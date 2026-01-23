Besnik Hasi valt volledig uit de lucht: "Vertrekt hij? Dat is het eerste wat ik ervan hoor"

Er circuleren geruchten dat Yasin Özcan na een half seizoen zou vertrekken naar Besiktas. Het nieuws komt uit Turkse media, die melden dat de club uit Istanbul een akkoord heeft bereikt met Aston Villa over spits Tammy Abraham, en dat Özcan in dezelfde deal betrokken is.

Özcan zou dan naar Besiktas verhuizen als pasmunt. Bij Anderlecht kwam het bericht als een verrassing. Trainer Besnik Hasi liet op zijn persconferentie duidelijk merken dat hij geen weet had van de plannen. “Weet ik niks van. Hij is aangekomen onder moeilijke omstandigheden, maar hij zit bij de groep voor Dender, in concurrentie om te starten. Het is de eerste keer dat ik hiervan hoor", aldus Hasi.

Özcan is momenteel door Aston Villa uitgeleend aan Anderlecht tot het einde van het seizoen. Bij de Brusselaars is de 21-jarige Turkse verdediger zeker nog geen vaste waarde. RSCA kijkt zelf ook uit naar versterkingen achterin.

Of Besiktas Özcan daadwerkelijk binnenhaalt, en of dat in de wintermercato of pas volgende zomer gebeurt, is nog onzeker. Özcan kreeg tegen Gent door omstandigheden zijn kans.

In het contract van Özcan bij Anderlecht is een aankoopoptie van 8 miljoen euro opgenomen. De Brusselaars zullen die optie echter niet lichten, omdat hij nog niet veel impact gehad heeft.



Het blijft dus afwachten of de Turkse interesse concreet wordt. Voor nu ligt Özcan gewoon bij de groep van Anderlecht, waar hij zich moet bewijzen en strijden om speeltijd. Al duurt de wintermercato nog negen dagen.