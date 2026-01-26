Cercle Brugge heeft weer prijs: meer dan miljoen voor speler die einde contract is

Cercle Brugge heeft weer prijs: meer dan miljoen voor speler die einde contract is
Foto: © photonews

Het is druk op de wintermercato bij Cercle Brugge. De club incasseerde eerder al 9 miljoen euro voor Minda en kon nu ook Edgaras Utkus van de hand doen.

De Litouwse verdediger, die al 4,5 jaar bij Cercle speelt, staat bekend als een vaste waarde achterin. Toch was het een makkelijke beslissing voor de Vereniging om hem te verkopen.

Een niet nader genoemde club uit het Midden-Oosten is bereid ruim 1 miljoen euro te betalen, waardoor de deal snel beklonken werd.

Edgaras Utkus levert Cercle Brugge nog meer dan een miljoen op

Utkus’ contract loopt af in juni, en na bijna vijf jaar bij Cercle was een verlenging geen optie meer. De speler zelf stond ook open voor een transfer.

Met de komst van Kakou heeft Cercle alvast een alternatief achterin. Tegelijk blijft de club de markt scouten om de verdediging verder te versterken.

Lees ook... 'KRC Genk dreigt spits te verliezen: Fulham voert al gesprekken'
Voor Utkus betekent de transfer alvast een veel lucratiever contract, terwijl Cercle opnieuw de kassa spekt. Groen-zwart heeft de laatste jaren het enorm goed gedaan op de transfermarkt.

