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Genk
Foto: © photonews

KRC Genk kreeg zondagnamiddag het deksel op de neus tegen Cercle Brugge. Na lange tijd 1-0 voor te staan, scoorde Pieter Gerkens in de allerlaatste tel van de wedstrijd de gelijkmaker.

KRC Genk ontving Cercle Brugge zondag met vertrouwen na de zege tegen Utrecht. Nicky Hayen koos voor dezelfde elf als op donderdag. Dante Vanzeir zat dan toch op de bank bij Cercle, waar Pieter Gerkens mocht starten.

Cercle Brugge begon de wedstrijd met veel intensiteit en kwam goed jagen. Genk had het daar even moeilijk mee, maar kon snel oplossingen vinden. Nadat de Vereniging al twee keer goed weg was gekomen viel het openingsdoelpunt dan toch.

Sor scoort, Cercle ziet doelpunt afgekeurd worden

Na 17 minuten spelen gaf Karetsas het leer tot bij Sor, die veel te veel ruimte kreeg in het strafschopgebied. De flankaanvaller werkte proper af, maar dit zag er vooral slecht uit van de Brugse defensie. Na het tegendoelpunt probeerde Cercle zich terug in de wedstrijd te knokken.

Kort voor de pauze scoorde Adewumi de gelijkmaker, maar die werd snel afgekeurd voor buitenspel. Beide coaches hadden werk tijdens de rust, want er stonden twee zeer matige ploegen op het veld in de eerste helft.

Na de pauze ging het spelniveau niet bepaald omhoog. Zowel Racing Genk als Cercle Brugge brachten maar weinig op de mat. Buiten een kopkans van Bibout viel er lange tijd weinig te noteren. Het is duidelijk dat de Limburgers gewoon punten willen pakken.

De focus op het mooie voetbal brengen is verlegd. Het stadion zat goed vol, maar veel sfeer was er deze keer niet. Het weinig opwindende voetbal had daar alles mee te maken. Grote kansen volgden er niet meer in de tweede helft, maar toch werd er nog gescoord.

Gerkens bezorgt Cercle belangrijk punt

In de allerlaatste seconde van de wedstrijd kreeg Pieter Gerkens de bal richting hem gekopt. Hij twijfelde niet en trapte de bal in de volley over doelman Tobias Lawal. Genk kreeg het deksel op de neus en verspeelt zo kostbare punten.

De Limburgers blijven met 26 punten op de elfde plaats hangen in de het klassement. Cercle Brugge blijft voorlaatste in het klassement, maar staat met 21 punten wel naast OH Leuven.

Opstellingen

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 90' 6.7 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
El Ouahdi Zakaria 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 34/50 (68%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/17 (17.6%)
  • Balverliezen: 23
Sadick Aliu Mujaid 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 56/62 (90.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Smets Matte 90' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 73/75 (97.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/7 (100%)
Medina Yaimar 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 53/71 (74.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/16 (12.5%)
  • Balverliezen: 22
Heynen Bryan 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 36/49 (73.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/11 (18.2%)
Karetsas Konstantinos A 67' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Ito Junya   79' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 4/8 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Heymans Daan 67' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 26/35 (74.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Sor Yira Collins 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 4/6
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Bibout Aaron 79' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 14/22 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bank
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Steuckers Jarne 23' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Oh Hyun-Gyu 0'  
Bangoura Ibrahima Sory 11' 6.9 -
Sattlberger Nikolas 23' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
Nkuba Ken 0'  
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Mirisola Robin 11' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 2/6 (33.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Palacios Adrian 0' 6.7  
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Erabi Jusef 0'  
 

Cercle Brugge Cercle Brugge
Warleson 90' 7.9 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Magnée Gary 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 36/47 (76.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/9 (0%)
  • Balverliezen: 28
Utkus Edgaras 90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 56/65 (86.2%)
  • Sleutelpasses: 1
Ravych Christiaan 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 42/52 (80.8%)
  • Intercepties: 5
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/13 (30.8%)
Nazinho Flavio 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 25/34 (73.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Van der Bruggen Hannes 79' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 32/40 (80%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Diop Edan 61' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Gerkens Pieter 90' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Agyekum Lawrence 79' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Ngoura Steve 61' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 6/12 (50%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Adewumi Oluwaseun 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Diakite Ibrahim 0'  
Kakou Emmanuel 0'  
Erick 11' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Diakite Oumar 11' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
Konate Valy 0'  
Vanzeir Dante 29' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Diaby Ibrahima A 29' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Delanghe Maxime 0'  
De Wilde Nils 0'  
Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Westerlo Westerlo
