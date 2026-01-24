Deal Abraham heeft niet enkel gevolgen voor Anderlecht: 'Genk mag plots dromen van miljoenen'

Deal Abraham heeft niet enkel gevolgen voor Anderlecht: 'Genk mag plots dromen van miljoenen'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De nakende transfer van Tammy Abraham van Besiktas naar Aston Villa zou wel eens gevolgen kunnen hebben voor ... KRC Genk. Daar wordt een spits alvast het hof gemaakt door de Turken en hij zou er de vervanger van Abraham moeten worden.

Het Turkse Besiktas huurt momenteel Tammy Abraham van AS Roma, maar komende zomer zouden ze hem normaliter definitief in huis halen van de Italianen. Maar er zijn ondertussen wel kapers op de kust gekomen.

Deal Tammy Abraham heeft impact op Genk en Anderlecht

Zo wil Aston Villa de deal zo snel mogelijk beklinken. Om ervoor te zorgen dat Tammy Abraham deze winter al naar Engeland komt, zouden ze ook onder meer Yasin Özcan in de deal willen betrekken. Hij zou dan van Anderlecht naar Turkije trekken.

Ook Genk zou echter kunnen profiteren van de deal rond Tammy Abraham. Want als Besiktas zijn spits kwijt zou spelen, dan hebben ze een vervanger nodig. Daarbij wordt gedacht aan onder meer Fabio Silva, die we ook nog kennen van bij Anderlecht.

Besiktas wil shoppen in Genk

Maar volgens Turkse media zou de topkandidaat Hyeon-gyu Oh zijn, de spits van KRC Genk die in de pikorde van Nicky Hayen lijkt te zijn gezakt onder Bibout en Mirisola en dus minder aan spelen zal gaan toekomen.

Lees ook... Besnik Hasi wist van niets, maar: 'Transfer Anderlecht in stroomversnelling'
Bij Genk heeft Oh nog een contract tot medio 2028. Volgens Transfermarkt heeft hij een marktwaarde van zeven miljoen euro. Genk mag dus plots dromen van de nodige miljoenen, al zoekt het ondertussen zelf ook nog naar een extra spits.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KRC Genk
Tammy Abraham
Hyun-Gyu Oh

Meer nieuws

LIVE: STVV op de paal, RAAL komt goed weg! Live

LIVE: STVV op de paal, RAAL komt goed weg!

16:18
BREAKING: Club Brugge heeft beet en sluit volgende miljoenendeal

BREAKING: Club Brugge heeft beet en sluit volgende miljoenendeal

16:16
Hein Vanhaezebrouck over Gent in de top-6: "Pas op voor die ploeg!"

Hein Vanhaezebrouck over Gent in de top-6: "Pas op voor die ploeg!"

16:00
Besnik Hasi wist van niets, maar: 'Transfer Anderlecht in stroomversnelling'

Besnik Hasi wist van niets, maar: 'Transfer Anderlecht in stroomversnelling'

21:00
"Dat zegt veel": Vrancken maakt balans op van Goto

"Dat zegt veel": Vrancken maakt balans op van Goto

15:15
Filip Joos en Tuur Dierckx over het probleem van Club Brugge en voorzitter Verhaeghe: "Geen goed signaal"

Filip Joos en Tuur Dierckx over het probleem van Club Brugge en voorzitter Verhaeghe: "Geen goed signaal"

14:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/01: Stroeykens

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/01: Stroeykens

13:00
DONE DEAL: Nieuwe domper voor Beerschot? Aanvaller vertrekt

DONE DEAL: Nieuwe domper voor Beerschot? Aanvaller vertrekt

15:00
3
"Allemaal leuke dingen": ferme opsteker voor Zulte Waregem vlak voor clash met Club Brugge

"Allemaal leuke dingen": ferme opsteker voor Zulte Waregem vlak voor clash met Club Brugge

14:00
'Club Brugge heeft beet: akkoord voor miljoenentransfer nabij'

'Club Brugge heeft beet: akkoord voor miljoenentransfer nabij'

13:30
DONE DEAL: Kampioen maakt alweer een transfer wereldkundig

DONE DEAL: Kampioen maakt alweer een transfer wereldkundig

12:30
Zo goed als rond: Beerschot gaat creatieve middenvelder binnenhalen

Zo goed als rond: Beerschot gaat creatieve middenvelder binnenhalen

13:00
2
'Club Brugge gaat concurrentie aan met... Barcelona voor 18-jarig Spaans talent'

'Club Brugge gaat concurrentie aan met... Barcelona voor 18-jarig Spaans talent'

12:00
Denis Odoi spreekt over grootste ontgoocheling in zijn carrière en... Overmars: "Hij vond me een hippie"

Denis Odoi spreekt over grootste ontgoocheling in zijn carrière en... Overmars: "Hij vond me een hippie"

11:30
4
Vandenhaute verdiende 420.000 euro als voorzitter van Anderlecht: dit is wat Michael Verschueren krijgt

Vandenhaute verdiende 420.000 euro als voorzitter van Anderlecht: dit is wat Michael Verschueren krijgt

07:02
Spelers Standard begrijpen frustratie van de supporters volledig: "We verkopen hen dromen"

Spelers Standard begrijpen frustratie van de supporters volledig: "We verkopen hen dromen"

11:00
4
Genk gaat strijd aan met politie van Utrecht en wil serieuze stappen ondernemen

Genk gaat strijd aan met politie van Utrecht en wil serieuze stappen ondernemen

08:00
4
Anderlecht-speler in het vizier van Sébastien Pocognoli: hij mag ook vertrekken

Anderlecht-speler in het vizier van Sébastien Pocognoli: hij mag ook vertrekken

08:20
Moet Club Brugge ook in de JPL rondkijken voor aanvallende versterking? "Kan hij die lijn doortrekken?"

Moet Club Brugge ook in de JPL rondkijken voor aanvallende versterking? "Kan hij die lijn doortrekken?"

10:30
2
Waarom koos Rein Van Helden voor Antwerp? Vader legt uit hoe transfer tot stand kwam

Waarom koos Rein Van Helden voor Antwerp? Vader legt uit hoe transfer tot stand kwam

10:00
2
LIVE Club Brugge-Zulte Waregem: Kan blauw-zwart met twee afwezigen thuis winnen?

LIVE Club Brugge-Zulte Waregem: Kan blauw-zwart met twee afwezigen thuis winnen?

09:20
Club Brugge wil na Lemaréchal en Schjelderup zeker nog één versterking op deze positie

Club Brugge wil na Lemaréchal en Schjelderup zeker nog één versterking op deze positie

09:30
2
Brandon Mechele deelt heuglijk nieuws dat eens niets met voetbal te maken heeft

Brandon Mechele deelt heuglijk nieuws dat eens niets met voetbal te maken heeft

09:00
1
Willy Sommers heeft een speciale relatie met Marc Coucke: "Hij wil altijd mijn micro afpakken" Interview

Willy Sommers heeft een speciale relatie met Marc Coucke: "Hij wil altijd mijn micro afpakken"

06:00
Rode Duivels zijn grootste spijt van Radja Nainggolan: "Ze noemen me cokesnuiver. Ziek om zo te denken"

Rode Duivels zijn grootste spijt van Radja Nainggolan: "Ze noemen me cokesnuiver. Ziek om zo te denken"

08:40
4
Anderlecht vindt akkoord voor Mario Stroeykens, die zelf opvallend besluit neemt

Anderlecht vindt akkoord voor Mario Stroeykens, die zelf opvallend besluit neemt

20:00
10
Het is crisis bij Standard! Rouches danig onder de indruk van supporters: "Dit gaat te ver!"

Het is crisis bij Standard! Rouches danig onder de indruk van supporters: "Dit gaat te ver!"

07:40
7
Tom Saintfiet is het beu: "België is het rijk van de vriendjespolitiek"

Tom Saintfiet is het beu: "België is het rijk van de vriendjespolitiek"

06:30
2
Het loopt helemaal uit de klauwen: Ultra's Standard dringen kleedkamers binnen

Het loopt helemaal uit de klauwen: Ultra's Standard dringen kleedkamers binnen

23:17
28
Joseph Oosting is héél blij met Antwerpse versterking en laat er geen twijfel over bestaan

Joseph Oosting is héél blij met Antwerpse versterking en laat er geen twijfel over bestaan

23:00
1
KAA Gent maakt tandenloos Standard alweer helemaal in: Kanga de grote man met hattrick

KAA Gent maakt tandenloos Standard alweer helemaal in: Kanga de grote man met hattrick

22:39
🎥 Genk riskeert zware straffen, maar reageert ook zéér scherp na incidenten

🎥 Genk riskeert zware straffen, maar reageert ook zéér scherp na incidenten

21:40
8
David Hubert komt met enorme domper voor Union SG

David Hubert komt met enorme domper voor Union SG

22:30
Saudische club meldt zich voor sterkhouder van La Louvière: bod ligt al op tafel

Saudische club meldt zich voor sterkhouder van La Louvière: bod ligt al op tafel

22:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/01: Soumaré - Lagae - Van Helden - Carboni - Diop

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/01: Soumaré - Lagae - Van Helden - Carboni - Diop

21:20
KV Kortrijk haalt uit tegen Genk en zet druk op Beerschot & co, ook Club Brugge mag vieren

KV Kortrijk haalt uit tegen Genk en zet druk op Beerschot & co, ook Club Brugge mag vieren

22:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 0-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 20:45 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/01 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over KSC Lokeren - K Beerschot VA: - sarah. sarah. over DONE DEAL: Nieuwe domper voor Beerschot? Aanvaller vertrekt Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Club Brugge - Zulte Waregem: - mantoch mantoch over Zo goed als rond: Beerschot gaat creatieve middenvelder binnenhalen Dirk1897 Dirk1897 over Anderlecht vindt akkoord voor Mario Stroeykens, die zelf opvallend besluit neemt William Wallace William Wallace over Filip Joos en Tuur Dierckx over het probleem van Club Brugge en voorzitter Verhaeghe: "Geen goed signaal" Artevelde Artevelde over Rode Duivels zijn grootste spijt van Radja Nainggolan: "Ze noemen me cokesnuiver. Ziek om zo te denken" Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Genk riskeert zware straffen, maar reageert ook zéér scherp na incidenten Vital Verheyen Vital Verheyen over Spelers Standard begrijpen frustratie van de supporters volledig: "We verkopen hen dromen" Sv1978 Sv1978 over Het loopt helemaal uit de klauwen: Ultra's Standard dringen kleedkamers binnen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved