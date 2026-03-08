🎥 Hallucinante beelden uit Schotland: Old Firm loopt compléét uit de hand

In Schotland stond zondag de Old Firm tussen Rangers en Celtic op het programma. Beide teams keken elkaar in de ogen in de beker, in een wedstrijd die na afloop helemaal ontspoorde.

De stadsderby tussen Celtic en Rangers is altijd een beladen duel. Beide teams geven elkaar amper ruimte in de competitie en ook in de kwartfinales van de beker was het spannend.

Voor de wedstrijd waren de gemoederen al gespannen in Ibrox. Zo is op beelden op X te zien hoe Celtic-fans de toeganspoorten van het stadion bestormen en naar binnen lopen.

Stewards en politie vermijden drama

Maar dat verbleekt bij wat er na afloop gebeurde. De wedstrijd eindigde op 0-0 en werd uiteindelijk beslist met strafschoppen. Celtic trok daarin aan het langste eind met 2-4.

Een deel van de bezoekende fans vierde dat door het veld te betreden en enthousiast te vieren. De thuisfans reageerden door op hun beurt het veld op te lopen in de richting van de bezoekende tribunes.

De stewards hadden hun handen vol. Er vloog pyrotechnisch materiaal over en weer, maar uiteindelijk konden de stewards en de politie door kordaat op te treden een echte confrontatie en een mogelijk drama vermijden.





Celtic fans storm the gates at Ibrox ahead of the game against Rangers today… 😳🤯

pic.twitter.com/83p0QbZH2W — Football Away Days (@FBAwayDays) March 8, 2026