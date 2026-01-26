Fink vs Hayen bij KRC Genk: Franky Van Der Elst slaat alarm

De analyse van Franky Van Der Elst schetst een weinig optimistische blik op de situatie van KRC Genk. De top zes lijkt heel ver weg voor de Limburgers.

Genk staat zes punten achter de top zes en verloor opnieuw terrein. Volgens Van Der Elst is de invloed van de trainerswissel zelfs nadelig uitgedraaid. “Hun niveau is gedaald”, stelt hij bij Sporza. “Bij momenten was er echt goed voetbal onder Fink, daar zie ik nog maar weinig van terug.” De achterstand maakt dat een bijna foutloos parcours nodig wordt.

Structurele problemen bij KRC Genk

De punten die dit weekend verloren gingen, beschouwt hij als mogelijk beslissend. “Het niveau is niet wat het geweest is”, gaat Van Der Elst verder. “Het grootste probleem is dat er achterin te veel fouten gemaakt worden.” Genk krijgt volgens hem te vaak een doelpunt tegen.

Daarnaast kijkt hij naar het middenveld, waar het trio Karetsas, Heymans en Heynen volgens hem vragen oproept. “Ik twijfel plots aan alles bij Genk.” En veel tijd om het tij te keren is er helaas niet meer.

Vooruitzichten weinig gunstig

Van Der Elst benadrukt dat de kloof met de top zes groot blijft. “Het is onwaarschijnlijk dat ze 3 punten boven de degradatiezone staan op 8 wedstrijden van het einde.”

Hij besluit dat een plaats in de top zes enkel haalbaar is met een uitzonderlijke eindsprint. “Het zou een straffe stoot zijn om nog in de top 6 te geraken”, voegt hij er nog aan toe.