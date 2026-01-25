Met opvallend veel lof voor Genk: Cercle-coach Onur Cinel is duidelijk na punt in extremis

Onur Cinel toonde zich na de late gelijkmaker tegen Racing Genk een tevreden coach. Cercle Brugge ontsnapte in het absolute slot aan een nederlaag en kreeg lof voor zijn veerkracht en spel.

Onur Cinel was een gelukkige man na de wedstrijd tegen Racing Genk op zondag. Zijn ploeg leek tegen een eerste nederlaag sinds half december aan te lopen, maar Pieter Gerkens besliste daar in het absolute slot anders over.

Cinel strooit met lof voor Genk

"Allereerst: de kwaliteit bij Genk is ongelooflijk", zei Cinel meteen. Hij begon zijn persconferentie met lof voor de tegenstander. "De aannames op de juiste plaatsen, de kwaliteit van de passen, hoe ze zich draaien... Hun technische vaardigheden zijn van hoog niveau. Het is niet makkelijk om tegen deze ploeg te spelen."

Dan over naar de wedstrijd. "We waren goed begonnen maar slikten dan een veel te makkelijk doelpunt. Edgaras (Utkus n.v.d.r.) had de bal gewoon kunnen controleren en dan was er niets vaan de hand. Na het doelpunt verloren we de kracht van ons spel wat", vertelde Cinel.

"In de laatste 15 á 20 minuten van de eerste helft ging het weer wat meer onze kant uit. We creëerden veel kansen en verdienden de gelijkmaker toen al, vond ik. Genk startte goed na de rust, maar we knokten ons steeds beter in de match", gaat de Duitse oefenmeester van Cercle verder.

Cercle-coach bleef erin geloven 

Hij zag zijn team goed evolueren doorheen de wedstrijd. Genk kwam op bepaalde momenten zelfs goed weg, al ging dat ook in de omgekeerde richting. "In het laatste kwartier was de helft van Genk van ons", is Cinel van mening.

Lees ook... Zorgen bij Genk: Karetsas en Heymans moesten noodgedwongen naar de kant

"We forceerden dan nog de gelijkmaker. Natuurlijk was er geluk mee gemoeid. Ik bleef er altijd in geloven, ik dacht steeds 'we gaan nog scoren'", aldus de Cercle-coach. "Ik ben heel trots op mijn jongens. Het is niet makkelijk om naar hier te komen spelen, met de jongste ploeg van de JPL, tegen echt ongelooflijk goede spelers. Grote complimenten voor Genk."

