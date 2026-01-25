🎥 Racing Genk geeft zege weg in allerlaatste seconde: dit heeft Genk-trainer Nicky Hayen te zeggen

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Genk
| Reageer
🎥 Racing Genk geeft zege weg in allerlaatste seconde: dit heeft Genk-trainer Nicky Hayen te zeggen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk gaf zondag diep in blessuretijd nog een overwinning uit handen tegen Cercle Brugge. Trainer Nicky Hayen zag zijn ploeg veel goed doen, maar baalde vooral van het gebrek aan efficiëntie en focus.

KRC Genk heeft zondag met 1-1 gelijkgespeeld tegen Cercle Brugge. De Limburgers stevenden af op een nipte zege, maar in de allerlaatste seconde van de wedstrijd kon Pieter Gerkens Genk-doelman Tobias Lawal verschalken.

Sterke start en controle, maar tweede doelpunt blijft uit

Trainer Nicky Hayen zag goede en minder goede zaken op het veld. "We startten heel goed en kwamen 1-0 voor. We vonden de juiste ruimtes en vielen die ook aan. Op een gegeven moment veranderde de dynamiek en waren er meer lange ballen, iets waar zij vertrouwd mee zijn. Dat hebben we tijdens de rust aangepast", opende de Truienaar op zijn persmoment.

"We kwamen goed uit de kleedkamer en kregen meteen een goede kans op 2-0 met de knal van El Ouahdi op de paal. Nadien trapte Yira Sor zelf in plaats van het overzicht te houden. Je moet gewoon die tweede goal maken", beseft ook de coach.

Genk liet na om de wedstrijd te killen. Veel grote kansen waren er niet, maar een dubbele voorsprong hadden de Limburgers altijd moeten hebben. In minuut 90+3 kregen ze het deksel op de neus. 

Late gelijkmaker typeert seizoen van de Limburgers

"In het laatste kwartier nam Cercle de bovenhand. Ook omdat wij noodgedwongen wissels moesten doen. De wedstrijd van donderdag zat nog in de benen. Op het einde probeerden we de wedstrijd over de streep te trekken, wat eigenlijk goed lukte", gaat Hayen verder.

Lees ook... Nipter kan niet: KRC Genk krijgt het deksel op de neus in de allerlaatste seconde tegen Cercle Brugge

"We verdedigden heel goed, ze hadden twee ballen tussen de palen waarvan één in de allerlaatste seconde. Maar we moeten ook echt blijven verdedigen tot de allerlaatste bal, wat we nu een beetje nalieten."

Wat mis kan gaan, gaat ook mis. Genk leek alles onder controle te hebben want Cercle was ook bijna nergens. "Dan gaat die bal met veel geluk binnen en kom je in een situatie die heel typerend is voor dit seizoen."

"We verdienden de drie punten maar we hebben ze niet. In plaats van een positief gevoel blijven we nu met een zuur gevoel achter. Het zal met vallen en opstaan zijn, maar we blijven onze huid duur verkopen", aldus Nicky Hayen, die ervoor moet zorgen dat zijn troepen snel weer klaarstaan. Donderdagavond volgt de Europa League-wedstrijd tegen Malmö.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Cercle Brugge
Nicky Hayen

Meer nieuws

Nipter kan niet: KRC Genk krijgt het deksel op de neus in de allerlaatste seconde tegen Cercle Brugge

Nipter kan niet: KRC Genk krijgt het deksel op de neus in de allerlaatste seconde tegen Cercle Brugge

17:57
LIVE: Minuut 48: Anderlecht heeft zijn eerste kans Live

LIVE: Minuut 48: Anderlecht heeft zijn eerste kans

19:39
LIVE: Westerlo snel op voorsprong dankzij Ferri en Van Brederode laat gelijkmaker liggen Live

LIVE: Westerlo snel op voorsprong dankzij Ferri en Van Brederode laat gelijkmaker liggen

19:35
Bedrag is gekend: Club Brugge tast dieper in de buidel dan aanvankelijk gedacht

Bedrag is gekend: Club Brugge tast dieper in de buidel dan aanvankelijk gedacht

19:00
🎥 Ondanks foutje van Lammens zorgt Man United voor stuntzege in Premier League

🎥 Ondanks foutje van Lammens zorgt Man United voor stuntzege in Premier League

19:30
Waar stopt het sprookje van Charleroi? Cornelis tempert zelf verwachtingen en ambitie Reactie

Waar stopt het sprookje van Charleroi? Cornelis tempert zelf verwachtingen en ambitie

17:14
Kapitein Vincent Janssen op zoek naar verklaringen: "Als je naar de verkeerde kleur speelt, houdt het op" Reactie

Kapitein Vincent Janssen op zoek naar verklaringen: "Als je naar de verkeerde kleur speelt, houdt het op"

16:59
5
🎥 Opnieuw zorgen voor Garcia? Belangrijke Rode Duivel geblesseerd

🎥 Opnieuw zorgen voor Garcia? Belangrijke Rode Duivel geblesseerd

18:30
Reuzendoder: wie dit een maand geleden had voorspeld ... is nu ongezien rijk

Reuzendoder: wie dit een maand geleden had voorspeld ... is nu ongezien rijk

17:30
2
🎥 Niet te geloven: Lierse-supporters leggen match tegen Beveren stil

🎥 Niet te geloven: Lierse-supporters leggen match tegen Beveren stil

18:00
Oosting hekelt vooral één fase na 0 op 6 bij Antwerp: "Dat kan écht niet" Reactie

Oosting hekelt vooral één fase na 0 op 6 bij Antwerp: "Dat kan écht niet"

16:32
2
📷 "Schaam jullie": Charleroi-supporters met héél stevige boodschap richting Antwerp

📷 "Schaam jullie": Charleroi-supporters met héél stevige boodschap richting Antwerp

16:30
4
Nieuwe wending in het verhaal van Yasin Özcan bij RSC Anderlecht

Nieuwe wending in het verhaal van Yasin Özcan bij RSC Anderlecht

17:00
1
RSC Anderlecht en Gent mogen in hun handen wrijven: deze spelers steken er enorm boven uit

RSC Anderlecht en Gent mogen in hun handen wrijven: deze spelers steken er enorm boven uit

16:00
LIVE: Cegeka Arena maakt zich op voor boeiend duel tussen Genk en Cercle

LIVE: Cegeka Arena maakt zich op voor boeiend duel tussen Genk en Cercle

10:25
'KRC Genk ziet verdediger vertrekken en komt met opvallend plan voor opvolging'

'KRC Genk ziet verdediger vertrekken en komt met opvallend plan voor opvolging'

13:00
1
Charleroi blijft maar winnen in 2026, Antwerp pakt na eerste meteen ook tweede nederlaag onder Oosting

Charleroi blijft maar winnen in 2026, Antwerp pakt na eerste meteen ook tweede nederlaag onder Oosting

15:25
🎥 Essevee verschalkte Club bijna: Vandenbroeck onthult waar het fout ging Reactie

🎥 Essevee verschalkte Club bijna: Vandenbroeck onthult waar het fout ging

15:15
3
Catastrofe voor Antwerp: aanwinst na halfuur ... geblesseerd naar de kant

Catastrofe voor Antwerp: aanwinst na halfuur ... geblesseerd naar de kant

15:00
2
Fans confronteren Bart Verhaeghe met stevige uitspraak in december: hoe zit het nu?

Fans confronteren Bart Verhaeghe met stevige uitspraak in december: hoe zit het nu?

14:30
'KV Mechelen ziet spits vertrekken en gaat meteen de strijd aan voor gedroomde opvolger'

'KV Mechelen ziet spits vertrekken en gaat meteen de strijd aan voor gedroomde opvolger'

15:30
2
Antwerp-supporters zijn het kotsbeu en kanten zich tegen Paul Gheysens

Antwerp-supporters zijn het kotsbeu en kanten zich tegen Paul Gheysens

14:04
19
Als je de competitie kent: Joseph Oosting hakt stevige knopen door bij Antwerp

Als je de competitie kent: Joseph Oosting hakt stevige knopen door bij Antwerp

13:30
🎥 Eden Hazard is bijzonder helder: "Er is geen twijfel: hij wint de Ballon d'Or"

🎥 Eden Hazard is bijzonder helder: "Er is geen twijfel: hij wint de Ballon d'Or"

14:00
Waarom lukt het nu wel? Diakhon geeft meerdere verklaringen Reactie

Waarom lukt het nu wel? Diakhon geeft meerdere verklaringen

12:15
Luikse politie gaat ingrijpen na Standard-Gent: verschillende agenten lichtgewond

Luikse politie gaat ingrijpen na Standard-Gent: verschillende agenten lichtgewond

12:30
1
LIVE: Anderlecht-fans worden al voor de match in feeststemming gebracht, gooit Dender roet in het eten?

LIVE: Anderlecht-fans worden al voor de match in feeststemming gebracht, gooit Dender roet in het eten?

11:45
LIVE: Recht Antwerp meteen de rug of krijgt Oosting het ook lastig tegen Charleroi?

LIVE: Recht Antwerp meteen de rug of krijgt Oosting het ook lastig tegen Charleroi?

11:15
Gaat Heekeren straks Coosemans uit doel spelen? Hasi geeft meer duidelijkheid

Gaat Heekeren straks Coosemans uit doel spelen? Hasi geeft meer duidelijkheid

11:30
Eden Hazard springt in de bres voor zijn ex-ploegmaat bij Rode Duivels: "Geweldige kerel"

Eden Hazard springt in de bres voor zijn ex-ploegmaat bij Rode Duivels: "Geweldige kerel"

12:00
LIVE: KVM koestert verschil met statistieken bij bezoek van Westerlo: "Realiteit is dat wij zesde staan"

LIVE: KVM koestert verschil met statistieken bij bezoek van Westerlo: "Realiteit is dat wij zesde staan"

10:45
"Een plek op de bank in eerste klasse moet je verdienen" - JPL-coach zette spelers uit wedstrijdkern

"Een plek op de bank in eerste klasse moet je verdienen" - JPL-coach zette spelers uit wedstrijdkern

11:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/01: Özcan

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/01: Özcan

09:30
Kompany reageert na eerste - verrassende - nederlaag van Bayern München in de Bundesliga

Kompany reageert na eerste - verrassende - nederlaag van Bayern München in de Bundesliga

10:30
2
Anderlecht wil financiële compensatie: ze laten hun speler niet zomaar vertrekken

Anderlecht wil financiële compensatie: ze laten hun speler niet zomaar vertrekken

09:30
11
Pieter Gerkens zegt wat er plots zo veranderd is bij Cercle Brugge

Pieter Gerkens zegt wat er plots zo veranderd is bij Cercle Brugge

24/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

J K J K over Kapitein Vincent Janssen op zoek naar verklaringen: "Als je naar de verkeerde kleur speelt, houdt het op" Belgisistan soccer Belgisistan soccer over Anderlecht - FCV Dender EH: 0-0 TatstOn TatstOn over 📷 "Schaam jullie": Charleroi-supporters met héél stevige boodschap richting Antwerp Impala Impala over Oosting hekelt vooral één fase na 0 op 6 bij Antwerp: "Dat kan écht niet" TatstOn TatstOn over Reuzendoder: wie dit een maand geleden had voorspeld ... is nu ongezien rijk The Purple Knight The Purple Knight over Antwerp-supporters zijn het kotsbeu en kanten zich tegen Paul Gheysens Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over 🎥 Essevee verschalkte Club bijna: Vandenbroeck onthult waar het fout ging Maneblussertje Maneblussertje over 'KV Mechelen ziet spits vertrekken en gaat meteen de strijd aan voor gedroomde opvolger' kukeluku kukeluku over KRC Genk - Cercle Brugge: 1-1 The Purple Knight The Purple Knight over SK Beveren - Lierse SK: 1-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved