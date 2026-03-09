Ivan Leko werd ineens héél enthousiast over speler: "Grote inzet, groot succes... Kleine inzet, klein succes"

Nicolò Tresoldi heeft zich na zijn sterke prestatie tegen Anderlecht in de kijker gespeeld. De Duits-Italiaanse spits scoorde twee keer en komt zo op elf doelpunten in de competitie. Daarmee is hij nu medetopschutter in de Jupiler Pro League, samen met Thorgan Hazard.

De spits van Club Brugge KV krijgt daarvoor heel wat lof van zijn trainer Ivan Leko. Tijdens de persconferentie sprak de coach met zichtbaar enthousiasme over zijn aanvaller. “Hij is een completere speler geworden sinds mijn komst hier.”

Volgens Leko heeft Tresoldi zijn spel duidelijk uitgebreid. “Hij is goed aan de bal wanneer hij inzakt, kan het middenveld verbinden met de aanval en zet ook goed druk. Dat werd vroeger gezegd dat het niet in zijn aard lag, maar hij doet dat nu wel.”

De coach ziet bovendien dat zijn spits ook steeds beter zijn kansen afwerkt. “Dat gekoppeld aan zijn neus voor doelpunten… Hij creëert nu echt zijn eigen geluk. Hij is de eerste op het trainingscomplex en de laatste om te vertrekken. Afwerken, gym, zelfs yoga... Alles doet hij ervoor. Grote inzet betekent groot succes. Kleine inzet betekent klein succes.”

Pure waanzin op training

Ook bij Anderlecht was men onder de indruk van Tresoldi. Doelman Colin Coosemans kreeg de spits zondag van dichtbij aan het werk en spaarde de complimenten niet. “Het is echt een topper. Heel compleet. Een killer in de zestien, goed met beide voeten en ook een werkpaard.”

Coosemans ging zelfs verhaal halen bij de Club Brugge-spelers. “Ik sprak met Simon en Hans erover, en zij zeggen dat het op training soms pure waanzin is. Dat is gewoon pure kwaliteit.”