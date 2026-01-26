'KRC Genk dreigt spits te verliezen: Fulham voert al gesprekken'

Bij KRC Genk is de pikorde in de aanval grondig door elkaar geschud. Met vier spitsen en geen vaste nummer negen lijkt een wintervertrek steeds realistischer, zeker nu de interesse toeneemt.

De hiërarchie onder de spitsen is helemaal veranderd bij KRC Genk. Aan het begin van het seizoen mocht Hyeon-Gyu Oh starten, maar sinds de komst van Nicky Hayen is alles veranderd.

Robin Mirisola krijgt meer en meer zijn kans, terwijl Aaron Bibout de voorbije twee wedstrijden mocht starten. Dat terwijl ook Jusef Erabi nog op de bank zit. Vier spitsen in de kern, zonder een duidelijke vaste nummer 9.

Premier League-club toont concrete interesse in Hyeon-Gyu Oh

De kans dat de Limburgers nog afscheid nemen van een spits deze winter is reëel. Voorlopig lijkt er voornamelijk interesse te zijn in Oh. Eerder bleek hij al in de belangstelling te staan bij Besiktas.

Maar dat is niet de enige geïnteresseerde club. Sky Sports meldt namelijk dat Fulham zijn oog heeft laten vallen op de Zuid-Koreaanse aanvaller. Het gaat zelfs verder dan dat.

Fulham zou al positieve gesprekken hebben gehad met Genk over een mogelijke wintertransfer. Bedragen werden nog niet genoemd, maar volgens Transfermarkt heeft hij een marktwaarde van 7 miljoen euro.