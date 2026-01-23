Besnik Hasi wist van niets, maar: 'Transfer Anderlecht in stroomversnelling'

Er circuleren de laatste dagen meerdere geruchten dat Yasin Özcan na een half seizoen zou vertrekken uit RSC Anderlecht. Toen daar naar werd gevraagd op de persconferentie eerder op vrijdag, viel Besnik Hasi alvast uit de lucht. Toch lijkt er een en ander aan de hand.

Het nieuws kwam eerst uit Turkse media, die meldden dat de club uit Istanbul een akkoord zou hebben bereikt met Aston Villa over spits Tammy Abraham, en dat Özcan in dezelfde deal betrokken is. En dus lijkt Yasin Özcan sneller dan verwacht Anderlecht te gaan verlaten.

Besnik Hasi weet van niets

Özcan is momenteel door Aston Villa uitgeleend aan Anderlecht tot het einde van het seizoen, maar hij lijkt dus te vertrekken. Al wist coach Besnik Hasi op zijn persconferentie duidelijk nog van niets. Dat liet hij ook blijken.

“Weet ik niks van. Hij is aangekomen onder moeilijke omstandigheden, maar hij zit bij de groep voor Dender, in concurrentie om te starten. Het is de eerste keer dat ik hiervan hoor", aldus Hasi vrijdagmiddag. Ondertussen lijkt er een doorbraak te zijn in het dossier.

🚨🟣🔵 Tammy Abraham to Aston Villa, here we go! Verbal agreement in principle with Besiktas after personal terms done days ago.



€21m plus add-ons, Yasin Özcan will be also included as part of the agreement.#AVFC in Turkey now with their directors to formally seal the deal. pic.twitter.com/QFtpktHZ6z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2026

Ook Fabrizio Romano - toch een kenner als het gaat over transfers - heeft nu laten weten dat de deal wel degelijk rond zal komen. De jonge verdediger wordt een onderdeeltje van de deal rond Tammy Abraham, Aston Villa en Besiktas.



Lees ook... Besnik Hasi valt volledig uit de lucht: "Vertrekt hij? Dat is het eerste wat ik ervan hoor"›

Volgens de transfergoeroe zou het gaan om een definitieve transfer. De kans dat Özcan snel Anderlecht zal verlaten is op die manier natuurlijk wel meteen veel groter geworden, ook al zit hij dit weekend dus in de selectie.