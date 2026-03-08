🎥 Hallucinante beelden uit Schotland: Old Firm loopt compléét uit de hand

Lorenz Lomme
| Reageer
🎥 Hallucinante beelden uit Schotland: Old Firm loopt compléét uit de hand
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In Schotland stond zondag de Old Firm tussen Rangers en Celtic op het programma. Beide teams keken elkaar in de ogen in de beker, in een wedstrijd die na afloop helemaal ontspoorde.

De stadsderby tussen Celtic en Rangers is altijd een beladen duel. Beide teams geven elkaar amper ruimte in de competitie en ook in de kwartfinales van de beker was het spannend.

Voor de wedstrijd waren de gemoederen al gespannen in Ibrox. Zo is op beelden op X te zien hoe Celtic-fans de toeganspoorten van het stadion bestormen en naar binnen lopen.

Stewards en politie vermijden drama

Maar dat verbleekt bij wat er na afloop gebeurde. De wedstrijd eindigde op 0-0 en werd uiteindelijk beslist met strafschoppen. Celtic trok daarin aan het langste eind met 2-4.

Een deel van de bezoekende fans vierde dat door het veld te betreden en enthousiast te vieren. De thuisfans reageerden door op hun beurt het veld op te lopen in de richting van de bezoekende tribunes.

De stewards hadden hun handen vol. Er vloog pyrotechnisch materiaal over en weer, maar uiteindelijk konden de stewards en de politie door kordaat op te treden een echte confrontatie en een mogelijk drama vermijden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Scottish Premier League
Scottish Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Celtic Glasgow
Rangers FC

Meer nieuws

🎥 STVV staat opnieuw naast Club Brugge: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na knappe zege

🎥 STVV staat opnieuw naast Club Brugge: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na knappe zege

22:45
Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie"

Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie"

22:30
1
Met vertrouwen naar Genk: zo kon STVV Cercle Brugge kraken

Met vertrouwen naar Genk: zo kon STVV Cercle Brugge kraken

22:03
Hans Vanaken zag Anderlecht voor duidelijke aanpak kiezen: "Dan is het lastig"

Hans Vanaken zag Anderlecht voor duidelijke aanpak kiezen: "Dan is het lastig"

22:00
STVV blijft druk zetten op Club Brugge en Union na thriller tegen Cercle Brugge

STVV blijft druk zetten op Club Brugge en Union na thriller tegen Cercle Brugge

21:10
Ex-speler van Club Brugge helpt Carl Hoefkens aan doelpuntenrijk gelijkspel tegen Feyenoord

Ex-speler van Club Brugge helpt Carl Hoefkens aan doelpuntenrijk gelijkspel tegen Feyenoord

21:20
Standard doet wat het moet doen in Waregem en houdt hoop op top zes levend

Standard doet wat het moet doen in Waregem en houdt hoop op top zes levend

20:37
🎥 Hallo, Rudi Garcia? Bundesliga-Belg solliciteert naar plekje bij Duivels met héérlijke goal

🎥 Hallo, Rudi Garcia? Bundesliga-Belg solliciteert naar plekje bij Duivels met héérlijke goal

21:00
Coosemans onder de indruk van Club Brugge-speler: "Echt een topper"

Coosemans onder de indruk van Club Brugge-speler: "Echt een topper"

20:30
Ajax neemt afscheid van Fred Grim als T1 en kiest voor ex-coach uit de JPL

Ajax neemt afscheid van Fred Grim als T1 en kiest voor ex-coach uit de JPL

20:00
🎥 Was dit wel een strafschop voor KAA Gent? Vanderbiest en De Mil reageren

🎥 Was dit wel een strafschop voor KAA Gent? Vanderbiest en De Mil reageren

19:15
3
Verguisde Burgess krijgt mooi cadeau na wedstrijd tegen Genk: "Hij bedankte me"

Verguisde Burgess krijgt mooi cadeau na wedstrijd tegen Genk: "Hij bedankte me"

19:30
Ex-speler van Beerschot en Antwerp zorgt voor ongelooflijke stunt in FA Cup

Ex-speler van Beerschot en Antwerp zorgt voor ongelooflijke stunt in FA Cup

19:00
Nathan De Cat, vier assists en twee goals in 5 matchen: "We tonen dat we een goeie ploeg hebben" Reactie

Nathan De Cat, vier assists en twee goals in 5 matchen: "We tonen dat we een goeie ploeg hebben"

18:15
1
Genk komt tekort tegen Union: Daan Heymans is duidelijk over wat er misliep

Genk komt tekort tegen Union: Daan Heymans is duidelijk over wat er misliep

18:30
Het zal toch niet opnieuw? KV Mechelen is er nog niet: debutant trapt KAA Gent de top-6 binnen

Het zal toch niet opnieuw? KV Mechelen is er nog niet: debutant trapt KAA Gent de top-6 binnen

18:00
Tresoldi onthult opmerkelijk verhaal over tweede goal en verklaart waarom hij enkel in Jan Breydel scoort Reactie

Tresoldi onthult opmerkelijk verhaal over tweede goal en verklaart waarom hij enkel in Jan Breydel scoort

17:45
Had de 2-2 van Club Brugge afgekeurd moeten worden? "VAR kijkt niet eens"

Had de 2-2 van Club Brugge afgekeurd moeten worden? "VAR kijkt niet eens"

17:15
4
Serge Gumienny vol ongeloof na aanslag Burgess: "Ik weet niet wat je nog meer moet doen om rood te krijgen"

Serge Gumienny vol ongeloof na aanslag Burgess: "Ik weet niet wat je nog meer moet doen om rood te krijgen"

17:30
7
🎥 Anderlecht-middenvelder Nathan De Cat doet monden openvallen na glansprestatie

🎥 Anderlecht-middenvelder Nathan De Cat doet monden openvallen na glansprestatie

17:30
2
Kopzorgen voor Rik De Mil: KAA Gent slikt ferme domper tegen KV Mechelen

Kopzorgen voor Rik De Mil: KAA Gent slikt ferme domper tegen KV Mechelen

17:01
2
🎥 Niet tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht: Ivan Leko kritisch voor Club Brugge Reactie

🎥 Niet tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht: Ivan Leko kritisch voor Club Brugge

16:35
3
Ivan Leko laat zich uit over Nathan De Cat: "Niet echt onder de indruk"

Ivan Leko laat zich uit over Nathan De Cat: "Niet echt onder de indruk"

16:18
7
Club Brugge verkocht hem voor 20 miljoen, maar nu loopt het helemaal mis

Club Brugge verkocht hem voor 20 miljoen, maar nu loopt het helemaal mis

16:30
1
🎥 "Oh mijn God": Pep Guardiola ontploft helemaal na deze actie op Jérémy Doku

🎥 "Oh mijn God": Pep Guardiola ontploft helemaal na deze actie op Jérémy Doku

16:00
Anderlecht komt twee keer op voorsprong, maar moet tevreden zijn met een punt tegen Club Brugge

Anderlecht komt twee keer op voorsprong, maar moet tevreden zijn met een punt tegen Club Brugge

15:29
SK Beveren haalt uit in derby tegen Lokeren en zet nieuwe stap richting titel

SK Beveren haalt uit in derby tegen Lokeren en zet nieuwe stap richting titel

15:31
1
Promise David spreekt openhartig over zijn zware blessure en wil voor enorme verrassing zorgen Interview

Promise David spreekt openhartig over zijn zware blessure en wil voor enorme verrassing zorgen

15:00
🎥 Opvallende gast aanwezig tijdens topper tussen Club Brugge en Anderlecht

🎥 Opvallende gast aanwezig tijdens topper tussen Club Brugge en Anderlecht

14:30
🎥 📷 Club-fans zorgen voor indrukwekkend spektakel voor topper tegen Anderlecht

🎥 📷 Club-fans zorgen voor indrukwekkend spektakel voor topper tegen Anderlecht

14:00
1
Patro-coach Stijn Stijnen haalt uit: "Je kan onmogelijk spreken van een eerlijke strijd"

Patro-coach Stijn Stijnen haalt uit: "Je kan onmogelijk spreken van een eerlijke strijd"

13:30
3
LIVE: STVV wil na jaren slechte reeks verbreken tegen Cercle Brugge

LIVE: STVV wil na jaren slechte reeks verbreken tegen Cercle Brugge

12:35
1
KRC Genk lijdt pijnlijke nederlaag op Union: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

KRC Genk lijdt pijnlijke nederlaag op Union: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

13:00
Hans Vanaken kan historische overwinning boeken tegen Anderlecht en ... naast Deschacht komen

Hans Vanaken kan historische overwinning boeken tegen Anderlecht en ... naast Deschacht komen

12:30
Nicolo Tresoldi laat zich uit over zijn toekomst en laat er weinig twijfel over bestaan

Nicolo Tresoldi laat zich uit over zijn toekomst en laat er weinig twijfel over bestaan

12:00
Tristan Degreef verrast: "Niet minder kwaliteit dan Club Brugge"

Tristan Degreef verrast: "Niet minder kwaliteit dan Club Brugge"

11:31
12

Meer nieuws

Populairste artikels

Scottish Premier League

 Speeldag 25
Saint Mirren Saint Mirren 1-0 Hearts Hearts
Rangers FC Rangers FC 5-1 Kilmarnock Kilmarnock
Hibernian Hibernian 3-2 Dundee United Dundee United
Livingston Livingston 1-2 Falkirk Falkirk
Aberdeen Aberdeen 1-2 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Dundee Dundee 2-1 Motherwell Motherwell

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie" TIGERMANIA TIGERMANIA over 🎥 Was dit wel een strafschop voor KAA Gent? Vanderbiest en De Mil reageren Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over STVV - Cercle Brugge: 2-1 bink bink over Zulte Waregem - Standard: 0-1 Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Serge Gumienny vol ongeloof na aanslag Burgess: "Ik weet niet wat je nog meer moet doen om rood te krijgen" IXL IXL over 🎥 Anderlecht-middenvelder Nathan De Cat doet monden openvallen na glansprestatie IXL IXL over Ivan Leko laat zich uit over Nathan De Cat: "Niet echt onder de indruk" w-b forever w-b forever over SK Beveren haalt uit in derby tegen Lokeren en zet nieuwe stap richting titel ikke.. ikke.. over Kopzorgen voor Rik De Mil: KAA Gent slikt ferme domper tegen KV Mechelen RememberLierse RememberLierse over "Vieze tackle": kwam Burgess van Union goed weg na stevige charge op Mirisola van Genk? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved