Deal Abraham heeft niet enkel gevolgen voor Anderlecht: 'Genk mag plots dromen van miljoenen'

De nakende transfer van Tammy Abraham van Besiktas naar Aston Villa zou wel eens gevolgen kunnen hebben voor ... KRC Genk. Daar wordt een spits alvast het hof gemaakt door de Turken en hij zou er de vervanger van Abraham moeten worden.

Het Turkse Besiktas huurt momenteel Tammy Abraham van AS Roma, maar komende zomer zouden ze hem normaliter definitief in huis halen van de Italianen. Maar er zijn ondertussen wel kapers op de kust gekomen.

Deal Tammy Abraham heeft impact op Genk en Anderlecht

Zo wil Aston Villa de deal zo snel mogelijk beklinken. Om ervoor te zorgen dat Tammy Abraham deze winter al naar Engeland komt, zouden ze ook onder meer Yasin Özcan in de deal willen betrekken. Hij zou dan van Anderlecht naar Turkije trekken.

Ook Genk zou echter kunnen profiteren van de deal rond Tammy Abraham. Want als Besiktas zijn spits kwijt zou spelen, dan hebben ze een vervanger nodig. Daarbij wordt gedacht aan onder meer Fabio Silva, die we ook nog kennen van bij Anderlecht.

Besiktas wil shoppen in Genk

Maar volgens Turkse media zou de topkandidaat Hyeon-gyu Oh zijn, de spits van KRC Genk die in de pikorde van Nicky Hayen lijkt te zijn gezakt onder Bibout en Mirisola en dus minder aan spelen zal gaan toekomen.

Bij Genk heeft Oh nog een contract tot medio 2028. Volgens Transfermarkt heeft hij een marktwaarde van zeven miljoen euro. Genk mag dus plots dromen van de nodige miljoenen, al zoekt het ondertussen zelf ook nog naar een extra spits.