🎥 Racing Genk geeft zege weg in allerlaatste seconde: dit heeft Genk-trainer Nicky Hayen te zeggen

KRC Genk gaf zondag diep in blessuretijd nog een overwinning uit handen tegen Cercle Brugge. Trainer Nicky Hayen zag zijn ploeg veel goed doen, maar baalde vooral van het gebrek aan efficiëntie en focus.

KRC Genk heeft zondag met 1-1 gelijkgespeeld tegen Cercle Brugge. De Limburgers stevenden af op een nipte zege, maar in de allerlaatste seconde van de wedstrijd kon Pieter Gerkens Genk-doelman Tobias Lawal verschalken.

Sterke start en controle, maar tweede doelpunt blijft uit

Trainer Nicky Hayen zag goede en minder goede zaken op het veld. "We startten heel goed en kwamen 1-0 voor. We vonden de juiste ruimtes en vielen die ook aan. Op een gegeven moment veranderde de dynamiek en waren er meer lange ballen, iets waar zij vertrouwd mee zijn. Dat hebben we tijdens de rust aangepast", opende de Truienaar op zijn persmoment.

"We kwamen goed uit de kleedkamer en kregen meteen een goede kans op 2-0 met de knal van El Ouahdi op de paal. Nadien trapte Yira Sor zelf in plaats van het overzicht te houden. Je moet gewoon die tweede goal maken", beseft ook de coach.

Genk liet na om de wedstrijd te killen. Veel grote kansen waren er niet, maar een dubbele voorsprong hadden de Limburgers altijd moeten hebben. In minuut 90+3 kregen ze het deksel op de neus.

Late gelijkmaker typeert seizoen van de Limburgers

"In het laatste kwartier nam Cercle de bovenhand. Ook omdat wij noodgedwongen wissels moesten doen. De wedstrijd van donderdag zat nog in de benen. Op het einde probeerden we de wedstrijd over de streep te trekken, wat eigenlijk goed lukte", gaat Hayen verder.



"We verdedigden heel goed, ze hadden twee ballen tussen de palen waarvan één in de allerlaatste seconde. Maar we moeten ook echt blijven verdedigen tot de allerlaatste bal, wat we nu een beetje nalieten."

Wat mis kan gaan, gaat ook mis. Genk leek alles onder controle te hebben want Cercle was ook bijna nergens. "Dan gaat die bal met veel geluk binnen en kom je in een situatie die heel typerend is voor dit seizoen."

"We verdienden de drie punten maar we hebben ze niet. In plaats van een positief gevoel blijven we nu met een zuur gevoel achter. Het zal met vallen en opstaan zijn, maar we blijven onze huid duur verkopen", aldus Nicky Hayen, die ervoor moet zorgen dat zijn troepen snel weer klaarstaan. Donderdagavond volgt de Europa League-wedstrijd tegen Malmö.