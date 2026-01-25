Zorgen bij Genk: Karetsas en Heymans moesten noodgedwongen naar de kant

Racing Genk blijft in moeilijk vaarwater. Na de Europese opsteker tegen Utrecht volgde geen competitiezege, met een late gelijkmaker van Cercle en fysieke zorgen richting het duel met Malmö.

Het draait niet goed bij Racing Genk op dit moment. Nicky Hayen probeert zijn ploeg weer op de rails te krijgen maar dat verloopt allesbehalve vlot. Na de Europese overwinning op Utrecht konden de Limburgers niet bevestigen tegen Cercle Brugge.

Het werd 1-1 na een late gelijkmaker van Pieter Gerkens. Het deksel op de neus voor Genk, dat op die manier een ferme klap krijgt te verwerken. Mentaal zal het niet makkelijk zijn om iedereen weer op te peppen voor donderdag, wanneer Malmö op bezoek komt.

Zorgen om Karetsas en Heymans richting Malmö

Maar ook fysiek niet. Konstantinos Karetsas en Daan Heymans werden relatief vroeg van het veld gehaald door coach Hayen, maar niet omdat hij het zelf wou.

"Jongens hebben het moeilijk om drie wedstrijden op een week tijd te spelen. De wissel van Kos (Karetsas) was noodgedwongen, die van Daan (Heymans) ook", onthulde de trainer na de wedstrijd. "Dat was tijdens de rust al aangegeven."

Of het iets serieus is? "Ik denk het niet", gaat Hayen verder. "Het is een bepaalde stijfheid. Bij Kos was het de achillespees en bij Heymans de enkel, waar hij al langer mee sukkelt. We proberen om het snel op te lossen." Afwachten of de twee er tegen Malmö bij zullen zijn.